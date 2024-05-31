甄妮斥《東張》節目組同何太「敗壞風氣」 嬲爆怒指：青山仲有冇位？
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《東張西望》近日追蹤報導何伯和新何太，引起廣泛關注，迅速成為五月的焦點人物，連居住在台灣的甄妮也對此事保持高度關注，並在社交媒體上發表了多篇帖子，鬧爆二人「刷流量」！
甄妮怒斥新何太「搞到天翻地覆」
向來有「樂壇風紀」之稱的甄妮，在社交平台留言，以不點名的方式怒斥新何太：「什麼貨色竟能把香港搞得天翻地覆！開年至今天，己有二例，都是大陸女子，香港老男人，皆成功上位，大紅大紫。恐怕己（已）有一堆女人排隊，效法來港發財，香港真是個超級福地！I Love Hong Kong！沒天良鬧事的人，上位全都賺得樂陶陶，有良心的香港人卻仍然是剩得苦哈哈，社會現象扭曲的嚇人。」
甄妮鬧爆新何太：青山仲有冇位？
甄妮對何伯和新何太的行為表達了強烈的不滿，指何伯和新何太敗壞風氣，認為子女與何伯何太斷絕關係並沒有錯。甄妮節目都跟得好貼，多次在社交媒體上發表評論：「還有人要與他們照相打卡，太變態了！助長歪風」、「老男曝露親兒公僕個資+穩私+毀謗=犯衆憎亦犯國法，爛女罪狀教唆+主使+同謀+汙衊+行騙+擾亂治安=罪加一等。此等劣人，青山都不收，赤柱監獄留好位置了。」、
「青山仲有冇位？留給那何伯倆公婆住住。青山話：唔收」、「看著月結單抄下年月日及銀碼，絕對是爛女所為，她寫小抄教唆蠢老頭照讀，不計後果。若不讀，威脅今晚就不給5次」、
「姐問我：大陸女性都是這樣的嗎？我不知該怎麼回答！唔怪啲知香港女嫁唔出！我翹著屁屁給妳打打」
鬧《東張西望》節目組「始作俑者」
甄妮連《東張西望》節目組都照鬧，指節目組是「始作俑者｣ ，認為他們要向大眾道歉，又指TVB「為錢不擇手段～低椿」和「東張玩過頭，那撮製作人，如今，有比較快樂？有比較發財？有比較獲讚嗎？腦殘。被個爛女玩翻轉頭，笑死人了」等。
連黃家駒墓碑被毀一事都有提
除了新何太事件，甄妮在過去幾天積極與網友互動，討論了包括李龍基、黃家駒墓碑被毀等多起事件。她在社交媒體上發表了一系列觀點，其中包括：「由破壞墓碑及基生和何氏三件駭人事件中，結果共通點：大紅大紫，街知巷聞，風生水起。應驗50年前老友一句話：管你讚還是彈，只要上頭條，有議論紛紛就好！」
圖片來源：TVB、Facebook@Jenny Tseng