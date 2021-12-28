異搜店｜陳曉華壓力爆煲增10KG 認上鏡狀態差 自嘲喊戲未夠班
2018年港姐冠軍陳曉華近日在無綫新劇《異搜店》中首度擔正做女一，日前她接受傳媒訪問，講到早前曾暴增10KG，她解釋是因情緒及壓力問題引致自己暴飲暴食，一口氣增10KG，嚇到她要即刻狂做運動，以致上鏡時都見到她狀態麻麻！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]黎燕珊 Eva Lai、《異搜店》劇照、新傳媒照片庫
《異搜店》陳曉華暴脹10KG 自嘲：可以去拍《肥田囍事》
陳曉華早前曾在社交網自爆因暴飲暴食，一口氣肥足10KG，她在訪問中解釋自己並非因為外界給予的壓力而暴肥，而是因為她對自我要求太高，不懂得怎樣去解決和面對，咩都食嘢先、喊咗先。她指自己以前做護士有去過精神病房實習，因此認為所謂的情緒病並非真係病，而係每個人都有難關，只係容易定難渡過。她指自己在今年已搵到個方法去處理情緒，又笑言突然暴脹10KG真係可大可小，嚇到她要即刻狂做運動減磅，她又自嘲好適合去拍由肥變瘦的角色，例如由胡杏兒主演的《肥田囍事》。
《迷網》演技曾受批評
入行僅3年的陳曉華去年處女演出劇集《迷網》即擔演女二，曾被網友群起批評演技生硬兼口齒不清，疑似「黐脷筋」，她笑言雖然之後演《七公主》有明顯進步，但她仍覺得未夠，只是大家對她都好包容。她指自己以前是個幾驚青的女仔，咩都好擔心、怕失敗，但拍完《異搜店》後，加上沉澱了一年，現在她自覺已不再怕做錯事，反而想試多啲，因為近日睇番自己的演出，令她好後悔當時冇做得更好，例如女主角係個好陽光嘅人，應該要再熱情啲，之後喊戲嘅層次亦未算做得好，她指自己的目標是90分，但現在只得50分。