甄妮轟香港某遊戲節目亂來 「樂壇風紀」非浪得虛名 鬧人戰績鑊鑊甘！
甄妮轟香港某遊戲節目超級亂來
甄妮早前有感而發在社文網發文，直斥說：「藉著做節目效果為由，明目張膽動手動腳，言語輕挑無品，這算不算騷擾霸凌？」雖然沒有指名道姓，但有網友提起《康熙來了》中，主持人小S坐馬英九大腿的事，指騷擾霸凌不分男女，甄妮再爆料，稱十幾年前香港某遊戲節目超級亂來，看著她們忍氣吞聲，全是大明星動手慘不忍睹。
甄妮發火後即刪走貼文
貼文一出，即有人留言：「那些所謂的綜藝節目都是給那幫人自肥的」甄妮看來愈講愈生氣，她表示：「你現在明白我為什麼退的那麼徹底，噁心很久了！逃命」、「難道不能用欣賞藝術品般待藝人嗎？一定要瘋狂的吹捧追星，令他們感到自己異於常人，什麼壞事都敢嚐（嘗）試。」不過，甄妮發火過後，已經把貼文刪走了。
甄妮曾撰文被指斥李靚蕾:最毒婦人心
事緣李靚蕾自12月17日起不斷在社交平台發表千字、萬字聲明，踢爆前夫王力宏炮約炮、召妓、有性上癮、自戀型人格，也沒有盡到爸爸責任。王力宏終決定向大眾道歉，暫時退出娛樂圈。李靚蕾作出回應，批評對方以孩子情緒勒索。外界對她的做法有不同意見，有網民支持她向王力宏討回公道，亦有網民批評她太狠心，沒有為王力宏留餘地，也沒有顧及小朋友的感受，就將家人置於鎂光燈之下。
雖然李靚蕾曾解釋自己所做一切都是為了小朋友，澄清想給小朋友一個健康、快樂的生活成長，所以才想爭取滿意的結果，但甄妮繼續展現其敢言個性，在社交平台撰文，疑不滿畢業於哥倫比亞大學碩士課程的學霸李靚蕾在不停爆前夫料，不懂點到即止：「「才明白『最毒婦人心』，若她第二，沒人能第一。」她指近日看任何一個電視台都播著同樣內容：「打開那裡都是重蝦，疫情大家已很苦悶，給點節日的氣氛行嗎？註屆時雙方必須共同釐清因事故而引起對外各項賠償完畢後『才可分產』。哇白搞了兩敗俱傷。唉！關心提示。」、「連人性基本底線都沒有，書念到哪兒去了？不懂『停』怎麼寫嗎？學歷高，別笑死人了」、「踐踏善良人的同情心，極厭惡。」、「相信報應最終降臨。」
有網民認同甄妮看法，覺得將私事公開的做法有問題:「不和就分，也沒人要她結婚生子，無緣就分，無聊，男生已經受到教訓了，適可而止。」、「很多人都喜歡把自己婚姻或感情的不幸丟在網路上討拍，其實打的都是自己臉。」甄妮回應：「最高學府沒教『好來好散莫強求』的最高境界，要加一系了！」、「肯定是聰明人，利用輿論不花分毫。賺的要不要分給大家？證明你的仁義道德。」、「該自己解決的家務事，由大家幫忙完成，一人獨享收成，不應該吧」、「再繼續下去，原本同情變不同情，太超過了」、「若怨世就到別的星球去，這裏已經很苦了，不是只有你一人可憐，夠了！」。
亦有網民不認同甄妮，覺得她說得太過份，污辱被暱稱做「雷神」的李靚蕾，但她毫不狂意：「志不同道不合的人，別理會！有病的大有人在，手癢沒事幹」、「永遠説別人有病的人才是真有病」。
甄妮敢言被封「樂壇風紀」
甄妮不是第一次公開批評其他人，捱罵者全部知衰道歉。她曾接受傳媒訪問，自爆多年前曾經與張柏芝、陳曉東及陳奕迅乘搭同一班飛機，但三人講話太大聲惹惱她，她直指三人十分擾民，最後張柏芝哭著道歉，陳奕迅在頒獎禮上對她恭恭敬敬。
她亦曾炮轟G.E.M.(鄧紫棋）沒有向自己打招呼，批評她目中無人、不尊重前輩、無家教。事後G.E.M.解釋當時見到甄妮旁邊有太多人排隊，又不知道對方是否認識自己，所以沒有上前打招呼，最後在微博上為對方致歉。
她也曾於Facebook鬧爆台灣作家、導演九把刀，指柯震東學壞是拜他所賜：「沒看過你的《那些年》，但知道很賣座你也成為年輕人的典範，請千萬不要『一朝得志語無倫次』，柯小弟就是拜你所（賜）才有今天，學不到好的，卻學會『一夜爆紅，囂張放肆』，今天何止成龍要道歉，甄身為娛樂圈一分子，也要向大家道歉才是，沒『規』沒『矩』的娛樂圈人太多了！」九把刀在Facebook留言：「所有一切我都會好好反省。」
甄妮喪夫後與女兒相依為命
現年68歲的甄妮在台灣長大，因強勁唱功當紅，後來隨老公傅聲來港發展，最為人熟悉的作品如《射鵰英雄傳》的《鐵血丹心》。
然而於她30歲時，傅聲不幸遇上交通意外身亡，甄妮以一首《再度孤獨》抒發喪夫心情。87年，甄妮以亡夫的冷凍精子進行人工受孕，誕下女兒甄家平，母女相依為命。
她自從於七年前完成個唱後就一直退隱，昨日（27日）她上載在家嘆美食的相片，形容是一個快樂的日子，很幸福。現時她住在索價台幣1.6億元（約4,500萬港元）的台灣桃園龍潭某塊地，於5萬平方呎的農場及別墅享清福。
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