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異搜店｜何廣沛 甄詠珊拍靈異新劇怪事一籮籮 親述撞邪實錄

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撰文：東方新地

一班演員及工作人員在農曆七月拍攝靈異懸疑劇《異搜店》，鬼怪傳說特別多，長年不見天日的TVB電視城，更被指陰氣極重之地，藝人遇上怪異事件時有聽聞，撞正農曆七月開廠拍劇的藝人，難免提心吊膽，開劇就頻頻發生怪異遭遇甚至意外，廠內的「夜冷店」主場景試過在深夜傳來腳步聲，主角何廣沛及甄詠珊更有怪異經歷，搞到劇中一班演員開工個個人心惶惶，拍夜戲亦唔敢一個人去廁所，咁邪門，都咪話唔心寒！

文：東方新地｜圖：新傳媒照片庫、無綫娛樂新聞台影片截圖、微博@李成昌、[email protected]

靈異新劇《異搜店》拍攝怪事一籮籮

由何廣沛、陳曉華、李成昌、黎燕珊及甄詠珊等主演的靈異新劇《異搜店》，去年拍攝時在電視城搭建了一個兩層高的夜冷店做主場景，工作人員專登到真正的夜冷舖搜攞了大堆殘舊的古董傢俬及裝飾擺設作為道具，廠內環境昏暗極之陰沉，撞正農曆七月開工，一班演員及工作人員便頻遇怪事。

何廣沛日前接受《東張西望》訪問時，透露拍劇遇上靈異事件，坦言令他毛管戙。
何廣沛接受《東張西望》訪問時，透露拍劇遇上靈異事件，坦言令他毛管戙。
新劇《異搜店》的主廠景，是在將軍澳電視城搭建的兩層高夜冷店，兩層樓都擺滿殘舊古董傢俬及雜物，加上廠內又燈光昏暗，如果唔打燈，更顯得非常陰沉，在農曆七月深夜開工，一班演員都喊驚。
新劇《異搜店》的主廠景，是在將軍澳電視城搭建的兩層高夜冷店，兩層樓都擺滿殘舊古董傢俬及雜物，加上廠內又燈光昏暗，如果唔打燈，更顯得非常陰沉，在農曆七月深夜開工，一班演員都喊驚。

壞電腦突然開著何廣沛嚇到毛管戙

當中男主角何廣沛，劇中飾演擁有異能的人，只要觸碰舊物便能知舊物主人的過去，要拍靈異片，本身細膽的他已極之不安，疑神疑鬼更易出事。一次他在拍攝時，一部已經壞了兼沒有叉電線接駁的舊電腦，突然離奇開著，嚇得他毛管直豎。提起事件他仍心有餘悸：「場務搵番嚟嗰部電腦，已經係壞咗兼冇叉電線，喺劇入邊同本身都係著唔到嘅，其實都已經拍咗好幾次，我次次撳佢都係唔著嘅，點知有一次就突然間開著咗，嗰刻我真係嚇到毛管戙！」據一名工作人員透露：「個廠放滿晒啲舊嘅古董道具，套劇又講咁多靈異嘢，而且個廠搭咗兩層高，有啲位如果冇打燈，黑沉沉都幾恐怖，試過有一次，無端端喺二樓傳出腳步聲，古董鐘又試過突然響，農曆七月流流，都咪話唔驚！依家夜晚開工，班女演員都要搵人陪先敢去廁所！」

何廣沛試過在 「二手店」 主景拍攝一場要撳電腦的戲份，一部原本壞咗嘅電腦突然開著，嚇得他毛管戙，同場的陳曉華亦被嚇親！
何廣沛試過在 「二手店」 主景拍攝一場要撳電腦的戲份，一部原本壞咗嘅電腦突然開著，嚇得他毛管戙，同場的陳曉華亦被嚇親！
陳曉華演「二手店」太子女，唔少戲在廠內二手店拍攝，相比細膽的何廣沛，雖然Hera本身鍾意睇驚悚片，但置身陰沉環境，都要搵人傾偈分散注意力，先冇咁驚！
陳曉華演「二手店」太子女，唔少戲在廠內二手店拍攝，相比細膽的何廣沛，雖然Hera本身鍾意睇驚悚片，但置身陰沉環境，都要搵人傾偈分散注意力，先冇咁驚！
「二手店」內放置有多個道具古董鐘，據知在拍攝期間，更有古董鐘突然響起，在場演員及工作人員，都畀突如其來的鐘聲嚇親。
「二手店」內放置有多個道具古董鐘，據知在拍攝期間，更有古董鐘突然響起，在場演員及工作人員，都畀突如其來的鐘聲嚇親。
拍《異搜店》頻頻發生怪異事件，一班女演員拍劇亦提心吊膽，有指女演員拍夜戲更唔敢一個人去廁所。
拍《異搜店》頻頻發生怪異事件，一班女演員拍劇亦提心吊膽，有指女演員拍夜戲更唔敢一個人去廁所。

甄詠珊失神跣落樓梯

未知是否七月特別邪！甄詠珊在火鍋店拍攝該劇外景時，亦突然間跣腳碌落樓梯，要到診所接受治療。她接受本刊訪問時承認確有其事：「嗰日係8月31號（農曆七月十三），大家仲話要快啲拍完早啲收工，我喺拍攝一場行落樓梯嘅戲份時，就突然之間腦海有一秒空白，平時真係唔會叉錯腳，但嗰吓好離奇咁失咗神，就係咁就叉錯腳跣咗落樓梯，因為仲有一個鏡頭，自己流住血都頂住拍埋先，嘉輝同君姸都叫我去醫院睇吓，怕我要聯針，好彩拍完呢場戲有大概兩個鐘休息，我先可以趁空檔去咗診所治療，個傷口其實都好深，好彩最後唔使聯針！都算不幸中之大幸！」信則有不信則無！最緊要心安理得！

甄詠珊在 《異搜店》 劇裡造型，經常短裙打扮騷長腿，不過日前她拍攝一場步落樓梯的戲份時，就突然失神跣落樓梯受傷。她直言：「正常落樓梯係唔會叉錯腳，但唔知點解嗰刻腦海突然有一秒間空白，就叉錯腳跣咗落樓梯，個傷口都好深仲不停流血，工作人員都有幫我清洗同消毒，但我都擔心，最後都去咗診所治療，好彩唔使聯針先安心！」
甄詠珊在 《異搜店》 劇裡造型，經常短裙打扮騷長腿，不過她在拍攝一場步落樓梯的戲份時，就突然失神跣落樓梯受傷。她直言：「正常落樓梯係唔會叉錯腳，但唔知點解嗰刻腦海突然有一秒間空白，就叉錯腳跣咗落樓梯，個傷口都好深仲不停流血，工作人員都有幫我清洗同消毒，但我都擔心，最後都去咗診所治療，好彩唔使聯針先安心！」
當日受傷後，甄詠珊在IG Story放出腳部受傷和到診所治理傷口的照片，照片清楚可見傷口深而長。
當日受傷後，甄詠珊在IG Story放出腳部受傷和到診所治理傷口的照片，照片清楚可見傷口深而長。
何廣沛、甄詠珊親述撞邪實錄 靈異新劇《異搜店》拍攝怪事一籮籮
甄詠珊在診所接受治療，慶幸傷口不用聯針。
甄詠珊在火鍋店拍外景時，突然叉錯腳碌落樓梯發生意外，當時在場的陳嘉輝及李君姸見狀都被嚇到，兩人見她傷口不停流血亦大為緊張。
甄詠珊在火鍋店拍外景時，突然叉錯腳碌落樓梯發生意外，當時在場的陳嘉輝及李君姸見狀都被嚇到，兩人見她傷口不停流血亦大為緊張。

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