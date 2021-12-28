異搜店｜陳曉華壓力爆煲增10KG 認上鏡狀態差 自嘲喊戲未夠班

2018年港姐冠軍陳曉華近日在無綫新劇《異搜店》中首度擔正做女一，日前她接受傳媒訪問，講到早前曾暴增10KG，她解釋是因情緒及壓力問題引致自己暴飲暴食，一口氣增10KG，嚇到她要即刻狂做運動，以致上鏡時都見到她狀態麻麻！