異空感應｜愛情與悲劇交織 阮浩棕母親身份揭露震撼全場
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在最新一集的《異空感應》中，劇情發展讓人緊張不已。日進（陳家樂飾）對可嵐（陳曉華飾）的愛意一直未能表達，使得可嵐感到心煩意亂。終於，在一次偶然的機會下，日進鼓起勇氣向可嵐表白，這一幕讓觀眾感受到一絲溫暖。然而，他們很快發現，他們的好友定勤（阮浩棕飾）的生母並未如傳聞中離開香港，於是他們決定幫助定勤尋找母親。
悲劇真相與催眠治療
隨著調查的深入，日進和可嵐發現定勤的母親已經在外地過世，這個消息讓定勤陷入深深的悲傷。為了幫助定勤走出悲傷，他們決定讓定勤接受催眠治療，希望能幫助她釋放對母親的思念。「在催眠過程中，定勤的情緒得到了舒緩，她逐漸明白自己需要面對過去」，這一情節展示了人性的脆弱與堅韌。
愛情挑戰與命運安排
不幸的是，日進與可嵐的幸福並未能持久。日進開始與Mary聯繫，Mary聲稱為了阻止悲劇必須終止他們的愛情。「他們之間的愛情必須停止，這樣才能避免不幸」，這讓可嵐感到迷茫與不安。劇情再次反轉，可嵐接手了一宗屍體發現案，死者竟與定勤的生母同名同姓，這種命運的安排讓人深思。定勤在殮房內目睹了一具妓女的屍體，身份竟是他的親生母親，這一幕讓整個故事情感的厚度瞬間凝聚，悲劇的雰圍彌漫開來。
圖片來源：TVB