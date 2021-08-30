甜爺爺｜夏韶聲孖9歲孫仔Kyle學劍擊 周中出「茅招」呻攰

ViuTV新節目《甜爺爺》即將開播，節目由電台DJ泰山作主持，邀得5位爺爺和公公以及各人的孫子：夏韶聲（Danny Summer）、周中師傅、馮祿德、劉皓嵐（劉小華）素人公公以及素人爺爺Bee進行一連串任務，從中學習成為一位與孫仔孫女融洽相處的爺爺，亦會邀請不同嘉賓作導師考驗各位爺爺，首集眾人就趕奧運熱尾聲，一齊去學劍擊！

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片及影片截圖、夏韶聲IG