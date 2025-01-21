甄子丹愛女甄濟如豪派性感床照賀21歲生日 大騷最強曲線 一夠秤即趕做一件事

已出道做歌手的星二代甄濟如（Jasmine）於本月19日迎來了她的21歲生日，在這個特別的日子，除了父母甄子丹和汪詩詩分別大曬她的童年照和慶生照外，她本人亦大方分享出超性感床照，證明自己已經正式大個女了！