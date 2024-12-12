盤點TVB兩次以上封視帝7位男藝人 黎耀祥演唔返柴九？呢位被讚最好戲
盤點TVB兩次以上封視帝7位男藝人 黎耀祥演唔返柴九目錄
TVB史上2次以上封帝只有7人
今年有趣的是，黎耀祥憑《巾幗梟雄之懸崖》再次入圍，陳豪、王浩信亦在列，有機會見證黎耀祥創造歷史4次封帝還是陳豪、王浩信創造個人最佳3次封帝，讓我們拭目以待。
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羅嘉良 （三次）公認最好戲
羅嘉良於1997《難兄難弟》、1998《天地豪情》、2002《流金歲月》三次封帝，羅嘉良經典作品多不勝數，做忠可以，做奸亦得。今年在劇集《家族榮耀之繼承者》亦有出色表現，不過該劇屬於外購劇，無緣競選最佳劇集同視帝。
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黎耀祥 （三次）挑戰第4次封帝？
黎耀祥於2009《巾幗梟雄》、2010《巾幗梟雄之義海豪情》、2012《大太監》三次封帝，網民認為黎耀祥都係好戲之人，但梟雄系列之後套套千篇一律，冇之前嗰種多樣化。黎耀祥今年憑《巾幗梟雄之懸崖》再次入圍，但呼聲似乎冇當年咁勁。
郭晉安 （三次）阿旺好經典
2003《憨夫成龍》、2005《阿旺新傳》、2014《忠奸人》令郭晉安第三度奪視帝，證明觀眾都鍾意睇安仔做奸角！下年郭晉安有新劇《金式森林》率四生六旦引爆家族爭鬥，安仔再有奸到出汁嘅一面，期待佢嘅演出！
古天樂（兩次）最年輕TVB視帝
1999《刑事偵緝檔案4》、2001《尋秦記》兩次封帝，古天樂在1994年在TVB《婚姻物語》首次擔任男主角，之後在TVB都順風順水，在《神鵰俠侶》、《美味天王》、《刑事偵緝檔案IV》和《烈火雄心》等經典作品中都擔任男主角，其中《創世紀II天地有情》「張自力」和《尋秦記》「項少龍」就最深受觀眾歡迎。
鄭嘉穎 （兩次）Law霸強勢做五料視帝
2006《天幕下的戀人》、2011《怒火街頭》兩次封帝，鄭嘉穎憑《怒火街頭》破格地痞律師Law霸一角，連奪萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角/最受歡迎電視男角色」、馬來西亞MY AOD我的最愛頒獎典禮「我的至愛男主角」、新加坡星和無線電視大獎「我最愛TVB男藝人」、亞洲電視大獎「最佳戲劇男主角」，成五料視帝。
王浩信 （兩次）今年拎獎機會好微
2017《踩過界》、2020《踩過界2》兩次封帝，王浩信係唯一同一角色拎兩次視帝，不過網民認為王浩信自《踩過界》後，戲路未有突破，來來去去都係扮暖男，今年在台慶劇《黑色月光》王浩信一度被批戲份激少配角味濃，發佈會宣傳活動又時時無影，加上人已離巢，拎獎機會好微。
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陳豪 （兩次）強人系列再下一城？
2007《溏心風暴》、2023《破毒強人》兩次封帝，去年陳豪由老婆陳茵媺（Aimee）手中接過獎項，即攬住哭成淚人的Aimee，陳豪發表甜爆感言：「因為如果唔係佢將屋企打理得妥妥當當，我係唔能夠全心全意去演戲。」陳豪再講《破毒破人》是充滿意外的劇集，多謝幕後人士外，亦公開感謝太太、家人及粉絲，希望大家繼續支持無綫。
網民嘆呢位冇拎過最可惜
每年視帝只得一個，大熱倒灶嘅畫面亦有發生過，唔少網民覺得TVB一直以來培育唔少好戲之人，但有些小生卻無緣視帝寶座：「非常可惜的是林峰没有得过」、「黃宗澤一直都欠個公道」、「馬國明至少兩次，ON CALL 36 就應該攞！」
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萬千星輝頒獎典禮2024｜最佳男主角提名名單
《你不是她》丁子朗
《旁觀者》周柏豪
《飛常日誌》馬國明
《本尊就位》謝東閔
《本尊就位》孔德賢
《狀王之王》王浩信
《再見‧枕邊人》馬德鐘
《婚後事》羅子溢
《婚後事》黎諾懿
《逆天奇案2》陳展鵬
《逆天奇案2》方力申
《逆天奇案2》黃智賢
《神耆小子》鄭則仕
《神耆小子》蕭正楠
《反黑英雄》陳山聰
《反黑英雄》張振朗
《反黑英雄》張頴康
《法證先鋒VI:倖存者的救贖》黃宗澤
《法證先鋒VI:倖存者的救贖》袁偉豪
《企業強人》陳豪
《企業強人》譚俊彥
《巾幗梟雄之懸崖》黎耀祥
《廉政行動2024》陳山聰
《黑色月光》王浩信
《黑色月光》馬志威
《異空感應》陳家樂
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