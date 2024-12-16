異空感應｜愛情與悲劇交織 阮浩棕母親身份揭露震撼全場

在最新一集的《異空感應》中，劇情發展讓人緊張不已。日進（陳家樂飾）對可嵐（陳曉華飾）的愛意一直未能表達，使得可嵐感到心煩意亂。終於，在一次偶然的機會下，日進鼓起勇氣向可嵐表白，這一幕讓觀眾感受到一絲溫暖。然而，他們很快發現，他們的好友定勤（阮浩棕飾）的生母並未如傳聞中離開香港，於是他們決定幫助定勤尋找母親。

