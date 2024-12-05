異空感應｜丁樂鍶演變態少女獲讚 憑美味天使腸粉成名 現實仲做緊呢份工
丁樂鍶 「美味天使」腸粉成名 曾為1原因過檔HKTV
《異空感應》過去連續兩晚的劇情，飾演「變態愛情腦」的丁樂鍶（Janice）憑藉靚靚外表、Gfable的甜美笑容，及揮灑自如的癲喪特寫鏡頭吸引關注，網民更封她為「趙希洛2.0」：「丁丁好靚女，希望多D戲份」、「燈勤女朋友幾正，我鍾意」、「有唐詩詠影子，媲美趙希洛」、「入咗行咁多年都仲keep得好好」、「痴女咁正又真係唔錯」。
丁樂鍶Janice於2009年藝訓班畢業後即憑《美女廚房》中的「美味天使」腸粉身分備受觀眾熟悉，丁樂鍶於2012年至2014年間過檔香港電視網絡（HKTV）參與了幾部劇集，當時她的離巢原因是公司太多年輕藝員，而自己不想浪費太多時間，其後在2014年8月約滿HKTV後恢復自由身，重返TVB。
丁樂鍶大爆與阮浩棕拍攝秘聞
丁樂鍶入行多年亦曾參與過不少劇集拍攝，當中較突出的除有《殺手》中的兔女郎，還有《旁觀者》中的超不負責任Mk妹媽咪。這次Janice再度突破自己飾演「變態愛情腦」，對此Janice接受tvb.com訪問時，一再感恩Amy姐看到她「不為人知」的一面：
「我由細到大都係古古怪怪、有少少神經質嘅，估唔到Amy姐會留意到，好多謝佢夠膽用我演啲咁有發揮、又得意嘅角色，我之前真係好少有機會講咁多對白。」
談到拍攝難忘事，Janice笑言是「深愛阮浩棕」：「有時同阮浩棕對戲，會Feel到佢對我嗰種厭棄，一望到咁樣我就有啲驚，覺得自己好難愛上呢個人，加上我哋拍之前完全唔識大家，所以成件事並唔係想像中咁簡單，我最後唯有打畀張達明老師嗌救命，佢就教咗我一啲快速投入角色嘅方法。（點解會搵張達明？）之前Join過佢嘅演技班，佢喺我心目中係師父，佢真係好似爸爸咁，就算個Course完咗，你有咩問題佢都好Welcome你打去問佢。」Janice續指造型上「愛的紋身」及刀疤，也是難度所在，皆因相當花時間及功夫：「拍嗰時天氣都幾乾燥，著長袖衫會好易整甩個妝，所以要不停邊拍邊補；同埋因為啲刀疤要用風筒吹乾，所以都會流血同爆拆。仲有就係啲刀疤要Keep住相同嘅數量啦，有時都要謹記住同提番個化妝師。」
丁樂鍶身兼禮儀師工作
另Janice早前出席活動時，曾提及除了拍戲追逐演藝夢，還因為阿姨關係有兼顧禮儀師工作。問到Janice平時主要負責工作時，她說：「阿姨主要為基督教同無宗教嘅喪禮儀式做禮儀師，有時係追思會、亦處理過火葬同土葬。太傳統嘅儀式我未必好幫到，我多數都係執頭執尾，可能係幫手疊番靚啲花，例如幫手剪靚同疊靚啲花、然後畀賓客放喺棺木上，又或者睇吓家屬需唔需要幫手處理帛金，又或者喺佢哋心情好差時，有咩幫到手都盡量去幫手。呢個行業最大嘅難處，可能係有時見到逝者嘅親友好傷心咁喺度喊，就算自己受到感染都要盡量忍住唔好喊，要盡量保持番個平衡。同埋每位家屬要求都會唔同、唔同場地做法亦唔一樣，土葬和火葬也是不同處理方法，所以要學習的東西很多。」Janice還指由於屍體有分級別，故並不是所有儀式都能夠安排瞻仰遺容。