27歲今屆落選港姐火速加入《東張西望》 社工入行做「東張女神」
27歲甘詠寧在2025香港小姐競選中五強不入遺憾落選，不過她並沒有因此而沮喪，反而火速加入TVB成為旗下藝人。近日她已經可以在人氣節目《東張西望》中看到她的身影，成為今屆落選港姐第一人成功轉型做「東張女神」，發展速度令人驚喜。
甘詠寧火速加入《東張西望》成首位
甘詠寧雖然在港姐競選中未能晉身五強，但她很快便獲得TVB賞識，成為《東張西望》團隊的一員。她的首宗訪問任務是日前播出的深圳影樓騙案專題報導，正式踏出主持生涯第一步。甘詠寧在社交平台上分享了這次難忘經歷，表示「懷著緊張又期待嘅心情開展第一次東張主持的工作」，可見她對這個新挑戰既興奮又認真。
獲導演Writer讚賞表現出色
甘詠寧在首次採訪中表現相當出色，獲得製作團隊的一致好評。她特別感謝導演、編劇、攝影師等工作人員的悉心指導，讓她快速掌握工作流程和採訪技巧。更令她開心的是，編劇給予她「11分out of 10分」的超高評價，證明她的主持潛力獲得專業認可。甘詠寧亦感謝資深「東張女神」Candice的帶領和指導，讓她的首次採訪工作更加順利。
碩士畢業註冊社工轉型娛樂圈
甘詠寧的學歷背景相當亮眼，她曾在英國修讀心理學學位，畢業後回港繼續進修社工系碩士課程。參選港姐時她已經是一位註冊社工，擁有專業資格和豐富的社會工作經驗。這次轉型加入娛樂圈，她將過往的專業知識和溝通技巧帶到主持工作中，相信能為《東張西望》帶來不同的視角和深度。
網民大讚支持新人上位
甘詠寧在社交平台分享工作點滴後，吸引了不少網民留言支持和鼓勵。網民紛紛表示「加油！期待你更多表現」、「新人有衝勁，睇好你」、「東張又有新血加入真好」等正面回應。
圖片來源：TVB、IG@phoebe_kam、ig@misshkpageant資料或影片來源：原文刊於新假期