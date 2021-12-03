異搜店｜陳曉華首擔女一 孖緋聞男友何廣沛主演靈異新劇 預告聖誕前開播

由陳曉華、何廣沛、吳業坤等主演的無綫靈異新劇《異搜店》，即將接替《十月初五的月光》於12月20日（周一）起逢星期一至五晚8時半在翡翠台開播，劇集以一間二手店為背景，陳曉華首次擔正做女一，飾演二手店繼承人，與擁有異能的何廣沛一同研究店內的種種奇異物件，兩人更因合作拍攝這部劇集而傳出緋聞！

文：東方新地｜ 圖：《異搜店》劇照、新傳媒照片庫、[email protected]、[email protected]黎燕珊 Eva Lai、[email protected]_hkp