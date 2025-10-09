香港男藝人身高報大數？！168.5 MC張天賦 Juno郭富城身高比拼

香港男藝人身高報大數？ 身高是男人其中一樣「武器」，而如果你的身高愈高，對女性的吸引力就愈大，如果有著「最萌身高差」就更加「煞食」了。但偏偏有一眾男星劍走偏鋒，不靠身高都大殺四方，令不少女性為之傾心。不如就讓小編為你盤點娛樂圈身高不足170的「男神」吧！