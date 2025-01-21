甄子丹愛女甄濟如豪派性感床照賀21歲生日 大騷最強曲線 一夠秤即趕做一件事

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已出道做歌手的星二代甄濟如（Jasmine）於本月19日迎來了她的21歲生日，在這個特別的日子，除了父母甄子丹和汪詩詩分別大曬她的童年照和慶生照外，她本人亦大方分享出超性感床照，證明自己已經正式大個女了！

甄子丹愛女甄濟如 著低胸裙盡展誘人曲線

踏入21歲的甄濟如大方分享了慶生時的性感床照，照片中，她身穿一件淺銅色低胸吊帶裙，側臥在床上，盡情展現出她凹凸有致的身形，而在她的身前，還有一個插著蠟燭的生日蛋糕。這張慶生照引來不少Jasmine的圈中好友為她送上祝福，包括同樣是星二代的任晴佳、林愷鈴，以及幾位年輕歌手kayan9896、Gigi炎明熹、Chantel姚焯菲及Rock何晉樂等，Jasmine都有一一回應表示感謝。

甄子丹 Jasmine大方分享誘人的性感床照。（圖片來源：IG@jasmineyen）
Jasmine大方分享誘人的性感床照。（圖片來源：IG@jasmineyen）
甄子丹 Jasmine的母親汪詩詩則曬出了其21歲生日派對上的靚相。（圖片來源：IG@sweetcil）
Jasmine的母親汪詩詩則曬出了其21歲生日派對上的靚相。（圖片來源：IG@sweetcil）
甄子丹 派對當晚Jasmine更同「宇宙最強」父親甄子丹合照。（圖片來源：IG@donnieyenofficial）
派對當晚Jasmine更同「宇宙最強」父親甄子丹合照。（圖片來源：IG@donnieyenofficial）
甄子丹 21歲的Jamine已亭亭玉立，獲封「最強星二代」。（圖片來源：IG@sweetcil）
21歲的Jamine已亭亭玉立，獲封「最強星二代」。（圖片來源：IG@sweetcil）

甄濟如一夠秤當晚即入賭場試手氣

Jasmine的生日正撞上TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》在澳門舉行之時，當晚甄子丹就獲邀現身擔任壓軸頒獎嘉賓，因此Jasmine亦到了澳門和家人一同慶生，由於澳門的賭場要滿21歲才可以入場，因此Jasmine一夠秤即入賭場增長見識，她透露當晚爸爸頒獎時，她就跟媽咪、婆婆及太婆一齊入賭場玩老虎機，大家都玩得好開心，但她自認沒有賭運，對賭博亦一竅不通，而講到生日願望，她表示想有更多工作及新嘗試。

甄子丹 1月19日是Jasmine的生日正日，當晚她和家人一同在澳門食飯慶祝。（圖片來源：IG@sweetcil）
1月19日是Jasmine的生日正日，當晚她和家人一同在澳門食飯慶祝。（圖片來源：IG@sweetcil）
甄子丹 同一日晚上，甄子丹為TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任壓軸頒獎嘉賓，頒發最佳劇集大獎。（圖片來源：TVB）
同一日晚上，甄子丹為TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》擔任壓軸頒獎嘉賓，頒發最佳劇集大獎。（圖片來源：TVB）

甄子丹汪詩詩分別發文賀愛女生日

汪詩詩特別發文賀愛女生日：「祝我們最愛的女兒21歲生日快樂！難以相信時光飛逝，如今你已成為一位有才華、努力、內外兼修的女性，更因為心地善良而深受大家喜歡。繼續做最好的自己！繼續為你的夢想奮鬥，努力保持健康的生活方式，不要把事情看得太嚴肅，保持快樂，我們會永遠支持你！非常愛你！」甄子丹亦有出po祝賀愛女：「生日快樂Jasmine 我愛你女兒！」

甄子丹 甄子丹出po祝賀Jasmine，同時又曬出在愛女童年時期的父女合照。（圖片來源：IG@donnieyenofficial）
甄子丹出po祝賀Jasmine，同時又曬出在愛女童年時期的父女合照。（圖片來源：IG@donnieyenofficial）
甄子丹 母親汪詩詩則曬出了Jasmine的BB時期靚相。（圖片來源：IG@sweetcil）
母親汪詩詩則曬出了Jasmine的BB時期靚相。（圖片來源：IG@sweetcil）
甄子丹 現年61歲的甄子丹與43歲汪詩詩結婚22年，育有一女一子，細仔甄濟嘉（James）早前剛踏入17歲。（圖片來源：IG@sweetcil）
現年61歲的甄子丹與43歲汪詩詩結婚22年，育有一女一子，細仔甄濟嘉（James）早前剛踏入17歲。（圖片來源：IG@sweetcil）
甄子丹 甄子丹與Jasmine父女感情深厚。（圖片來源：IG@donnieyenofficial）
甄子丹與Jasmine父女感情深厚。（圖片來源：IG@donnieyenofficial）

7歲開始寫歌 自爆保持A0原因

Jasmine自2023年出道成為唱作歌手，畢業自美國柏克萊音樂學院的她，先後推出了《次次》、《慣性倔強》、《Forever 19》及《NEW YEAR NEW TBH》等歌曲，展示出她獨特的聲線和音樂才能，贏得了眾多粉絲的喜愛。Jasmine曾透露自己7歲第一次寫歌、14歲就好想做歌手，偶像係Beyoncé，欣賞她的表演好有力量，Jasmine又笑言異性都驚咗她的「宇宙最強」爸爸，所以她目前感情生活仍一片空白。

甄子丹 Jamine早在前年已出道做歌手。（圖片來源：IG@jasmineyen）
Jamine早在前年已出道做歌手。（圖片來源：IG@jasmineyen）
甄子丹 （圖片來源：IG@jasmineyen）
（圖片來源：IG@jasmineyen）
甄子丹 （圖片來源：IG@jasmineyen）
（圖片來源：IG@jasmineyen）
甄子丹 （圖片來源：IG@jasmineyen）
（圖片來源：IG@jasmineyen）
甄子丹 （圖片來源：IG@jasmineyen）
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甄子丹 （圖片來源：IG@jasmineyen）
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甄子丹 （圖片來源：IG@jasmineyen）
（圖片來源：IG@jasmineyen）
甄子丹 （圖片來源：IG@jasmineyen）
（圖片來源：IG@jasmineyen）

撰文：東方新地圖片來源：IG@jasmineyen、IG@sweetcil、IG@donnieyenofficial、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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