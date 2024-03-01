男學生與女老師校內「激吻片」瘋傳 舉止超曖昧 校方即回應
早前案情更新：郭Sir師生戀 中學籃球教練與女學生展不倫關係 女學生聲稱自願發生關係
最新個案 ： 四眼男課室擁吻疑似女教師「是姐姐，不是阿姨」
綜合內媒報道，本月22日有網民爆料，指河北衡水一中邯鄲分校的田姓老師與學生在課室內接吻。近日網絡上瘋傳一段影片，其拍攝場地疑似是課室，一名穿著校服、外表青澀的戴眼鏡男生向依偎在他的懷抱中的女生說道：「小笨蛋要過生日了，阿姨又老了一歲。」女方便馬上回應表示：「是姐姐，不是阿姨。」
影片師生舉止曖昧
此外，影片中看到二人不停親吻對方，行為舉止非常曖昧。影片的發佈者還聲稱，涉事老師和學生已被學校處理。
惹網民熱議：竟刷到自己的老師
影片馬上引起網民熱議，有人指這種行為嚴重違背師德師風，不過人卻質疑影片的真確性。其後，也引來曾就讀該校的學生留言，「畢業了還能刷到自己高一班主任」、「刷視頻刷到自己老師了」，甚至有人直指片中的田姓女老師曾擔任過自己的班主任。
該校學生留言證事件屬實： 我們這屆的老師！
此外，網上亦有其他不同說法，透露事件其實早在2022年發生，男生當時是高二學生，而片中的老師已被學校辭退，有人表示，「我是這個學校的，這是真事，而且是去年的事了，這個是我們上一屆的學長。」
校方終發聲 網友再度熱議
據《海報新聞》報導，衡水一中邯鄲分校的工作人員在22日終打破沉默，開腔表示「學校沒有這個老師」。只不過，也有網友指出，自己和影片中的男學生都是去年畢業的，該名女老師也是自己這屆的老師，並表示此段影片早在去年3月就已經流傳許久，是因為最近上海師生戀事件延燒，才導致這段影片又再度掀起討論，而這位老師也在該網友畢業後離開了學校，所以校方的說法「並無問題」。
有關瘋傳影片：
同場加映：40歲張建聲高調認愛被嘲「父女戀」 一臉風騷反擊網民：你得唔得吖？
現年40歲、曾主演電影《一路向西》的男演員張建聲，自從2019年與「翻版吳千語」陳嘉莉分手之後一直單身，日前突然於聖誕節公開新戀情，而女方更是現年24歲的工展小姐Angel曾嘉晴，即被外界封作新一代「父女戀」引起轟動，不過他聽到這個稱號沒有感到冒犯，更大方笑指：「父女戀正呀喂……」
張建聲一臉風騷出席活動
張建聲日前於認愛後出席電影《源生罪》首映，接受傳媒訪問時亦一臉風騷，更形容公開戀情如「放監」一樣：「我哋冇特定嘅，覺得舒服就做啦，同埋費事惹人猜測，我好感恩呢幾年都冇嗰啲（花邊）新聞，既然我都好穩定，同而家女朋友拍咗年半拖，覺得係時候畀傳媒朋友、所有關心我嘅朋友知道。我唔想喺街俾人影相，話『張建聲又唔知拖住邊個』，咁我就大方啲啦！」
張建聲否認拍戲時已睇中女友
對於被指「父女戀」，他笑言自己沒犯法就不要緊：「講真，我直情覺得正啦！你得唔得吖？講笑！愛情呢樣嘢無分性別、種族同年齡，兩情相悅擋都擋唔到，我同女朋友都係拍戲識，隔咗年幾再見，緣份推動下喺埋一齊。」2人於2021年一同合作拍電影《PTGF出租女友》，並在戲中飾演兩父女，張建聲否認拍戲時已睇中對方，並強調每次完成拍攝都會抽離角色，又大讚女友Angel比自己成熟，又包容自己很多缺點、又會幫他照顧屋企。他又透露女友已見過家長，而家人亦有追問2人何時結婚：「但我暫時都係醉心電影先，我相信女朋友應該係等到，畢竟『父女戀』嘛！」
張建聲拍《一路向西2》叫女友擘大對眼望
張建聲將會開拍《一路向西2》，被問到會否向女友報備拍攝激戰場面，張建聲表示女友非常理解他的工作，只要進行足夠的溝通，應該不會有問題。他又稱自己作爲演員，不應該有任何包袱，不過他也明白知道和親眼看到畫面是兩回事，女友可能會好衝擊：「咁呢樣嘢我就會教佢社會好殘酷，到時首映如果我哋仲好幸福嘅話，一定會帶佢去，叫佢擘大對眼望實個mon！」
張建聲：佢得得意意肥嘟嘟
張建聲在IG公開與女友Angel又錫又攬的放閃照片，並表示今個聖誕是自己和女友過的第2個聖誕節，女友高調用暱稱叫他「乖乖的小綿羊」，他即留言回：「我冇辦法相信自己會變成綿羊！」由於2人相差10多年，對於被媒體封作「父女戀」，張建聲笑言「正呀喂」：「得，知㗎喇，多謝各方好友嘅祝福，趁住聖誕節公開埋之後唔回應啦，一切隨心，開心就好！」他更大方分享與女友的相處之道：「其實我哋拍咗一年半㗎喇，佢得得意意肥嘟嘟食得瞓得成日嗌，肚餓又成日扭計不過好識諗又就到我又容忍到我已經好感恩啦。」
張建聲曾與女友演父女
張建聲更在IG自爆，自己與女友於2021年一同合作拍電影《PTGF出租女友》，當時張建聲飾演的角色正正就是女友Angel的爸爸，果然是名符其實的「父女戀」：「其實我一早已經係佢爸爸，喺電影《PTGF出租女友》佢又真係演我個女嘅，我哋就係咁樣形式，之後隔咗一年後喺緣份嘅驅使下偶遇返！」
一路向西2｜「向西仔」張建聲主演另一男角公開招募
蓄勢12年，《向西》系列「充血」回歸，由IMAGI公司投資出品的《一路向西 2 東京AV攻略》將於2024年4月於日本及香港兩地開始攝製。《向西2》由原班人馬擔綱，孫立基監製、「向西仔」張建聲主演，戲內另一重點男角將於稍後公開招募。
電影以日本為主要取景地，5位女優將聯同大批AV新力軍齊集東京主場，以豪華陣式對戰向西隊，稟承一貫風格，為觀眾帶來極致的官能以至心靈觀賞震撼。
一路向西2｜5大女優背景公開
一路向西2｜相澤南「港產女優」強勢列陣
今年6月宣佈引退的27歲前日本AV女優相澤南，香港出生、曾獲AV影后（2019年《FANZA成人獎》「最優秀女優獎」）。她曾表示未來可能會在香港和台灣的演藝界發展，早前已參與《東京愛情動作故事》演出，今次再度有份拍港戲，吸引力一定大增！
一路向西2｜三上悠亞神級
女角陣容鼎盛，兩大至愛女神三上悠亞及波多野結衣最受關注！今年8月16日踏入30歲的三上悠亞，曾是少女偶像團體SKE48成員，2015年轉戰愛情動作片界後，憑天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，同時被網友封為「國民女優」，其instagram坐擁345.8萬粉絲，YouTube頻道也有89萬訂閱人數，人氣十分強勁！不過她在3月13日公開，將會在30歲前正式引退，告別8年的女優生涯。
一路向西2｜波多野結衣「暗黑林志玲」都有！
35歲日本女優波多野結衣旋風式襲港舉行15周年亞洲粉絲見面會，曾表示好期待同繪麗奈合作，估唔到真係成真！
一路向西2｜村上悠華導彈級凶器新人
除了有皇牌女優，仲有「新人」亮相！村上悠華是今年出道的20歲新人王，擁洲際導彈級凶器，值得期待！
一路向西2｜繪麗奈進軍影壇：我尺度係祼露
至於第5位女優就是26歲繪麗奈！日前已到電影公司簽約，並跟監製孫立基會面，今次《向西2》是她成為日本AV女優後首部演出的港產片，她表示：
「聽講戲份都重，好緊張！希望到時能好好表現，發揮得最好，因為有時就算準備得幾多幾好，臨場都係要講一點運氣。」
「尺度係祼露 ，同其他女優一樣，但我相信感覺同平時拍AV一定有所不同，因為拍攝團隊係香港團隊，應該會有少少尷尬，但拍攝日子都唔少，會盡快適應。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！