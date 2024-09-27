盤點12位識唱歌玩樂器男演員！呢位TVB視帝最受網民歡迎

娛樂圈中一直有不少臥虎藏龍的藝人，多才多藝識唱歌又識玩樂器。日前90年代回憶 (新版)Facebook專頁以「講一個演戲男藝人但又識唱歌又識玩樂器 例如：黃秋生」為題發起討論，以下就為大家盤點12位多才多藝的男藝人！

