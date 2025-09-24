聲秀｜Jenny甄敏芳大學畢業背景起底 寧棄「筍工」做歌手 大爆曾陷人生低谷
甄敏芳曬畢業相 宣布人生新開始
日前，甄敏芳在個人社交平台上載了一張穿著畢業袍、手持花束的溫馨照片，正式宣告完成大學學業。她在帖文中寫道：「一段旅程嘅結束，一個新嘅開始✨感謝所有陪伴我成長嘅人。未來嘅路上，我會帶著呢份感恩，迎接更多的挑戰🎓」。這段充滿期盼的文字，不僅是為她的學生生涯畫上句號，更像是在為自己踏上《聲秀》這個夢想舞台許下承諾，決心展開人生的全新篇章。
甄敏芳親解追夢決心 放棄教鞭闖樂壇
原來甄敏芳畢業於澳門大學英文教育系，成績優異的她本可順理成章地成為一位受人尊敬的英文老師，捧著「鐵飯碗」過安穩生活。然而，她內心深處一直藏著一個歌手夢。這次參加《聲秀》，正是她忠於自己夢想的證明。她帖文中所提及的「迎接更多的挑戰」，無疑是向外界宣告她已下定決心，甘願放棄穩定的教鞭，選擇拿起咪高峰，在充滿未知數的演藝圈中闖蕩一番。
女神升學背景公開
女神就讀嘅係澳門大學榮譽學院（Honours College），榮譽學院畢業生的就業和升學情況良好，大部分學生獲聘於多家跨國機構，或到國際頂尖學府繼續深造，包括安永會計師事務所（澳門）、羅兵咸永道會計師事務所（澳門）、英國帝國倫敦學院、英國倫敦政治經濟學院、美國密歇根大學、美國萊斯大學、加拿大哥倫比亞大學、香港大學、香港中文大學、北京大學等。
澳門讀書時期屢敗屢戰 師長見證成長之路
在踏上《聲秀》舞台前，Jenny對唱歌的熱愛早已萌芽。據了解，她在澳門求學期間，曾連續三年參加澳門大學學生會扶輪青年服務社的歌唱比賽，可見她對音樂的執著。雖然去年成功打入十強，可惜最終與獎項無緣。即使屢次挑戰未獲殊榮，她對歌唱的熱情從未減退。當時她在澳門活躍的IG戶口雖然暫時下架，但仍有零星片段可以重溫她昔日的比賽風采。
突破自我挑戰性感舞步 憶述曾感害怕不自在
為了在《聲秀》舞台上尋求突破，一向形象斯文的Jenny最近嘗試了性感舞步和較為大膽的服裝，她坦言這是一個重大的挑戰：「可能相對我來說，是比較暴露和大膽一點，因為我平時比較少嘗試這種風格，所以也是一個頗大的突破。」她承認過程並不容易，起初甚至有心理障礙：「其實一開始是有的，也很害怕。一開始換了衣服，和要跳一些自己未接觸過的舞步，我也覺得很害怕和不自在。」
畢業陷人生低谷 大排檔見廣告放手一搏
談及當初參賽的契機，Jenny分享了一個相當特別的故事。原來她在參加比賽前，正處於人生的低谷期。今年剛剛大學畢業的她，對前路感到一片迷茫，加上性格向來缺乏自信，令她情緒頗為低落：「當時都是剛剛畢業，就覺得很迷茫，還有覺得自己好像價值感比較低，因為好像不知道自己究竟擅長什麼，或者自己的價值在哪裡。」
在最迷惘的時候，唯一能確定的是自己對唱歌的喜愛。她憶述：「當時我在大排檔吃東西的時候，就看到電視播這個招募的廣告，而且是最後一天。那時候我就覺得，既然我都這麼差，都這麼低谷，那不如放手一搏，去試一下，想挑戰一下自己，所以我就參加了。」Jenny直言當時純粹是想挑戰自己，從沒想過會成功入圍，甚至能走到今天這個階段。對此她充滿感恩：「我真的覺得很感恩，一路上一定是有很多不同的人的抬舉，我才有辦法可以來到今天，所以很感謝大家。」
英文教育系畢業生 為追夢暫時待業
令人意想不到的是，在台上散發光芒的Jenny，大學主修的科目竟與音樂和表演藝術完全無關。她透露自己今年六月才剛剛畢業，主修英文教育。因為在學期間已開始參加《聲秀》比賽，畢業後便「無縫銜接」，一直專心應付密集的排練和比賽，因此暫時還沒有正式投入職場工作，處於待業狀態。她表示目前會先專心比賽，完成後再作打算。
談吐溫文爾雅獲激讚 網民封「聲秀首席女神」
Jenny的努力和真誠，觀眾有目共睹。節目播出後，不少網民都對她讚不絕口，大讚她：「談吐溫柔，大方得體，謙虛有禮。大熱人選，有顏值唱歌又幾好聽，放心我覺得TVB實簽你。」亦有網民認為她是可造之材：「從訪問中言談舉止幾溫文爾雅，斯文淡定，樣子甜美，只欠缺信心，係可造之才，睇好佢。」更有粉絲認為她的氣質更勝今屆的香港小姐：「係好想封Jenny做『聲秀首席女神』呀，從對答當中，亦都相當好elegant，已經贏哂今屆嘅港姐們la！」