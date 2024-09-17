甘比激罕現身BBO短劇 問借錢連環遭拒？25歲丁丁拍住極強陣容火速上位

YouTube頻道BBO（Black Box Office）由混血肥仔（曾達恩Tommy）主理，最近仲推出咗名為《人生好似好很難》嘅短劇，主要講述女主角點樣應對生活中嘅種種挑戰，並由25歲丁彥均擔正。而呢部短劇的客串陣容就十分強大，前四集分別有林雪、陳凱琳（Grace）、魏浚笙（Jeffrey）以及吳浩康（Deep）加盟，驚喜十足！不過原來後期陣容都超有睇頭，除咗有古天樂之外，最新1集更有甘比驚喜現身！

