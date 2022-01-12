異搜店｜何廣沛入行9年備受無綫力捧 竟揚言瞓身搞YouTube不再做演員
《異搜店》近日在無綫熱播，何廣沛（Matthew）飾演的內向「宅男」亦備受觀眾讚賞。不過他日前接受Do姐（鄭裕玲）電台節目《口水多過浪花》訪問，竟隻字不提新劇，更揚言未來不會再做演員。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]商業電台截圖、[email protected]_do_cheng、[email protected]_hkp
揚言不再做演員
33歲何廣沛（Matthew）主演的新劇《異搜店》正在無綫熱播，他飾演的內向「宅男」角色亦備受觀眾讚賞。日前Matthew接受Do姐（鄭裕玲）電台節目《口水多過浪花》訪問時透露，目前主力與郭子豪及方紹聰（奶仔）經營YouTube Channel，原來三人因拍攝無綫劇集《食腦喪B》時非常投契，之後更成為好兄弟。訪問中Matthew竟然表示未來的重心會放在YouTube：「未來可能重心擺多啲喺YouTube Channel，因為呢個真係新嘅嘗試。當經營一個新嘅公司，我哋係一個老闆仔，希望呢間公司係可以長久，除咗拍片外，我哋都會將個Channel變成一半係Production House去接其他嘅工種，可能有朝一早我就唔再做幕前，專注做幕後！」
持續進修目標做電影導演
何廣沛在Do姐訪問中一反常態，竟然隻字不提新劇，又不只一次強調會轉型做幕後工作，更直認：「依家做嘢都係用幕後嘅思維去諗點做。」之後Do姐問到他做幕後有何吸引之處時？Matthew續說：「有話事權，權力就會令到人著迷，做演員所有嘢公司安排晒，但拍YouTube Channel所有嘢都係自己話事，反而係enjoy，我會做統籌、制片嘅工作。」之後Do姐再追問Matthew將來會不會不再做演員，何廣沛直言：「有機會，但我enjoy呢個多功能崗位，演員會照做，但比重會少啲，我會繼續進修，可能有朝一日係電影導演。」
（有片）何廣沛瞓身搞YouTube！會放棄幕前專注幕後？
https://www.youtube.com/watch?v=xGa_n8srJho