甘比親臨尖沙咀玻璃屋探193 即場教織被背後原因曝光

沉寂多月的ERROR成員郭嘉駿（193）日前無預警現身尖沙咀The ONE地下露天廣場，在玻璃屋內進行「自困74小時」行為藝術，將日常生活攤開在公眾眼前。華人置業集團行政總裁兼執行董事劉陳凱韻（甘比）親臨探望，更即場傳授鈎織技巧，背後原因與193一個鮮為人知的狀況有關。