甄澤權成功挑戰飛越廣州塔 舊拍檔吳若希金句翻hit
魔術師甄澤權（Louis）當年憑《街頭魔法王》而為觀眾熟悉，最近甄澤權完成一項大型魔術挑戰，在全廣州最高、600米高的廣州塔做出空中飄浮的魔術，震懾大家眼球﹗
甄澤權籌備三個月
甄澤權為了這次飛越廣州塔，花了三個月籌備，他指由於疫情關係，很久沒有進行大型的戶外演出，這次能完成挑戰，過程困難重重，加上演出具有一定危襝性，所以感謝電視台及有關機構的配合，令他順利完成挑戰﹗
綵排時差點被風吹走
甄澤權成功在空中飄浮，他指綵排時由於天氣寒冷又大風，增加了難度，他表示曾於一次綵排突然刮起大風，當時他已飄浮在半空中，一度擔心被吹出塔外。
網民用吳若希金句「點解嘅」洗版
雖然飛越廣州塔在內地電視台播出，但甄澤權把片段放在社交網，當年《街頭魔法王》拍檔之一的吳若希留言，即吸引不少網民以她當年的金句洗版回覆，令吳若希的經典金句「點解嘅？」、「巧得意」再度翻hit﹗
重溫《街頭魔法王》吳若希瘋狂尖叫：「點解嘅？」
回想起吳若希初出道時真係觀眾緣奇差，被網民瘋狂畀負皮！不得不提嘅當然係佢主持無綫節目《街頭魔法王》嗰時，瘋狂尖叫「點解嘅」、「好犀利」、「巧得意」，勁浮誇，真係煩到有啲頂佢唔順⋯⋯
網民話唔係講笑，呢個時期嘅吳若希集煩、嘈、膠於一身，真係睇唔哂條片，大家不妨挑戰下。