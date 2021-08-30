甜爺爺｜夏韶聲孖9歲孫仔Kyle學劍擊 周中出「茅招」呻攰
ViuTV新節目《甜爺爺》即將開播，節目由電台DJ泰山作主持，邀得5位爺爺和公公以及各人的孫子：夏韶聲（Danny Summer）、周中師傅、馮祿德、劉皓嵐（劉小華）素人公公以及素人爺爺Bee進行一連串任務，從中學習成為一位與孫仔孫女融洽相處的爺爺，亦會邀請不同嘉賓作導師考驗各位爺爺，首集眾人就趕奧運熱尾聲，一齊去學劍擊！
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片及影片截圖、夏韶聲IG
《甜爺爺》玩爺孫真人騷
承接晚上10點半許廷鏗《AH佛真·惜玩》的ViuTV新節目《甜爺爺》，將有夏韶聲（Danny Summer）、周中師傅、馮䘵德、劉皓嵐（劉小華）素人公公以及素人爺爺Bee做嘉賓，首集眾人就趕奧運熱尾聲，一齊去學劍擊，更會進行比賽。
獲4歲半「大師兄」特訓
5對爺孫的劍擊訓練由僅得4歲半的「大師兄」指導爺爺們各種劍擊動作。其中，Danny Summer和馮䘵德分別都一擊即中刺中100分，獲嚴謹的「大師兄」稱讚。
而周中師傅更出「茅招」用慢動作刺中100分，令全場爺爺起哄之外，亦被「大師兄」督促動作要快點。埸面搞笑之餘，亦十分溫馨。
夏韶聲主動出擊 周中大呼：我唔敢刺佢
隨後，一眾爺孫互相進行劍擊比賽。其中，當Danny Summer對決周中師傅時，因其十分主動出擊進攻，令周中師傅不禁緊張大呼「我唔敢刺佢呀」。比賽過後，周中師傅更笑言要休息一、兩個月才可恢復體力。