男親女愛｜深宵重播鄭裕玲收山劇集 與黃子華越拍越愛！有人扮小強升呢視帝

播完幾套電視電影之後，TVB由星期一晚起喺深宵時段推出2000年嘅處境喜劇《男親女愛》！此劇共100集，由黃子華與鄭裕玲主演，在同年鄭裕玲憑《男親女愛》奪下「本年度我最喜愛的電視女主角」、「本年度我最喜愛的電視角色」和「本年度我最喜愛的電視拍檔」多個大獎，此劇亦是鄭裕玲收山劇集之作。