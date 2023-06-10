生化壽屍｜重溫陳小春Clut片神作8大必睇重點 湯盈盈飛釘最經典

ViuTV將於6月10日晚播出堪稱香港喪屍Clut片之王《生化壽屍》，預告一出即在ViuTV的社交平台上引起極大迴響！事關1998年上映的《生化壽屍》在不少香港人心目中留下很多回憶，例如性感上陣的湯盈盈、仍未當視帝的黎耀祥、快慢必華麗客串等，突然能夠在ViuTV免費重溫，大量網民都表示期待！現即重溫電影中8大必睇重點，兩大結局你又記唔記得？