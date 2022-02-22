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甄澤權成功挑戰飛越廣州塔 舊拍檔吳若希金句翻hit

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魔術師甄澤權（Louis）當年憑《街頭魔法王》而為觀眾熟悉，最近甄澤權完成一項大型魔術挑戰，在全廣州最高、600米高的廣州塔做出空中飄浮的魔術，震懾大家眼球﹗

甄澤權籌備三個月

甄澤權為了這次飛越廣州塔，花了三個月籌備，他指由於疫情關係，很久沒有進行大型的戶外演出，這次能完成挑戰，過程困難重重，加上演出具有一定危襝性，所以感謝電視台及有關機構的配合，令他順利完成挑戰﹗

甄澤權 甄澤權在社交網告會有一項大型魔術表演﹗
甄澤權之前在社交網預告會有一項大型魔術表演﹗（圖片來源：FB＠甄澤權）
甄澤權 在廣州塔前留影﹗
在廣州塔前留影﹗（圖片來源：FB＠甄澤權）
甄澤權 完成挑戰後，甄澤權又分享綵排片段﹗
完成挑戰後，甄澤權分享綵排片段﹗（圖片來源：FB＠甄澤權）

綵排時差點被風吹走

甄澤權成功在空中飄浮，他指綵排時由於天氣寒冷又大風，增加了難度，他表示曾於一次綵排突然刮起大風，當時他已飄浮在半空中，一度擔心被吹出塔外。

甄澤權 綵排時情況﹗
綵排時情況﹗（圖片來源：FB＠甄澤權）
甄澤權 現場突然刮大風﹗
現場突然刮大風﹗（圖片來源：FB＠甄澤權）
甄澤權 差點被飛出塔外﹗
差點被飛出塔外﹗（圖片來源：FB＠甄澤權）
甄澤權 有驚無險﹗
有驚無險﹗（圖片來源：FB＠甄澤權）

網民用吳若希金句「點解嘅」洗版

雖然飛越廣州塔在內地電視台播出，但甄澤權把片段放在社交網，當年《街頭魔法王》拍檔之一的吳若希留言，即吸引不少網民以她當年的金句洗版回覆，令吳若希的經典金句「點解嘅？」、「巧得意」再度翻hit﹗甄澤權 吳若希留言tag阿Bob，點知惹來大批網民以金句洗版回覆﹗

吳若希留言tag阿Bob，點知惹來大批網民以其金句洗版﹗（圖片來源：FB＠甄澤權）甄澤權

甄澤權 有網民仲整埋圖﹗
有網民仲整埋圖﹗（圖片來源：FB＠甄澤權）

重溫《街頭魔法王》吳若希瘋狂尖叫：「點解嘅？」

回想起吳若希初出道時真係觀眾緣奇差，被網民瘋狂畀負皮！不得不提嘅當然係佢主持無綫節目《街頭魔法王》嗰時，瘋狂尖叫「點解嘅」、「好犀利」、「巧得意」，勁浮誇，真係煩到有啲頂佢唔順⋯⋯

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（圖片來源：東方新地）
甄澤權 《街頭魔法王》除了吳若希做主持，還有林盛斌Bob﹗
《街頭魔法王》除了吳若希做主持，還有林盛斌Bob﹗（圖片來源：東方新地）
吳若希在節目每次見到甄澤權表演魔術，都會無限loop「點解嘅？」、「巧da意」呢兩句，成為經典﹗
吳若希在節目每次見到甄澤權表演魔術，都會無限loop「點解嘅？」、「好犀利」、「巧得意」呢三句，成為經典﹗（圖片來源：東方新地）

網民話唔係講笑，呢個時期嘅吳若希集煩、嘈、膠於一身，真係睇唔哂條片，大家不妨挑戰下。

撰文：東方新地圖片來源：FB＠甄澤權、東方新地

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