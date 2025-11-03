女神甄敏芳《聲秀》無緣三甲 獲恩師蘇永康主動安排工作 自爆參與台慶表演

甄敏芳昨晚在《聲秀決賽終極聲戰》中獻唱《愛與痛的邊緣》，人氣高企的她最終無緣三甲位置。賽後她接受訪問時坦言對自己的演出感到滿意，更特別感謝導師蘇永康一直以來的鼓勵和支持。這位被網民大讚高顏值的參賽者，究竟在比賽後有什麼新動向？

甄敏芳賽後心情平靜感謝蘇永康支持

甄敏芳在訪問中表現得相當淡定，她表示參加這個比賽讓她得到很多人的幫助，現在的她已經沒有那麼緊張，希望之後可以唱得更加好。談到導師蘇永康的指導，她特別感謝對方的鼓勵，認為這對她的成長有很大幫助。面對網民大讚她的顏值非常高，甄敏芳則回應比較少看網民的留言，並謙虛地表示：「雖然同大家素未謀面，但都好多謝各位嘅支持。」她更坦言對於自己的外貌並沒有太大自信。

蘇永康主動安排工作機會避免失業

甄敏芳透露蘇永康非常關心參賽者的未來發展，已經主動為她接洽安排工作。她興奮地分享：「佢好擔心我哋會失業，幫我哋安排咗啲同音樂有關嘅工作，暫時我都未離得開香港。」這位貼心導師的安排讓甄敏芳在比賽結束後仍有發展機會，不用擔心前路問題。她表示希望挑戰搖滾曲風的感覺，並笑稱自己平時講話都是比較陰聲細氣，想嘗試不同風格的演出。

甄敏芳確認參與TVB台慶表演排練繁忙

最令人期待的是，甄敏芳確認將會參與即將到來的TVB台慶表演。她表示：「嚟緊TVB嘅台慶我都有機會可以參與，其實排練都好繁忙，未可以返澳門住。」這個消息對於她的粉絲來說絕對是好消息，意味著即使在《聲秀》比賽結束後，觀眾仍有機會在台慶節目中看到她的演出。繁忙的排練時間表也顯示TVB對這次台慶表演的重視程度。

網民熱議甄敏芳高顏值獲廣泛支持

雖然甄敏芳在比賽中無緣三甲，但網民對她的支持度依然很高，特別是對她的外貌給予高度評價。不少網民在社交平台留言表示：「Jenny真係好靚女」、「雖然冇入到三甲但係已經好叻」、「期待台慶見到佢」。也有網民認為她的唱功還有進步空間，但對她的努力和態度表示欣賞。甄敏芳雖然表示比較少看網民留言，但她對大家的支持表示感謝，這種謙虛的態度也獲得不少好評。

