異空感應大結局｜丁樂鍶3連爆發「癲」峰演技 失控喊戲獲觀眾同情

因《異空感應》表現出色，獲封「趙希洛2.0」的丁丁，昨晚一集數度癲出新高度。為了引出真兇，Duncan假裝要與Candy結婚，還在Candy滿心歡喜試婚紗之際表示結婚之說純屬「亂噏」，令Candy大受刺激，大聲哭喊要找Duncan之餘，還衝動地即場脫掉婚紗露出內裏的全黑馬甲。該幕丁丁將暴走情緒演繹得相當徹底，不但目露凶光，聲線亦相當刺耳。

