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男生外型最令人討厭排行榜Top 7 樣衰同矮都未算慘 XX竟然穩居第一！

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不少人對於異性都會有自己的一套標準，早前韓國就有一個綜藝節目做了個關於「女生最討厭男生外形排行榜」的投票，而公開的結果卻是出乎意料之外，皆因排行榜的第一位竟然同外表無關！以下將為各位整理排行榜的top 7，睇睇你地嘅選項有冇中啦！

女生最討厭男生外型TOP 7排行榜

人的天性就是看一些美的東西，尤其是美女/美男我們都會多看幾眼！看異性時，第一眼給你的印象很重要，所以真的要隨時裝備自己！韓國節目做了個「女生最討厭男生外形排行榜」，結果令人相當驚喜，男士們要注意啦！

男生 外型 男生生得「突出」並不是最令女生討厭。（圖片來源：ViuTV《辣王傳》截圖）
男生生得「突出」並不是最令女生討厭。（圖片來源：ViuTV《辣王傳》截圖）

第7位：說話高音

去大牌檔或人多的餐廳，隔籬枱是一班興高采烈講足球的男生，其中只要有幾個說話很高音就會突顯得他們好嘈，甚至可以蓋過其他人的說話聲！而韓國的女生亦不外乎覺得高音的男生很煩！

男生 外型 只要有幾個說話很高音就會突顯得他們好嘈，甚至可以蓋過其他人的說話聲。（圖片來源：IG@kakisham）
只要有幾個說話很高音就會突顯得他們好嘈，甚至可以蓋過其他人的說話聲。（圖片來源：IG@kakisham）

第6位：體毛多

這方面有主持認為看上去沒有很髒就可以了，大部分的女生都不喜歡體毛濃密的男生外型，摸上去的手感會比較有點⋯噁！

第5位：矮

身高好像是男生的自尊心，如果你生得矮不但會被女生嘲笑，更會畀男生看不起，不過也有部分女生覺得本身都不高，所以認為其實男生比自己高就可以了！

男生 外型 如果你生得矮不但會被女生嘲笑，更會畀男生看不起。（圖片來源：IG@tysonyoshi）
如果你生得矮不但會被女生嘲笑，更會畀男生看不起。（圖片來源：IG@tysonyoshi）

第4位：肚腩大

終於到香港中年男人常見的類型？！男人到中年發福就好易現肚腩，更不用說本來就有啲肥的男生，雖然有一部分的女生會偏愛有肉感的男人，但不是每個女生都喜歡啊！

男生 外型 雖然有女生會偏愛有肉感的男人，但不是每個女生都喜歡。（圖片來源：IG@fatboyip）
雖然有女生會偏愛有肉感的男人，但不是每個女生都喜歡。（圖片來源：IG@fatboyip）

第3位：暗瘡

如果整臉都是暗瘡的話，的確會讓人覺得大打折扣的男生外型，不過記者認為壓力大出一至兩粒都不不成問題，因為女生真正討厭的是明知自己滿面暗瘡而又不好好處理的男生！

男生 外型 女生真正討厭的是明知自己滿面暗瘡而又不好好處理的男生。（圖片來源：IG@deegor_hkwa）
女生真正討厭的是明知自己滿面暗瘡而又不好好處理的男生。（圖片來源：IG@deegor_hkwa）

第2位：樣衰

樣衰呢層呢⋯天生嘅，除非整容，要不然都好難改變得到，那只好默默等待會欣賞你的女生吧！而且大家記住這個只是韓國女生的準則，或許香港的女生沒有這麼嚴格呢！

男生 外型 除非整容，要不然都好難改變得到。（圖片來源：IG@chingyanfu）
除非整容，要不然都好難改變得到。（圖片來源：IG@chingyanfu）

第1位：光頭

比樣衰更大殺傷力居然是光頭，相信不只女生討厭，其實男生們都一樣，試問有邊個男生喜歡看著自己的頭髮不斷甩？

男生 外型 不只女生討厭，其實男生們都一樣。（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）
不只女生討厭，其實男生們都一樣。（圖片來源：IG@bob_lamshingbun）

網民串爆：有錢缺點都變優點！

網民睇完個排行榜，對上榜項目相當質疑，有人指「十個光頭九個富」，有人認為其實最後也是睇樣，有網民更絕，指「有錢缺點都變優點」，不過有網民指越來越多男人愛講是非，比女人更甚，認為「愛講是非的男人」該登上第一名！

男生 外型 （圖片來源：FB@新假期Jetso截圖）
（圖片來源：FB@新假期Jetso截圖）
男生 外型 其實最終也是睇樣！（圖片來源：FB@新假期Jetso截圖）
其實最終也是睇樣！（圖片來源：FB@新假期Jetso截圖）
男生 外型 有錢缺點都變晒做優點。（圖片來源：FB@新假期Jetso截圖）
有錢缺點都變晒做優點。（圖片來源：FB@新假期Jetso截圖）
男生 外型 少數認真網民分享討厭的男生類型。（圖片來源：FB@新假期Jetso截圖）
少數認真網民分享討厭的男生類型。（圖片來源：FB@新假期Jetso截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@kakisham、IG@tysonyoshi、IG@fatboyip、IG@deegor_hkwa、IG@chingyanfu、IG@bob_lamshingbun、ViuTV《辣王傳》截圖、FB@新假期Jetso截圖

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