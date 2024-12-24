異空感應 大結局

異空感應大結局｜丁樂鍶3連爆發「癲」峰演技 失控喊戲獲觀眾同情

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Keith

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因《異空感應》表現出色，獲封「趙希洛2.0」的丁丁，昨晚一集數度癲出新高度。為了引出真兇，Duncan假裝要與Candy結婚，還在Candy滿心歡喜試婚紗之際表示結婚之說純屬「亂噏」，令Candy大受刺激，大聲哭喊要找Duncan之餘，還衝動地即場脫掉婚紗露出內裏的全黑馬甲。該幕丁丁將暴走情緒演繹得相當徹底，不但目露凶光，聲線亦相當刺耳。

丁樂鍶再晒「癲」峰演技

其實當Candy聽到Duncan要和自己結婚時，她先是露出難以置信的表情，緊接再落出猶如被催眠了的狂喜狀態，更發出相當詭異的乾笑聲，詭異度爆燈，相當好戲！

之後因大受刺激被送回精神病院的Candy，與Dr. Fong對話時完全變了另一個狀態、既空洞又充滿怨恨，加上滴到落下巴的眼淚，著實我見猶憐。網民：「其實candy都好可憐」、「Candy好慘」、「佢真係做得好慘，我都被佢感重（染）到，好想去保護佢」、「終於有套代表作了」、「丁丁好癲」、「真係扮得好似」。

丁樂鍶爆喊戲失控難抽離

對於網民欣賞及支持，丁丁大表感恩，並分享了一些不為人知的幕後拍攝花絮，並坦言飾演Candy難以抽離：「其實拍除婚紗嗰下，起初我點掹都掹唔到件婚紗，試咗好多次都kick住；但一到正式roll機，就一嘢拉到，好神奇。拍呢場戲情緒都辛苦嘅，因為首先係要為咗結婚好開心咁，但好快就要跳去第二個情緒。本身大家都諗係咪需要啲時間去調整番個情緒，但因為件事都好趕急，我又唔想大家等好耐，所以都一嚟就拍，都試咗好幾take個情緒先終於去到。」

丁丁續指拍攝精神病院落淚戲時，一度喊到收唔到聲：「我喊咗好耐好耐，就算鏡頭唔係影住我，我都依然係咁喊。到我搭公司車走，我都依然抽搐緊。呢個角色慘在係好靠自己好用力咁去愛一個人，因為單方面去愛人係好易覺得攰，我未試過演一個角色會咁攰，攰過拍動作戲同捱夜。我覺得呢個角色榨乾咗我，我最終係要靠睇福音故事去抽離番，尋找番愛呢樣嘢。」

異空感應 大結局 （圖片來源：TVB）
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異空感應 大結局 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB

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