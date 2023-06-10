生化壽屍｜重溫陳小春Clut片神作8大必睇重點 湯盈盈飛釘最經典
１）葉偉信Clut片神作
近年憑《葉問》系列電影打響名堂的葉偉信其實一早在香港電影界打響名堂，其1999年作品、由古天樂、吳鎮宇、羅蘭主演的《爆裂刑警》更加令羅蘭姐在「第19屆香港電影金像獎」中奪得「最佳女主角」！而當年葉偉信就將很多人認為是荷里活專屬的「喪屍片」搬上大銀幕，將大熱電玩遊戲《生化危機》融合本土MK文化，成就出《生化壽屍》此備受香港人盛讚有創意的傑作。時至24年後的今日，仍然有不少人對它記憶猶新！
２）湯盈盈飛釘
陳小春與李璨琛在電影中飾演的「無敵」與「喪B」當然非常搶鏡，陳小春一句「打你唔好走開」後接李璨琛的「咪臭係」更加成為當時年輕人必學的經典對白！不過論養眼程度卻絕對不及當時年僅23的湯盈盈，事關飾演美容店靚女員工「細卷」的她在電影中經典以吊帶小背心亮相，更加有多幕拍攝到她飛釘的畫面，令不少網民在聽到《生化壽屍》後，都不其然就會接一句「飛釘湯盈盈」，更有網民推測ViuTV免費播放時一定會「減甜」。
３）最有愛喪屍張錦程
相信有睇過喪屍片的觀眾都會認為，喪屍就是沒有情感，以人類為食物的兇殘怪物！不過電影中張錦程飾演的壽司仔卻變成了一個有情有義，為護送愛人湯盈盈而死守停車場的情義喪屍，不少觀眾都被他的行為深深感動，大讚張錦程角色最討好！
４）快慢必客串做警察
除了主演之外，客串做警察的「快慢必」譚得志和陳志全亦有經典對白：「當我哋香港警察流呀？話走就走？」
５）黎耀祥創對白經典
視帝黎耀祥當年憑住《西遊記》中飾演豬八戒而為人熟悉，及後勇闖影壇，在《生化壽司》中飾演爛牙駒的他亦都有極離地的經典對白「搭𨋢啦！前世未行過呀？一樓嚟㗎呢度，行樓梯！」，相信至今仍能引起不少港人共鳴。
６）炮台山新時代廣場變死場20年
全套《生化壽屍》基本上都在炮台山新時代廣場拍攝，而且該商場20年如一日，至今日亦未有拆卸重建或裝修，現時室內仍保留了電影中的場景。多年前電影20周年推出高清版藍光碟時，YouTuber 「HEBEFACE」亦有實地考察過，可惜新時代廣場已經成為了一個半廢棄的商場，非常凋零。
７）掀起一陣葡萄適恐懼
由於電影中的喪屍是因為喝下由香港著名能量飲品「葡萄適」而變成的，到最後湯盈盈更在陳小春面前誤飲「喪屍飲品」，令不少觀眾都產生《生化壽屍》後遺而有一段時時怕咗「葡萄適」。
８）兩個結局
《生化壽屍》在戲院上映的結局，是湯盈盈與陳小春雖然能夠在商場中逃離，不過湯盈盈之後卻在車上拿著「葡萄適」大口喝，表示她將會成為喪屍。之後陳小春發現湯盈盈喝了「葡萄適」後，就黯然地自己飲埋一份。但原來之後出的DVD版本中，二人在駕車逃離之後，陳小春在油站下車巡視四周，在返回車廂時卻發現湯盈盈不在車中，然後湯盈盈突然撲向陳小春並在他頸上咬了一口，雙雙成為喪屍收場。
其實《生化壽司》以前不時就會在「有線電影台」重播，但已經有多年不見踪影！難得今次ViuTV重播經典，不少網民都紛紛留言表示懷念！還揶揄ViuTV做埋有線電影台嗰份向經典致敬！
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