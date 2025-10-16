聲秀 ｜「顏值擔當」 甄敏芳Jenny黑絲騷長腿 成熟Tone唱《空港》眼前一亮

《聲秀》準決賽即將在本周日晚播出，以「突破」為主題，一眾學員紛紛大解放！「顏值擔當」甄敏芳短黑絲晒長腿成熟Tone唱《空港》，令人眼前一亮！

甄敏芳Jenny《空港》（原唱：容祖兒）

成功躋身準決賽舞台的9位學員，在第一個回合面對的挑戰主題為「突破回合」。在「突破回合」，每位學員必須跳出Comfort Zone、選擇自己平時較少呈現的風格或演繹方式演出，第一回合最高分學員可跳過第二回合直接晉級決賽；其餘8位學員則要進行第二回合的「必殺歌」一對一Battle。兩個回合結束後，將有4位學員落入危險區；之後5位評審、製作組特邀的KOL及DJ評審團將投票選出心水學員，最終得票最低分的1位學員將離開《聲秀》舞台、無緣決賽，換言之決賽8強將於下周日節目正式誕生。

今集將誕生兩個「魔王級」表演

今集陳潔靈Miss Chan Chan加入評審戰隊，為了做好「評審」這個位置，Miss Chan Chan做足功課；為了更加清晰掌握每位學員的進步，Miss Chan Chan自揭：「人哋煲劇，我煲《聲秀》」，足證相當有心。今集五位評審陣容（排名不分先後）是：陳潔靈、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy）。

今集演唱歌單如下（排名不分先後）：
甄敏芳Jenny《空港》（原唱：容祖兒）

蕭凱恩Michelle《粉紅色的一生》（原唱：陳百強）

胡子貝Matt《老派約會之必要》（原唱：張天賦）

周智敏Emily《烈女》（原唱：楊千嬅）

林潔心Bibi《等一個他》（原唱：鄧紫棋）

穎喬 Ziva《驗傷》（原唱： 衞蘭）

馮熙燮Ryan《伸縮自如的愛》（原唱： 陳蕾）

柯雨霏 Ophelia《沙門》（原唱： 陳蕾）

布子殷（布子）《潛龍勿用》（原唱： 謝霆鋒）

黑馬小花甄敏芳搏盡演出

「顏值擔當」 Jenny演繹《空港》，以成熟造型登場的她，以高踭鞋配黑絲短襪大晒長腿、修長比例Fit到爆。Jenny演唱完畢後更感性表示：「好奇妙旅程，都唔知今次係咪最後一次企上舞台。」

甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
甄敏芳 聲秀 （圖片來源：TVB）
《聲秀》9強參賽者名單

姓名 綽號或英文名 年齡 身份
甄敏芳 Jenny 22 學生
柯雨霏 Ophelia 23 大學畢業生
布子殷 布子 18 學生
周智敏 Emily 20 學生
林潔心 Bibi 21 學生
胡子貝 Matt 23 學生
蕭凱恩 Michelle 29 學生
馮熙燮 Ryan 26 大學畢業生
穎喬 Ziva 29 兼職模特兒／咖啡店店員

