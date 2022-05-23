58歲甄子丹「先天不足」演喬峰惹爭議 黃日華、胡軍版本最深入民心
「宇宙最強」甄子丹收拍2億片酬接拍由王晶監製，鄭偉文執導的電影《天龍八部之喬峰傳》，由於不太滿意王晶的拍攝，所以丹爺今次會做埋監製同製片人，務求保持水準。不過，網民對丹爺飾演喬峰感到失望，因為「先天不足」不符合金庸筆下的人物設定，反推胡軍才是「喬峰本峰」。
甄子丹同王晶講數 要自己打骰先肯拍
甄子丹接拍《天龍八部之喬峰》，電影由王晶監製、鄭偉文執導，其實丹爺都與王晶合作過「金庸三部曲」中的《倚天屠龍記之九陽神功》客串飾演張三丰，但丹爺直言不太滿意王晶的拍攝，考慮了幾個月後要求電影要放手由他打理，所以見到他兼任監製和製片人。既然能夠掌握控制權，甄子丹與老婆四出睇景，務求作品與自己想法貼近。
甄子丹「先天不足」演喬峰惹爭議 網民：給自己留點體面吧
甄子丹身為「宇宙最強」，功夫了得毋庸置疑，但因為「先天不足」飾演喬峰引來爭議。甄子丹身高大約1.73米高，與金庸筆下的設定有出入。金庸筆下的喬峰是「身材魁偉，濃眉大眼，高鼻闊口，一張四方的國字臉」，加上是北方契丹人理應「高牛大馬」，與和葉問劃等號的甄子丹有出入，網民不滿：「王晶甄子丹給自己留點體面吧」、「胡軍才是喬峰本峰」。
甄子丹拒人工美女演阿朱
甄子丹演喬峰，對女主角「阿朱」一角非常嚴格，暫時仍未物色到心水人選，據知丹爺堅拒整容女星演出，一定要演技、氣質合適，亦不排除從海選中挑選。
黃日華版喬峰深入民心
黃日華話晒無綫80年代嘅當紅小生，佢唔止一次被揀中參演金庸嘅大作。 繼《射鵰英雄傳》飾演郭靖，佢喺《天龍八部》飾演喬峰，就被網民評為夠晒正氣，直至今時今日，好多人心目中都係最喬峰嘅喬峰！
常見問題
甄子丹被指那方面「先天不足」？
有網民指出甄子丹的外型與金庸筆下的喬峰並不相符⋯⋯詳情請看
甄子丹接拍王晶新片有何條件？
有傳甄子丹對於王晶《倚天》的拍攝不太滿意，今次接拍新戲親自兼任⋯⋯詳情請看