盤點12位識唱歌玩樂器男演員！呢位TVB視帝最受網民歡迎
1）單立文
現年65歲的單立文，近年憑《愛回家》「熊樹仁」人氣再度急升，去年更首度獲提名視帝，令不少年輕網民都不知道原來單立文是音樂人出身！單立文在1986年與蘇德華、黃良升組成Blue Jeans樂隊，單立文當年更擁有「香港第一低音結他手」之稱。
2）周星馳
最多網民提到的演員竟然為周星馳，大家都紛紛找出周星馳在各大電影中「玩樂器」的場面，力讚周星馳絕對是又識唱歌又識玩樂器的男演員代表：「星爺！能歌善舞仲識彈鋼琴同吹簫」「周星馳，燒住雞翼唱歌」「周星馳 參加新秀 又識吹簫 真正嘅音樂世家」「仲識唱 少林功夫好嘢」等。
3）陳展鵬
TVB視帝陳展鵬演戲了得就眾所周知，不過一班網民看到「識唱歌玩樂器男演員」的主題就即刻想起陳展鵬：「我個人覺得 陳展鵬是最勁的。佢識倒轉個人黎打鼓。」當年陳展鵬在2017年台慶表演中，挑戰人體極限，大玩360度反轉再反轉倒掉打鼓，時隔多年表演依然深入民心！
4）蔣志光
去年正式宣佈離巢的蔣志光，離巢前的蔣志光都在TVB飾演多個配角角色，獲封為TVB綠葉王。不過其實蔣志光在轉型做演員之前，曾經組過樂隊又出過唱片，推出過《相逢何必曾相識》和《皇后大道東》等大熱作品。
5）謝霆鋒
謝霆鋒演員形象深入民心，在2011年更憑《綫人》獲金像獎最佳男主角。不過其實謝霆鋒是憑歌手身份出道，向來走開Rock路線的他亦能演奏多張樂器，包括結他、架子鼓和鋼琴等等。
6）甄子丹
「宇宙最強」甄子丹演技、武術了得，但原來出身於音樂世界的甄子丹從小想音樂大師父親學彈琴，琴技非常了得。甄子丹不但曾經同郎朗合作過，3年前與謝霆鋒合拍《怒火》的時候，更與謝霆鋒合作創作主題曲，MV中更大曬琴技，非常厲害。
7）林敏驄
有「香港無厘頭始祖」之稱的林敏驄，前兩年憑《下流上車族》中的演技經驗觀眾，不少網民都認定他為「民選視帝」之一。林敏驄除了演技了得，本身為著名填詞人的他亦精通多種樂器，彈得一手好結他。
8）林峯
近年專注拍戲的林峯，在《九龍城寨之圍城》中飾演「城寨四少」陳洛軍爆紅！其實他在2007年開始加入樂壇，一共推出10張個人大碟，當年不但橫掃各大頒獎典禮的獎項，更預告下年五月在紅館再開騷！
9）劉以達
90年代中開始一直以「冷面笑匠」角色參演多部電影的劉以達，其實是玩音樂出身，從1980開始組樂隊玩音樂，到1985年與歌手黃耀明組成「達明一派」推出多張經典大碟，平時亦有為電影做配樂。劉以達結他技巧更獲網民大讚為香港數一數二的結他手。
10）泰迪羅賓
泰迪羅賓雖然近年集中拍戲，但泰迪羅賓亦同為一名殿堂級的音樂人，在60年代組成樂隊Teddy Robin and The Playboys，為香港的第一代華人搖滾樂團；其後在1979年推出的個人專輯《點指兵兵》都非常受歡迎。
11）黃秋生
影帝黃秋生在1990年代初已經開始發行專輯，更包辦大部分的作曲作詞。除此之外，黃秋生亦曾經到台灣等地開音樂會，音樂會上都能看到黃秋生大彈吉他！
12）Edan呂爵安
Edan呂爵安於2018年參與ViuTV選秀節目《Good Night Show 全民造星》並取得第8名，他擅長彈琴和拉小提琴，非常有音樂才華。Edan在電影方面亦有唔少作品，包括《闔家辣》 、《過時·過節》、《死屍死時四十四》、《盜月者》、《12怪盜》，仲有取材自1974年轟動全城的紙盒藏屍案的《法迷藏》（未上映）。