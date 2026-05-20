甘比親臨尖沙咀玻璃屋探193 即場教織被背後原因曝光
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沉寂多月的ERROR成員郭嘉駿（193）日前無預警現身尖沙咀The ONE地下露天廣場，在玻璃屋內進行「自困74小時」行為藝術，將日常生活攤開在公眾眼前。華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻（甘比）親臨探望，更即場傳授鈎織技巧，背後原因與193一個鮮為人知的狀況有關。
193玻璃屋自困74小時展示生活日常
193將玻璃屋布置成家居模樣，帶齊書籍、模型與玩具，以真人騷形式展示悠長假期的生活面貌。期間多位演藝圈好友先後到場探望，包括ERROR隊長Fatboy、少爺占、Dear Jane結他手Jackal等人，眾人在玻璃屋內談天說地，吸引大批途人駐足圍觀。甘比大讚這個概念相當有趣：「之前曾經見過外國人進行這類型行為藝術，但香港的生活節奏急速，所有東西都講求效率，所以193和團隊今次的大膽嘗試顯得格外有趣！」
甘比肯定193勇氣並親手送上鈎織咕𠱸
身為Happy Yarn創辦人及創意總監的甘比，今日帶同親手鈎織的「193咕𠱸」及毛冷到場。她直言最欣賞193勇氣可嘉：「每個人的人生總有高高低低，最重要是勇於面對自己的過去，今次193選擇長時間逗留在玻璃屋內，其實都需要相當勇氣。這份精神值得欣賞，希望他能在過往的經驗中學習，保持樂觀，繼續努力！」甘比隨即在玻璃屋內手把手教導193鈎織被子，場面溫馨。
甘比特意為專注力不足的193度身訂造鈎織項目
甘比透露今次教導193鈎織被子是專誠度身訂造的安排。她解釋：「我知道193有專注力不足的情況，難得他有機會靜靜坐下來，希望鈎織可以為他帶來內心的平靜。」她又補充選擇教織被子的原因：「一來比較容易上手；二來他一個人孤伶伶坐在玻璃屋內，希望這張被子能夠為他帶來一點溫暖吧！」甘比期望透過鈎織將快樂與溫暖傳遞給193，讓他在消磨時間之餘亦能專心致志投入其中。
網民熱議甘比探訪193玻璃屋舉動
事件曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人對甘比親臨探望感到意外，有網民留言「甘比都嚟探193，呢個組合真係估唔到」，亦有人大讚甘比有心：「親手織咕𠱸送人，呢份心意好珍貴」。另有網民關注193沉寂多月後以行為藝術形式回歸公眾視野，認為這次嘗試相當大膽，紛紛留言表示支持。
資料或影片來源：原文刊於新假期