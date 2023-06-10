生化壽屍

生化壽屍｜重溫陳小春Clut片神作8大必睇重點 湯盈盈飛釘最經典

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ViuTV將於6月10日晚播出堪稱香港喪屍Clut片之王《生化壽屍》，預告一出即在ViuTV的社交平台上引起極大迴響！事關1998年上映的《生化壽屍》在不少香港人心目中留下很多回憶，例如性感上陣的湯盈盈、仍未當視帝的黎耀祥、快慢必華麗客串等，突然能夠在ViuTV免費重溫，大量網民都表示期待！現即重溫電影中8大必睇重點，兩大結局你又記唔記得？

生化壽屍 主演包括有陳小春、李璨琛以及女主角湯盈盈等，當年陳小春已經憑《古惑仔》電影系列的山雞打響名堂。
主演包括有陳小春、李璨琛以及女主角湯盈盈等，當年陳小春已經憑《古惑仔》電影系列的山雞打響名堂。（圖片來源：《生化壽屍》劇照）

１）葉偉信Clut片神作

近年憑《葉問》系列電影打響名堂的葉偉信其實一早在香港電影界打響名堂，其1999年作品、由古天樂、吳鎮宇、羅蘭主演的《爆裂刑警》更加令羅蘭姐在「第19屆香港電影金像獎」中奪得「最佳女主角」！而當年葉偉信就將很多人認為是荷里活專屬的「喪屍片」搬上大銀幕，將大熱電玩遊戲《生化危機》融合本土MK文化，成就出《生化壽屍》此備受香港人盛讚有創意的傑作。時至24年後的今日，仍然有不少人對它記憶猶新！

生化壽屍 令人留下深刻印象的還有「壽司仔」張錦程。
令人留下深刻印象的還有「壽司仔」張錦程。（圖片來源：《生化壽屍》劇照）

２）湯盈盈飛釘

陳小春與李璨琛在電影中飾演的「無敵」與「喪B」當然非常搶鏡，陳小春一句「打你唔好走開」後接李璨琛的「咪臭係」更加成為當時年輕人必學的經典對白！不過論養眼程度卻絕對不及當時年僅23的湯盈盈，事關飾演美容店靚女員工「細卷」的她在電影中經典以吊帶小背心亮相，更加有多幕拍攝到她飛釘的畫面，令不少網民在聽到《生化壽屍》後，都不其然就會接一句「飛釘湯盈盈」，更有網民推測ViuTV免費播放時一定會「減甜」。

生化壽屍 湯盈盈當時非常年輕。
湯盈盈當時非常年輕。（圖片來源：《生化壽屍》劇照）
生化壽屍 直接「真空」上陣，認真大膽！
直接「真空」上陣，認真大膽！（圖片來源：《生化壽屍》劇照）

３）最有愛喪屍張錦程

相信有睇過喪屍片的觀眾都會認為，喪屍就是沒有情感，以人類為食物的兇殘怪物！不過電影中張錦程飾演的壽司仔卻變成了一個有情有義，為護送愛人湯盈盈而死守停車場的情義喪屍，不少觀眾都被他的行為深深感動，大讚張錦程角色最討好！

生化壽屍 張錦程變成喪屍之後依然很愛湯盈盈，仍然記得要向她送禮物！
張錦程變成喪屍之後依然很愛湯盈盈，仍然記得要向她送禮物！（圖片來源：《生化壽屍》截圖）
生化壽屍 最有愛的喪屍，當之無愧！
最有愛的喪屍，當之無愧！（圖片來源：《生化壽屍》截圖）

４）快慢必客串做警察

除了主演之外，客串做警察的「快慢必」譚得志和陳志全亦有經典對白：「當我哋香港警察流呀？話走就走？」

生化壽屍 飾演兩名非常寸嘴的警察。
飾演兩名非常寸嘴的警察。（圖片來源：《生化壽屍》劇照）

５）黎耀祥創對白經典

視帝黎耀祥當年憑住《西遊記》中飾演豬八戒而為人熟悉，及後勇闖影壇，在《生化壽司》中飾演爛牙駒的他亦都有極離地的經典對白「搭𨋢啦！前世未行過呀？一樓嚟㗎呢度，行樓梯！」，相信至今仍能引起不少港人共鳴。

生化壽屍 當年黎耀祥在電視圈已經闖出名堂。
當年黎耀祥在電視圈已經闖出名堂。（圖片來源：《生化壽屍》劇照）

６）炮台山新時代廣場變死場20年

全套《生化壽屍》基本上都在炮台山新時代廣場拍攝，而且該商場20年如一日，至今日亦未有拆卸重建或裝修，現時室內仍保留了電影中的場景。多年前電影20周年推出高清版藍光碟時，YouTuber 「HEBEFACE」亦有實地考察過，可惜新時代廣場已經成為了一個半廢棄的商場，非常凋零。

７）掀起一陣葡萄適恐懼

由於電影中的喪屍是因為喝下由香港著名能量飲品「葡萄適」而變成的，到最後湯盈盈更在陳小春面前誤飲「喪屍飲品」，令不少觀眾都產生《生化壽屍》後遺而有一段時時怕咗「葡萄適」。

生化壽屍 電影內的告示。
電影內的告示。（圖片來源：《生化壽屍》截圖）
生化壽屍 當時真係口渴都唔夠膽飲葡萄適。
當時真係口渴都唔夠膽飲葡萄適。（圖片來源：《生化壽屍》截圖）

８）兩個結局

《生化壽屍》在戲院上映的結局，是湯盈盈與陳小春雖然能夠在商場中逃離，不過湯盈盈之後卻在車上拿著「葡萄適」大口喝，表示她將會成為喪屍。之後陳小春發現湯盈盈喝了「葡萄適」後，就黯然地自己飲埋一份。但原來之後出的DVD版本中，二人在駕車逃離之後，陳小春在油站下車巡視四周，在返回車廂時卻發現湯盈盈不在車中，然後湯盈盈突然撲向陳小春並在他頸上咬了一口，雙雙成為喪屍收場。
 

生化壽屍 並不是有太多人知道此結局。
並不是有太多人知道此結局。（圖片來源：《生化壽屍》截圖）

其實《生化壽司》以前不時就會在「有線電影台」重播，但已經有多年不見踪影！難得今次ViuTV重播經典，不少網民都紛紛留言表示懷念！還揶揄ViuTV做埋有線電影台嗰份向經典致敬！

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撰文：東方新地圖片來源：《生化壽屍》劇照、截圖資料或影片來源：[email protected]

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