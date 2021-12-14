異搜店｜監製點名讚陳自瑤 50歲樊亦敏再破格演悲情躁狂師奶
由梁耀堅監製的無綫新劇《異搜店》，將接棒《十月初五的月光》在周一至五晚8點半播出，劇集圍繞以三位小生小花陳曉華、何廣沛、吳業坤，還有陳自瑤、樊亦敏、黎燕珊、李成昌、林漪娸和楊玉梅等好戲之人坐陣。
撰文：東方新地｜圖片：無綫授權圖片、無綫劇集片段截圖
異搜店 陳自瑤投入角色致胃痛
《異搜店》以一間專賣舊物的二手店為故事背景，並由單元故事組成，以靈異奇幻風格包裝感人故事。近年在各大綜藝節目均有亮眼表現的陳自瑤（YoYo），去年憑《那些我愛過的人》中Sabrina一角首度入圍萬千星輝頒獎典禮「最受歡迎電視女角色」的YoYo，在《異搜店》飾演長年病患女子，自小與對其照顧有加的姐姐相依為命，生活雖然因健康問題遇到不少困難，但仍算過得愜意，可惜姐姐卻因一次意外離去，YoYo自此變得消沉又柔弱，而她和姐姐埋藏多年的秘密，亦因遇上陳曉華及何廣沛等而逐步揭穿！談到YoYo表現，監製梁耀堅讚不絕口，對此YoYo謙虛回應謂：「得到監製讚賞當然好開心，因為每個角色我都希望可以盡力將佢演繹好，今次我有刻意降低Energy去配合番個角色！其實演繹傷感嘅角色係好痛苦架，因為要不停投入喺悲傷嘅情緒入面，亦都因為咁試過經常胃痛。」
樊亦敏 老公有小三化身悲情師奶
劇中各單元的主角亦相當吸睛，港姐出身的樊亦敏，去年成功憑《殺手》中武功高強的霸氣社團阿嫂「紅姐」一角彈出；日前又在《愛‧回家之開心速遞》神還原32年前經典檸檬茶廣告而在翻hit，在《異搜店》繼續有破格演出，她飾演打扮不修邊幅的師奶兼雞檔老闆娘，本有病患，遇上老公有小三，阿女又唔生性，樊亦敏會經常處於歇斯底里狀態，除了頭髮凌亂兼喊破喉嚨，更要應付大量喊戲。
狠母楊玉梅調教吳業坤
在台慶劇《十月初五的月光》中飾演自私狠母文貴芳的楊玉梅，以假地址欺騙兒子文初，狠心不認子，今次再度飾演狠母，不過「此狠」卻不同「彼狠」，楊玉梅這次將如何再度演技大爆發，單看劇照其凌厲眼神已相當有戲，絕對值得期待。而飾演楊玉梅兒子的坤哥，觀乎官方發布的預告片及劇照，其是次演出相當內斂，且經常心事重重，讓人更期待坤哥是次演出能否有所突破。