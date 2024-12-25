甄子丹被質疑做老師律師都要打交 網民爆笑反擊：唔打做乜要揾佢
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甄子丹新戲《誤判》在12月21日正式上映。甄子丹在戲中首次飾演律師，不過依然在戲中大展拳腳，搞到有網民都在社交平台發文，質疑其戲路一成不變齋拍打片，不過就惹來大批網民留言為甄子丹平反！
甄子丹被質疑戲路一成不變齋拍打片
日前有網民在社交平台發文，指甄子丹無論出演任何角色都會有打鬥戲：「甄子丹拍戲做武師，要打交，合理嘅。甄子丹拍戲做教師，都要打交，well。甄子丹拍戲做律師，仲係要打交，下？有理由相信如果甄子丹拍部戲做醫師，佢都係拳打心臟病，腳踢癌細胞。上帝可唔可以創造一部甄子丹唔使打交嘅電影？」
過去10套電影只有1套戲唔使打 不過票房即仆直
網民的確夠曬心水清，因為回顧甄子丹在過去10套電影，即使在2018年《大師兄》中飾演老師，甄子丹都會加插打鬥戲。只得2022年《搜救》一部沒有打鬥戲，不過就票房即刻仆直，在中國大陸上映8天後收穫票房1,730萬港元。
網民爆笑反擊：唔打交做乜要揾佢拍?
網民都紛紛留言為甄子丹「反擊」，指甄子丹是武打明星，專門拍打戲好正常：「甄子丹演霍金都要打交」、「佢連戀情告急都要露兩 佢就算角色係植物人 佢都會起身打個農夫 」、「佢上套戲冇打交票房仆晒」、「作為電影投資方，你會高價請一個武打明星拍戲，但唔駛佢打嗎？」、「甘黃百鳴考慮俾甄子丹開到一部《打·地獄》活人的地獄需要被打破😂」等。
圖片來源：《誤判》劇照、《搜救》劇照、《大師兄》劇照、Threads截圖