香港男藝人身高報大數？！168.5 MC張天賦 Juno郭富城身高比拼
香港男藝人身高真相⋯⋯
MC 張天賦 168.5 為矮仔爭氣
最新MC張天賦人氣再創新高，新歌 “168.5 ”與BILLY CHOI合作，為同樣身高的男生爭返一口氣！ 「改變不了身高，就用實力再創新高」
「神奇小子」曹星如 身高171cm
香港拳壇名將「神奇小子」曹星如無人不曉，原來佢身高係171cm！
夏鼎泉（米爺、米少）身高 160.7 cm
YouTube頻道JFFT米爺除了是隊中「智力擔當」，早前更憑出色演技入圍試當真白金像獎「最佳男主角」5強，最後惜敗輸畀豪哥。唔少觀眾一向都非常關注米爺身高，據維基百科顯示佢係160.7 cm，有待本人核實先知！
岑珈其 身高 164cm
岑珈其在膠戰S3 被迫量身高係164cm，十分搞笑！
Juno身高170cm(?)
報稱身高170的麥浚龍Juno，高度一直備受質疑，自稱身高5呎7吋，出席活動與不同藝人合照時，即使穿上厚底Platform鞋，亦難免被比下去，近年合作最多的哈比身高謝安琪（160cm）就成為最易暴露真相的「比例尺」：
Tyson Yoshi 身高 168cm
不少網民熱議Tyson Yoshi真實身高，有人猜測「165左右吧高」、「應該冇170」，但官方公佈的數字其實係168 CM。對於外界踴躍討論，Tyson一向大方，曾以高情商自嘲式回應：「唔高啦！死矮仔小拳石。」充分展現他不造作、率真風格。
郭富城身高165cm，5呎4
54歲郭富城被稱為「亞洲舞王」，靠的是他在舞台之上俐落迷人的舞姿而非其身高，能夠以165cm左右的身高，表現出足以壓服全場的舞台表現力，那麼身高不足相信對他都不成甚麼阻礙。若非曾與他合作的演員踢爆，相信大家都只會被他舞台上的魅力所折服而不覺有異。
曾志偉身高159cm、王祖藍身高160cm
兩位即將入主無綫做高層，媒體形容為「矮仔多計」，曾志偉多年來都唔介意以矮小身型作為賣點，早前曾志偉在大陸綜藝節目直接站於測量板前度身高，結果出係159cm，即時解開曾志偉「小矮人」的身高之迷。
至於1998年出道的王祖藍，亦是娛樂圈中是出了名的矮仔，官方身高是160cm，但據稱祖藍實際只有158cm⋯⋯
林作身高 167cm、5呎4
林作身高向來係另類話題，之前他受訪曾表示自己身高「167cm」（5呎4），最近又話自己係「171cm」（5呎7），先不論佢係咪再發育，近日林作就熱衷於社交網出po講西裝，狂晒因為保險事業上軌道賺到滿瀉，所以搵番個知名貴族西裝品牌Brioni度身訂造西裝 ，穿出自信！
林盛斌 175 cm、 C君165cm
肥仔阿Bob林盛斌睇落好似圓碌碌，但其實都唔矮，原來都有175cm 至於農夫的C君就係165cm，早前的無綫騷，二人站在Do姐鄭裕玲身邊，立即見真章：
梁朝偉身高 174cm、5尺8
雖然梁朝偉的身高未必有官方宣稱174cm，但是單憑他的一雙電眼已經足以殺死不少女性！憂鬱沉穩的眼神，帶著一種滄桑的成熟感，難怪即使梁朝偉身高不足175cm，都能夠稱霸影壇吧！
謝霆鋒身高175cm、5尺9
Chef Lemon早前單靠「摩打手」高超廚技及熨斗熨頭引起全城關注，加上本來他在音樂上的高深造詣，重新喚起香港的廣大市民對他的愛。他不足175的身高掩蓋不了他的俊俏外表，加上他隨著年歲的漸長，帶來的「佬味」亦日益增加，所以將之稱為型男，絕對不為過。
周星馳身高174cm、5尺8
星爺的喜劇演出獨步天下，相信都是不爭的事實，至今仍有不少的電影金句流傳後世。但大家又有否留意過他的身高呢？原來星爺的身高亦只有不到175，皆因當年他一張與劉德華的合照，被指出只有171的華仔都比星爺高，所以他不可能有官方宣稱的174cm。但是星爺戲外的嚴肅認真個性，加上他一頭故意挑染的白髮，為他帶來了一個獨立不群的藝術家感覺。
張國榮身高 175cm、5尺9
哥哥張國榮雖然與世人永別已久，但他在舞台、大熒幕上的風采仍然叫不少的粉絲懷念不已。他以精湛的演技，演活了不少的角色，寧采臣、程蝶衣等等，可謂是「不瘋魔不成活」。正正因為哥哥在演藝上的追求，方使他在各方面上都成為上品，永遠叫人懷念。
李治廷身高 175cm、5尺9
雖然年輕一代吸收的營養豐富，大多數年輕男星的身高都超過175cm，而新生代演員李治廷則是當中的異數。但由於他穿著配搭得宜，身材整體比例亦平均，所以即便在鎂光燈下亦不覺他的身高不足175cm，甚至在他穿著黑色西裝時，高挑的感覺油然而生，亦可稱為一型男。
周杰倫身高 173cm、5尺7
著名的音樂才子周杰倫，在成為人父後開始蓄鬚，「佬味」亦是不斷上漲。大家一直都關注他的音樂，但少有留意他的實際身高原來大概只有約173cm。不過問題亦不大，反正周董只要坐在鋼琴椅上，他的氣場頓時超過兩米，以他美妙的音樂折服眾人。
林志穎身高 173cm、5尺6
在娛樂圈之中有名的童顏男星林志穎，有著一張不老的娃娃臉，而他的身高有如他的外表一樣「稚嫩」。即便如此，他在科技、賽車事業方面的出色成就卻是叫人難以忽視，男人的魅力自信不一定來自於身高，亦可以來自於他成功的事業。
劉德華身高 175cm、5尺9
華仔一直是娛樂圈的不老神話，身高不過175都完全不能阻擋華仔的致命魅力，不論是男女老幼無不喜歡華仔，而且現在56歲的他愈來愈有男人味，教人如何不愛他！
45歲的馮德倫才華多多，又是演員又是導演，聽講還曾經是歌手！不過都比不過他那副型仔臉孔，帶點混血的五官，再加上兩個小酒窩，真是迷死人了，甚麼身高不過175的就放埋一邊啦！