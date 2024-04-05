男生外型最令人討厭排行榜Top 7 樣衰同矮都未算慘 XX竟然穩居第一！

不少人對於異性都會有自己的一套標準，早前韓國就有一個綜藝節目做了個關於「女生最討厭男生外形排行榜」的投票，而公開的結果卻是出乎意料之外，皆因排行榜的第一位竟然同外表無關！以下將為各位整理排行榜的top 7，睇睇你地嘅選項有冇中啦！