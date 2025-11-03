女神甄敏芳《聲秀》無緣三甲 獲恩師蘇永康主動安排工作 自爆參與台慶表演

甄敏芳昨晚在《聲秀決賽終極聲戰》中獻唱《愛與痛的邊緣》，人氣高企的她最終無緣三甲位置。賽後她接受訪問時坦言對自己的演出感到滿意，更特別感謝導師蘇永康一直以來的鼓勵和支持。這位被網民大讚高顏值的參賽者，究竟在比賽後有什麼新動向？