田蕊妮激罕晒比堅尼靚相賀45歲生日 杜汶澤遺憾17年前冇做一件事……
杜汶澤搞笑：P細咗少少個上圍
田蕊妮45歲生日，杜汶澤在facebook上載老婆的三點式照片，但他搞笑留言：「杜太太正式踏入45歲的第一天。P細咗少少個胸，費事樹敵太多。」他又上載與老婆在花蓮天空之鏡拍的合照，留言：「今日是杜太太生日，我們去了環島遊，人生第一次開車去旅行。在香港，我開車從大埔去黃竹坑上班已經是最長的路程，今次開10天，由台北出發，東南西北跑一圈，中間停留花蓮、台東、墾丁、台南、台中，再回台北。」
彌補17年前沒度蜜月
杜汶澤在一個多月前與另一對夫婦開始計劃環島遊，並預訂了餐廳酒店，奈何好友身體不適未能成行，卻意外地成就了他與田蕊妮的蜜月旅行。杜汶澤指在2005年結婚後還沒去蜜月旅行：「17年前我們結婚後第4天，我便去了澳門一個月拍攝電影《伊莎貝拉》，所以從來沒有度蜜月，這趟也算是補回吧！哈哈！希望今次旅途愉快，她生日快樂，也祝福大家身心健康！」
緣起於亞視年代
杜汶澤和田蕊妮曾歷盡風雨，在1993年時，當年只有16歲的田蕊妮獲得亞視節目「末來偶像爭霸戰」金獎而入行，未幾偶遇杜汶澤，當時的杜汶澤爛賭成性：「我18歲已經賭錢，輸到要走佬去台灣，之後返嚟香港，入咗亞視做藝員，諗住亞視少人睇，點知拍咗《我和殭屍有個約會》多咗人留意，俾貴利佬打去報館追數。」有傳當時田蕊妮被老友力阻仍三番四次借錢給他還錢，心地善良的田蕊妮認為應急是必需的，二人順理成章走在一起…
杜汶澤曾求婚30次
雖然如此，但阿澤整天嬉皮笑臉，無時無刻都將求婚掛在嘴邊，田蕊妮當時覺得太不靠譜，根本沒放在心上，而且當時年屆27歲的她，覺得女人30歲結婚最適當，還有三年不急吧！直至有次，杜汶澤去斯里蘭卡探訪災民，期間令他改變了人生觀，不但積極面對人生，還要珍惜眼前人；而留港的田蕊妮從新聞上看到當地仍有不少的餘震，擔心杜汶澤會一去不返，後悔當初為何對方求婚時都不答應，直至第31次求婚，田蕊妮終於肯嫁。
新婚翌年竟有小三出現
婚後田蕊妮做跟得太太，即使杜汶澤因愛賭而輸數百萬元，田蕊妮也陪夫捱過債務，正當雙方都以為日子將會逐漸美好時，噩耗總是會隨之而來！2006年田蕊妮加入無綫，一劇接一劇，全天候只顧着工作，令她混雜太多負面情緒，間接影響夫妻關係，最後小三出現了，她曾謂：「我知道邊個係小三，當時想逃避唔去面對咪繼續去打牌，個人好迷失冇晒重心，唔知點處理夫妻之間嘅關係。」
田蕊妮：等佢好番少少先走
田蕊妮想離開之際，杜汶澤的事業急轉直下，身邊朋友走得就走，由有錢有名有利變到一無所有，重情義的杜太竟可將小三問題暫且放埋一邊：「呢樣嘢真係整定，如果嗰時我走咗去真係好冇義氣。最心痛唔係有個女人出現，而係我好明白佢點解會咁，我好重視呢個人好愛佢先嫁畀佢。一個人無端端由冇人理嘅茄喱啡，努力加埋運氣，名利財富一齊嚟。我知佢仲好愛我，但當時見佢乜都冇晒，咪同自己講等佢好番少少先走。」
患難見真情
小三事件發生後，田蕊妮依舊守在杜汶澤身邊！直到杜汶澤40歲時被診斷患上了一種罕見的米勒費雪症候群，此病嚴重的話會導致四肢癱瘓、甚至窒息致死，當時身在寧波工作的田蕊妮得悉後即心急如焚：「當你病時，不能在你的身邊照顧你，還反過來要你安慰我！佩服當你遇到逆境時還能如此安然松坦的去面對！」田蕊妮回港後在醫院照顧老公，杜汶澤亦曾公開表示：「以前誤會以為成功就會得到女人，但原來得到一個好的女人就等如成功。」難怪阿澤經常都指自己欠太太的債，一輩子也還不清。