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異搜店｜陳曉華壓力爆煲增10KG 認上鏡狀態差 自嘲喊戲未夠班

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撰文：東方新地

2018年港姐冠軍陳曉華近日在無綫新劇《異搜店》中首度擔正做女一，日前她接受傳媒訪問，講到早前曾暴增10KG，她解釋是因情緒及壓力問題引致自己暴飲暴食，一口氣增10KG，嚇到她要即刻狂做運動，以致上鏡時都見到她狀態麻麻！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]黎燕珊 Eva Lai、《異搜店》劇照、新傳媒照片庫

《異搜店》陳曉華暴脹10KG 自嘲：可以去拍《肥田囍事》

陳曉華早前曾在社交網自爆因暴飲暴食，一口氣肥足10KG，她在訪問中解釋自己並非因為外界給予的壓力而暴肥，而是因為她對自我要求太高，不懂得怎樣去解決和面對，咩都食嘢先、喊咗先。她指自己以前做護士有去過精神病房實習，因此認為所謂的情緒病並非真係病，而係每個人都有難關，只係容易定難渡過。她指自己在今年已搵到個方法去處理情緒，又笑言突然暴脹10KG真係可大可小，嚇到她要即刻狂做運動減磅，她又自嘲好適合去拍由肥變瘦的角色，例如由胡杏兒主演的《肥田囍事》。

陳曉華早前曾在社交網中貼出暴肥10KG及減肥後的對比圖。（圖片來源：IG@herachann）
陳曉華早前曾在社交網中貼出暴肥10KG及減肥後的對比圖。（圖片來源：[email protected]
身高173cm的Hera選港姐時大約48kg，後來暴肥10kg，即約58kg，她笑言肥到化妝時要打好重陰影。（圖片來源：IG@herachann）
身高173cm的Hera選港姐時大約48kg，後來暴肥10kg，即約58kg，她笑言肥到化妝時要打好重陰影。（圖片來源：[email protected]
陳曉華透露為了重拾苗條身段，曾做運動做到面青口唇白，甚至做到想嘔。（圖片來源：IG@herachann）
陳曉華透露為了重拾苗條身段，曾做運動做到面青口唇白，甚至做到想嘔。（圖片來源：[email protected]
最終她經過兩個半月的努力，成功減掉6KG及8%體脂。（圖片來源：IG@herachann）
最終她經過兩個半月的努力，成功減掉6KG及8%體脂。（圖片來源：[email protected]
陳曉華自言近期開始經營個人頻道，令她學懂跟自己溝通，因為只有試新嘢，先至會有一啲可能性出現，所以每當她有質疑的時候，都會反問自己：「你唔係想後悔呀？」（圖片來源：IG@herachann）
雖然減肥好辛苦，但陳曉華笑言如果有得拍類似《肥田囍事》的劇集，她願意再度去增磅和減肥！（圖片來源：[email protected]
現年26歲的陳曉華自前年御任港姐冠軍後即劇接劇拍不停，繼《迷網》、《食腦喪B》和《七公主》後，第四部劇集《異搜店》已擔正做女一。（圖片來源：《異搜店》劇照）
現年26歲的陳曉華自前年御任港姐冠軍後即劇接劇拍不停，繼《迷網》、《食腦喪B》和《七公主》後，第四部劇集《異搜店》已擔正做女一。（圖片來源：《異搜店》劇照）
陳曉華與何廣沛及吳業坤在新劇《異搜店》大玩三角戀，陳曉華曾透露劇中將會和坤哥有咀戲，但只是在面上「輕輕一吻」。（圖片來源：《異搜店》劇照）
陳曉華笑言大家在劇中會見到她時肥時瘦。（圖片來源：《異搜店》劇照）
日前《異搜店》廠景煞科，陳曉華萬歲請大家食pizza慶祝，未知是否為平時阻收工賠罪，廠景拍完，外景還有一個月拍攝，唔知朱晨麗點應付呢？
去年《異搜店》廠景煞科，陳曉華曾萬歲請大家食pizza慶祝。（圖片來源：[email protected]黎燕珊 Eva Lai）
陳曉華除了選港姐奪冠外，去年3月代表香港參加《 2019國際中華小姐競選 》，亦再度奪得冠軍頭銜。
2018年選港姐時的陳曉華。（圖片來源：新傳媒照片庫）
身形纖瘦的陳曉華擅長做空中瑜伽，曾多次在無綫大型活動上作表演。
身形纖瘦的陳曉華擅長做空中瑜伽，曾多次在無綫大型活動上作表演。（圖片來源：新傳媒照片庫）

《迷網》演技曾受批評

入行僅3年的陳曉華去年處女演出劇集《迷網》即擔演女二，曾被網友群起批評演技生硬兼口齒不清，疑似「黐脷筋」，她笑言雖然之後演《七公主》有明顯進步，但她仍覺得未夠，只是大家對她都好包容。她指自己以前是個幾驚青的女仔，咩都好擔心、怕失敗，但拍完《異搜店》後，加上沉澱了一年，現在她自覺已不再怕做錯事，反而想試多啲，因為近日睇番自己的演出，令她好後悔當時冇做得更好，例如女主角係個好陽光嘅人，應該要再熱情啲，之後喊戲嘅層次亦未算做得好，她指自己的目標是90分，但現在只得50分。

陳曉華自言近期開始經營個人頻道，令她學懂跟自己溝通，因為只有試新嘢，先至會有一啲可能性出現，所以每當她有質疑的時候，都會反問自己：「你唔係想後悔呀？」（圖片來源：IG@herachann）
陳曉華自言近期開始經營個人頻道，令她學懂跟自己溝通，因為只有試新嘢，先至會有一啲可能性出現，所以每當她有質疑的時候，都會反問自己：「你唔係想後悔呀？」（圖片來源：[email protected]

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