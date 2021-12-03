異搜店｜何廣沛 甄詠珊拍靈異新劇怪事一籮籮 親述撞邪實錄

一班演員及工作人員在農曆七月拍攝靈異懸疑劇《異搜店》，鬼怪傳說特別多，長年不見天日的TVB電視城，更被指陰氣極重之地，藝人遇上怪異事件時有聽聞，撞正農曆七月開廠拍劇的藝人，難免提心吊膽，開劇就頻頻發生怪異遭遇甚至意外，廠內的「夜冷店」主場景試過在深夜傳來腳步聲，主角何廣沛及甄詠珊更有怪異經歷，搞到劇中一班演員開工個個人心惶惶，拍夜戲亦唔敢一個人去廁所，咁邪門，都咪話唔心寒！

文：東方新地｜圖：新傳媒照片庫、無綫娛樂新聞台影片截圖、微博@李成昌、[email protected]