田蕊妮激罕晒比堅尼靚相賀45歲生日　杜汶澤遺憾17年前冇做一件事……

田蕊妮早前孖住老公杜汶澤移居台灣，日前剛過45歲生日，兩夫婦展開為期10日的環島遊慶祝，並彌補17年前結婚時的蜜月旅行，杜汶澤透露這次的旅行會從台北出發，途中停留花蓮、台東、墾丁等地再回台北。田蕊妮罕有在IG晒比堅尼泳照，穿上淡粉紅色泳衣的她露出白滑緊緻的肌膚，她寫道：「謝謝老公把我踏入45歲時的況態紀錄下來。」陳凱琳及李綺雯留言大讚田蕊妮身形好fit。