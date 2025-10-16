聲秀 ｜「顏值擔當」 甄敏芳Jenny黑絲騷長腿 成熟Tone唱《空港》眼前一亮
成功躋身準決賽舞台的9位學員，在第一個回合面對的挑戰主題為「突破回合」。在「突破回合」，每位學員必須跳出Comfort Zone、選擇自己平時較少呈現的風格或演繹方式演出，第一回合最高分學員可跳過第二回合直接晉級決賽；其餘8位學員則要進行第二回合的「必殺歌」一對一Battle。兩個回合結束後，將有4位學員落入危險區；之後5位評審、製作組特邀的KOL及DJ評審團將投票選出心水學員，最終得票最低分的1位學員將離開《聲秀》舞台、無緣決賽，換言之決賽8強將於下周日節目正式誕生。
今集將誕生兩個「魔王級」表演
今集陳潔靈Miss Chan Chan加入評審戰隊，為了做好「評審」這個位置，Miss Chan Chan做足功課；為了更加清晰掌握每位學員的進步，Miss Chan Chan自揭：「人哋煲劇，我煲《聲秀》」，足證相當有心。今集五位評審陣容（排名不分先後）是：陳潔靈、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy）。
甄敏芳Jenny《空港》（原唱：容祖兒）
蕭凱恩Michelle《粉紅色的一生》（原唱：陳百強）
胡子貝Matt《老派約會之必要》（原唱：張天賦）
周智敏Emily《烈女》（原唱：楊千嬅）
林潔心Bibi《等一個他》（原唱：鄧紫棋）
穎喬 Ziva《驗傷》（原唱： 衞蘭）
馮熙燮Ryan《伸縮自如的愛》（原唱： 陳蕾）
柯雨霏 Ophelia《沙門》（原唱： 陳蕾）
布子殷（布子）《潛龍勿用》（原唱： 謝霆鋒）
黑馬小花甄敏芳搏盡演出
「顏值擔當」 Jenny演繹《空港》，以成熟造型登場的她，以高踭鞋配黑絲短襪大晒長腿、修長比例Fit到爆。Jenny演唱完畢後更感性表示：「好奇妙旅程，都唔知今次係咪最後一次企上舞台。」