盤點TVB兩次以上封視帝7位男藝人 黎耀祥演唔返柴九？呢位被讚最好戲

TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》將於2025年1月19日晚上舉行。早前（2日）TVB在記者會上揭曉了過去一年的多個精彩節目、劇集和演員等12個獎項的提名名單，其中包括大家關注「最佳男主角」獎項花落誰家！重溫過去視帝得主，原來史上2次以上封帝的只有7人！