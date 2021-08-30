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甜爺爺｜夏韶聲孖9歲孫仔Kyle學劍擊 周中出「茅招」呻攰

東方新地 - 娛聞

ViuTV新節目《甜爺爺》即將開播，節目由電台DJ泰山作主持，邀得5位爺爺和公公以及各人的孫子：夏韶聲（Danny Summer）、周中師傅、馮祿德、劉皓嵐（劉小華）素人公公以及素人爺爺Bee進行一連串任務，從中學習成為一位與孫仔孫女融洽相處的爺爺，亦會邀請不同嘉賓作導師考驗各位爺爺，首集眾人就趕奧運熱尾聲，一齊去學劍擊！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片及影片截圖、夏韶聲IG

《甜爺爺》玩爺孫真人騷

承接晚上10點半許廷鏗《AH佛真·惜玩》的ViuTV新節目《甜爺爺》，將有夏韶聲（Danny Summer）、周中師傅、馮䘵德、劉皓嵐（劉小華）素人公公以及素人爺爺Bee做嘉賓，首集眾人就趕奧運熱尾聲，一齊去學劍擊，更會進行比賽。

節目為跨代相處提供一個共融方案，讓老人家不用慨嘆小朋友是「港孩」，新生代不再稱呼老人家做「廢老」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
節目為跨代相處提供一個共融方案，讓老人家不用慨嘆小朋友是「港孩」，新生代不再稱呼老人家做「廢老」。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
夏韶聲與孫仔Kyle相差60歲，不過兩爺孫感情勁好。（圖片來源：ViuTV提供圖片）
夏韶聲與孫仔Kyle相差近60歲，不過兩爺孫感情勁好。（圖片來源：ViuTV圖片）
有「樂壇搖滾教父」稱號的夏韶聲曾有四段婚姻，與第一任太太育有兩個女兒Rachel及Michelle，幾個外孫中與Kyle最投契，兩爺孫更經常一齊拍片放上YouTube。（圖片來源：夏韶聲IG）
有「樂壇搖滾教父」稱號的夏韶聲曾有四段婚姻，與第一任太太育有兩個女兒Rachel及Michelle，幾個外孫中與Kyle最投契，兩爺孫更經常一齊拍片放上YouTube。（圖片來源：夏韶聲IG）
因同夏韶聲拍過《孫仔萬歲》系列影片，Kyle在社交網上自封「細路KOL」。（圖片來源：夏韶聲IG）
因同夏韶聲拍過《孫仔萬歲》系列影片，Kyle在社交網上搞笑自封「細路KOL」。（圖片來源：夏韶聲IG）
Kyle亦遺傳了夏韶聲音樂細胞，細細個就愛打鼓，早前曾上載打鼓片，獲網友大讚型仔。（圖片來源：Kyle IG）
Kyle亦遺傳了夏韶聲音樂細胞，細細個就愛打鼓，早前曾上載打鼓片，獲網友大讚型仔。（圖片來源：Kyle IG）

獲4歲半「大師兄」特訓

5對爺孫的劍擊訓練由僅得4歲半的「大師兄」指導爺爺們各種劍擊動作。其中，Danny Summer和馮䘵德分別都一擊即中刺中100分，獲嚴謹的「大師兄」稱讚。

甜爺爺｜夏韶聲孖9歲孫仔Kyle學劍擊 周中出「茅招」呻攰爆
5位爺爺們一齊向4歲半的「大師兄」學習劍擊。（圖片來源：ViuTV圖片）
甜爺爺｜夏韶聲孖9歲孫仔Kyle學劍擊 周中出「茅招」呻攰爆
爺爺們與孫仔孫女在劍擊場上開心互動。（圖片來源：ViuTV圖片）
甜爺爺｜夏韶聲孖9歲孫仔Kyle學劍擊 周中出「茅招」呻攰爆
夏韶聲初嘗劍擊，表現獲「大師兄」稱讚。（圖片來源：ViuTV圖片）

而周中師傅更出「茅招」用慢動作刺中100分，令全場爺爺起哄之外，亦被「大師兄」督促動作要快點。埸面搞笑之餘，亦十分溫馨。

甜爺爺｜夏韶聲孖9歲孫仔Kyle學劍擊 周中出「茅招」呻攰爆
周中師傅出「茅招」用慢動作，被「大師兄」督促。（圖片來源：ViuTV圖片）
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周中師傅3位孫仔孫女首度曝光，包括10歲的孫女子喬、9歲半的孫仔翱正和6歲的孻孫子舜。（圖片來源：ViuTV圖片）
仲有76歲香港戲劇協會會長「祿叔」馮祿德。（圖片來源：ViuTV圖片）
仲有76歲香港戲劇協會會長「祿叔」馮祿德。（圖片來源：ViuTV圖片）
甜爺爺｜夏韶聲孖9歲孫仔Kyle學劍擊 周中出「茅招」呻攰爆
素人爺爺Bee與17歲孫女Irene。（圖片來源：ViuTV圖片）
甜爺爺｜夏韶聲孖9歲孫仔Kyle學劍擊 周中出「茅招」呻攰爆
以及13歲童星劉皓嵐與其公公，劉皓嵐曾是毛記電視旗下童星，當時其藝名為「劉小華」，早前劉皓嵐又曾拍過電影《狂舞派3》 ，飾演佳仔。（圖片來源：ViuTV圖片）

夏韶聲主動出擊 周中大呼：我唔敢刺佢

隨後，一眾爺孫互相進行劍擊比賽。其中，當Danny Summer對決周中師傅時，因其十分主動出擊進攻，令周中師傅不禁緊張大呼「我唔敢刺佢呀」。比賽過後，周中師傅更笑言要休息一、兩個月才可恢復體力。

甜爺爺｜夏韶聲孖9歲孫仔Kyle學劍擊 周中出「茅招」呻攰爆
夏韶聲主動出擊進攻周中師傅。（圖片來源：ViuTV圖片）
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夏韶聲孫仔Kyle為爺爺落力打氣。（圖片來源：ViuTV圖片）
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68歲夏韶聲寶刀未老，與周中師傅切磋劍擊，不落下風。（圖片來源：ViuTV圖片）
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節目中夏韶聲仲會同孫仔一齊學開槍。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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「回到孫兒初生時」一齊學湊B。（圖片來源：ViuTV影片截圖）
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挑戰捉蛇，似乎開正周中師傅嗰瓣！（圖片來源：ViuTV影片截圖）
甜爺爺｜夏韶聲孖9歲孫仔Kyle學劍擊 周中出「茅招」呻攰爆
仲有呢幕係一齊學跳舞？（圖片來源：ViuTV影片截圖）

即睇夏韶聲宣告同孫仔拍攝十幾集真人騷：

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