甄子丹「翻生」再拍《葉問5》 網民創作瘋狂劇情！
甄子丹打倒昨日的我 曾宣佈《葉問4》是他最後一部功夫片
據外媒《Screen Daily》報導，東方影業在本屆康城影展宣傳三部計劃開拍的電影，包括《葉問5》、《導火線》續集《導火線：再生》（暫譯）以及《誤判》，三部皆由甄子丹主演，當中最令人驚喜當然是《葉問5》，事關《葉問4：完結篇》中葉問已死，難道死過翻生再續故事？而在 2019 年時，甄子丹還表示過《葉問4》不僅是《葉問》系列的最後一集，同時亦是他最後一部功夫片，如今宣佈接拍《葉問5》，也是今日的他打倒昨日的他。
黃百鳴：等劇本完成才公佈
有份投資該片的電影公司老闆黃百鳴接受傳媒訪問，親解箇中原因，他指近幾年同世界各地好多片商開會，都要求再拍《葉問》，因為之前幾集成績好好，所以黃百鳴和甄子丹探討過可能性，在《葉問》15周年再拍一部。他們指已有共識，首要就係唔想重複，要有新的手法、新的感覺給影迷，所以一切等劇本完成才公佈。
《葉問》系列加外傳一共拍了5部
由香港導演葉偉信執導的動作傳記片《葉問》系列，加上外傳一共拍了5部，講述傳奇詠春大師葉問的故事，在本傳的4集故事中敘寫了「生存」、「生活」、「生命」及「生死」四個篇章，如今發行商東方影業在康城影展宣佈再拍《葉問5》。雖然電影的相關細節都未透露，但可以確定的是甄子丹會回歸演出，但在故事情節上《葉問4：完結篇》裏甄子丹飾演的葉問已因頭頸癌逝世，終年 79 歲，結局畫面還拍了葉問徒弟李小龍親自前往告別式致敬，不免讓人懷疑編劇會怎麼續寫葉問的故事？
網民率先惡搞海報戲名
對此網友也紛紛獻計：「已經打贏外國人了，這集要打外星人了嗎？」，「葉問5可以拍師徒對決，葉問給李小龍上最後一課」，「葉問宇宙開啟了」，「要打銀河系格鬥大賽了嗎？」
網民獻計創作瘋狂劇情：打開多重宇宙
網民在討論區創作瘋狂劇情： 「見有人讚好就又講少少比你哋知，講明先呀，咪小我劇透呀 —— 其實《葉問1一4》個『葉問a』呢就真係死咗㗎啦，咁《葉問5》 開始這個『葉問b』係練功時唔覺意打出咗條時空裂縫，就吸咗呀b去到a嗰個時空，咁呀b呢一時情急之下都唔知點同其他人解釋就話自己來自未來，咁之後呀b就找辦法回去自己的時空，就由上次誤打誤撞練到真係識得打開多重宇宙的通道，佢先發現自己係來自其他詠春世界，但係呀b今次選錯咗入口去錯咗，入埋量子領域入面，當呀b離開量子領域的時，由於他練功練到速度太快，當他認真出手打大佬時，呀b覺得大佬d動作慢到好似木人樁不會動，就像時間停止一樣，就打死個大佬啦。」
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