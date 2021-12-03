異搜店｜何廣沛 甄詠珊拍靈異新劇怪事一籮籮 親述撞邪實錄
文：東方新地｜圖：新傳媒照片庫、無綫娛樂新聞台影片截圖、微博@李成昌、[email protected]
靈異新劇《異搜店》拍攝怪事一籮籮
由何廣沛、陳曉華、李成昌、黎燕珊及甄詠珊等主演的靈異新劇《異搜店》，去年拍攝時在電視城搭建了一個兩層高的夜冷店做主場景，工作人員專登到真正的夜冷舖搜攞了大堆殘舊的古董傢俬及裝飾擺設作為道具，廠內環境昏暗極之陰沉，撞正農曆七月開工，一班演員及工作人員便頻遇怪事。
壞電腦突然開著何廣沛嚇到毛管戙
當中男主角何廣沛，劇中飾演擁有異能的人，只要觸碰舊物便能知舊物主人的過去，要拍靈異片，本身細膽的他已極之不安，疑神疑鬼更易出事。一次他在拍攝時，一部已經壞了兼沒有叉電線接駁的舊電腦，突然離奇開著，嚇得他毛管直豎。提起事件他仍心有餘悸：「場務搵番嚟嗰部電腦，已經係壞咗兼冇叉電線，喺劇入邊同本身都係著唔到嘅，其實都已經拍咗好幾次，我次次撳佢都係唔著嘅，點知有一次就突然間開著咗，嗰刻我真係嚇到毛管戙！」據一名工作人員透露：「個廠放滿晒啲舊嘅古董道具，套劇又講咁多靈異嘢，而且個廠搭咗兩層高，有啲位如果冇打燈，黑沉沉都幾恐怖，試過有一次，無端端喺二樓傳出腳步聲，古董鐘又試過突然響，農曆七月流流，都咪話唔驚！依家夜晚開工，班女演員都要搵人陪先敢去廁所！」
甄詠珊失神跣落樓梯
未知是否七月特別邪！甄詠珊在火鍋店拍攝該劇外景時，亦突然間跣腳碌落樓梯，要到診所接受治療。她接受本刊訪問時承認確有其事：「嗰日係8月31號（農曆七月十三），大家仲話要快啲拍完早啲收工，我喺拍攝一場行落樓梯嘅戲份時，就突然之間腦海有一秒空白，平時真係唔會叉錯腳，但嗰吓好離奇咁失咗神，就係咁就叉錯腳跣咗落樓梯，因為仲有一個鏡頭，自己流住血都頂住拍埋先，嘉輝同君姸都叫我去醫院睇吓，怕我要聯針，好彩拍完呢場戲有大概兩個鐘休息，我先可以趁空檔去咗診所治療，個傷口其實都好深，好彩最後唔使聯針！都算不幸中之大幸！」信則有不信則無！最緊要心安理得！