異空感應結局劇透｜最後5集劇情勁燒腦 大結局連現殺手竟然係佢！？
第二十一集 (12/23) 連環殺手另有其人
Duncan差點誤殺日進，幸理最後性未失。警方通緝Duncan，Madam焦、可嵐因與案件有關係被調離調查。日進終於發現Mily與Duncan等人有共通離處，原來關鍵就在一個分享會！Duncan逃避追緝躲到蘇澤泰的車房暫住。同時間，Madam焦在發現至有屍體的現場，竟然巧合地也是在澤泰的車房附近，澤泰竟也是分享會的其中一員。日進、可嵐先後找至車房，卻與Duncan失之交臂。根據澤泰的口供及種種證據，真正的連環殺手，是另有其人！Duncan為表清白，設法引出真兇，日進、可嵐尋得Duncan下落，但趕到現場已見Duncan身受重傷…
第二十二集 (12/24)Duncan率先犧牲？
日進、可嵐趕至，發現Duncan重傷倒在地上，Duncan將一部微型攝錄機，交給日進後便不省人事。日進、可嵐看攝錄機內的影片，見Duncan為引出真兇，以身作餌，終成功引出殺手，更與殺手大打出手，Duncan身中多刀！殺手放火毀滅證據，怎料卻發生意外連自己也活活被燒死在火場之中！Duncan以生命來證明了自己的清白，可惜的是因身受重傷，最後施救無效，失救身亡，連環命案也終告一段落。有山對Duncan深感愧疚，淑娟等人也終首肯，接納Duncan為家人…日進、可嵐的努力，似乎改變了Mary在未來的預言…
第二十三集 (12/25) 灰衣男究竟是誰？
日進、可嵐感情大進，夜歸少女慘遭殺害，可嵐調查時發現一神秘灰衣男子，遭他襲擊而意外失槍，男子乘機逃去。同時，日進的助教余小雲成為第二位死者，案發現場離可嵐失槍的位置不遠，可嵐懷疑灰衣男子就是新的連環殺手！日進獲邀參與調查，找出兩宗案件關連之處，兩宗案更與25年前午夜連環殺手的犯案手法如出一轍！豈料，日進竟然再次收到Mary的視像電話，在對話視像中，日進親眼看到灰衣男子向Mary施襲！原來未來還沒有改變，二人一直仍處身危險當中。
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第二十四集 (12/26) 神秘的士司機身份揭盅
面對危機逼近，二人仍相信可改變未來。警方懷疑灰衣男是失蹤25年的的士司機陳正昌，可惜陳正昌早已人間蒸發。調查間，日進遭灰衣男偷襲，幸可嵐捨身相救，二人決定與家人先離港再謀對策，可惜日進卻被要脅，唯有瞞騙可嵐與家人先行離港，要了解怪物，必先成為怪物，日進決定以非常手段投入連環殺手思維…可嵐得悉真相返港尋找日進，卻被灰衣男伏擊，遭他陷害殺人，被迫化身成Mary逃避警方追捕。日進利用看到的預視畫面，成功以自己作餌引出灰衣男…
第二十五集 (大結局) (12/27) 平行時空出現？
日進終見成功引出真兇，真兇身份竟然是一個已死之人…可嵐得知日進為投入連環殺手思維而失蹤，遂重回當日的廢棄舊屋單位嘗試模仿日進的做法。突然，她聽到天井傳出求救聲，救出被困於天井的人，發現那人竟是失蹤25年的正昌…日進預視到可嵐遇險，設法逃走趕往學校救人，他成功擊倒正昌，但自己亦身受重傷。此時，兇手尋至，大開殺戒，先殺死正昌再追殺日進、可嵐！日進着可嵐離開，打算獨自挑戰真正的連環殺手，因日進知道自己必會死在此地…