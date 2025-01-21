甄子丹愛女甄濟如豪派性感床照賀21歲生日 大騷最強曲線 一夠秤即趕做一件事
甄子丹愛女甄濟如 著低胸裙盡展誘人曲線
踏入21歲的甄濟如大方分享了慶生時的性感床照，照片中，她身穿一件淺銅色低胸吊帶裙，側臥在床上，盡情展現出她凹凸有致的身形，而在她的身前，還有一個插著蠟燭的生日蛋糕。這張慶生照引來不少Jasmine的圈中好友為她送上祝福，包括同樣是星二代的任晴佳、林愷鈴，以及幾位年輕歌手kayan9896、Gigi炎明熹、Chantel姚焯菲及Rock何晉樂等，Jasmine都有一一回應表示感謝。
甄濟如一夠秤當晚即入賭場試手氣
Jasmine的生日正撞上TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》在澳門舉行之時，當晚甄子丹就獲邀現身擔任壓軸頒獎嘉賓，因此Jasmine亦到了澳門和家人一同慶生，由於澳門的賭場要滿21歲才可以入場，因此Jasmine一夠秤即入賭場增長見識，她透露當晚爸爸頒獎時，她就跟媽咪、婆婆及太婆一齊入賭場玩老虎機，大家都玩得好開心，但她自認沒有賭運，對賭博亦一竅不通，而講到生日願望，她表示想有更多工作及新嘗試。
甄子丹汪詩詩分別發文賀愛女生日
汪詩詩特別發文賀愛女生日：「祝我們最愛的女兒21歲生日快樂！難以相信時光飛逝，如今你已成為一位有才華、努力、內外兼修的女性，更因為心地善良而深受大家喜歡。繼續做最好的自己！繼續為你的夢想奮鬥，努力保持健康的生活方式，不要把事情看得太嚴肅，保持快樂，我們會永遠支持你！非常愛你！」甄子丹亦有出po祝賀愛女：「生日快樂Jasmine 我愛你女兒！」
7歲開始寫歌 自爆保持A0原因
Jasmine自2023年出道成為唱作歌手，畢業自美國柏克萊音樂學院的她，先後推出了《次次》、《慣性倔強》、《Forever 19》及《NEW YEAR NEW TBH》等歌曲，展示出她獨特的聲線和音樂才能，贏得了眾多粉絲的喜愛。Jasmine曾透露自己7歲第一次寫歌、14歲就好想做歌手，偶像係Beyoncé，欣賞她的表演好有力量，Jasmine又笑言異性都驚咗她的「宇宙最強」爸爸，所以她目前感情生活仍一片空白。