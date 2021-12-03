異搜店｜陳曉華首擔女一 孖緋聞男友何廣沛主演靈異新劇 預告聖誕前開播
文：東方新地｜ 圖：《異搜店》劇照、新傳媒照片庫、[email protected]、[email protected]黎燕珊 Eva Lai、[email protected]_hkp
《異搜店》以異能發掘舊物秘密
《異搜店》由何廣沛、陳曉華和吳業坤三位年輕藝人主演，以一間專賣精緻舊物件的二手店為故事背景，講述何廣沛飾演的角色韋德信有著觸碰舊物便能知曉舊物主人種種事蹟的異能，他因此透過舊物發掘出背後不可告人的秘密及不為人知的歲月往事，幫助物主彌補內心遺憾及傷痛、償還心願，並藉著多個充滿人情味的故事，帶出人生無常、生活總有遺憾的道理。
靈異懸疑題材單元故事
今次《異搜店》集奇幻、懸疑和溫情於一身，並加添靈異元素，以單元形式，為觀眾娓娓道出多個懸疑而又不失溫情的小故事。陳曉華在劇中首當女主角，飾演二手店繼承人，並與何廣沛一同研究店內的奇異物件，經歷種種古靈精怪的事件。今次也是何廣沛與吳業坤繼《大醬園》後再度合作，並與陳曉華飾演的馮祖儀陷入三角戀。
精心塑造極具質感場景
《異搜店》故事在二手店展開，店內的物件都是經過歲月的洗禮而變得殘舊，充滿歷史痕跡。為配合劇情，劇組搭建了兩層高、帶有懷舊味道的二手店廠景，更特意從二手店搜羅各種古董傢俬、裝飾擺設，以及古畫，布置出一個極具質感和真實感的場景，非常精緻。
陳曉華首擔女一再拍何廣沛
陳曉華18年選港姐入行，卸任港姐後即被安排入劇組，零演戲經驗卻在處女劇《迷網》，一出街被網民圍插黐脷筋又冇演技差，陳曉華表現受教表示會努力改善，人生第四套劇《異搜店》卻要擔正女一，拍住二度合作的何廣沛，二人在《食腦喪B》已合作過，不過陳曉華演技始終幼嫩，在短時間內被捧上女一，拍攝時頻頻NG累街坊，工作人員及演員對她阻大家收工有微言，唯獨男主角何廣沛對她仍細心教戲，照顧有加！
陳曉華外景孖何廣沛去廁所遲遲未返
陳曉華和何廣沛在《食腦喪B》已有感情線，在拍攝《異搜店》時更分別擔起男女主角，有指何廣沛相當照顧陳曉華呢位後輩，不但主動教演戲技巧，每次陳曉華又無限NG，何廣沛仍耐性指導，有報道指唔單止工作上全力協助，有工作人員爆料，指有次拍攝外景，陳曉華要上公廁解決，何廣沛表現風度，孖住陪去廁所，但一去卻遲遲未返。男盡顯風度，女更為進取，主動出擊，有傳陳曉華頻頻主動約何廣沛食飯，有指何廣沛的緋聞女友朱晨麗早排在內地開工，何廣沛趁朱朱出埠，亦大方應約，但在朱朱返港後，陳曉華仍當朱朱冇到，繼續約男方撐枱腳！
陳曉華冧爆認恨同何廣沛拍咀戲
陳曉華同何廣沛拍攝咀戲，首次拍咀戲的陳曉華爆料拍攝前何廣沛教閉氣等技巧，相當窩心，而何廣沛又讚陳曉華雖然是首次拍咀戲，但準備了香口膠等清新口腔用品，事前功夫做到足，相當細心，而陳曉華對同何廣沛拍咀戲，似乎相當回味，又衝口而出話期待呢幕戲很久，好想獻出自己的熒幕初吻，真係講到出晒面，明向朱晨麗挑機，事後朱朱被問回應，一句霸氣回覆：「關我咩事！」
何廣沛曾斷正收工返朱晨麗香閨
33歲何廣沛和34歲的朱晨麗在17年拍攝《超時空男臣》時傳緋聞，雖然二人否認戀情，不過何廣沛多次被斷正上女方香閨，不時隔空放閃，之前朱朱被洪永城鹹豬嘴，何廣沛亦挺身護女友，man爆﹗一個係26歲，一個係34歲，都係港姐冠軍，唔知何廣沛會點揀呢？