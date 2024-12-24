異空感應｜「精神科醫生」被估係連環殺手 背景公開 原來係戲劇導師
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《異空感應》大結局連環殺手究竟係邊個？ 一直被懷疑是Big Boss的Duncan（阮浩棕飾）原來與其他精神病人都來自同一個「字母分享會」，本來協助調查的主診醫生來到第21集成為最大嫌疑人！
異空感應｜精神科醫生原來唔係TVB藝人
飾演精神科楊醫生的李頊珩，是Duncan（阮浩棕飾）當年在精神病院的主診醫生，對Duncan背景及狀況均瞭如指掌，而且更牽涉入與多宗案件有關的「分享會」中，似乎是尋找Big Boss真身關鍵人物！由於楊醫生在上周出鏡率頗多，加上李頊珩本身亦甚少演出無綫劇集，惹來不少網民好奇李頊珩是誰。原來這位資深戲劇人早在今年初就於IG劇透了自己參演這劇集的心情：
玩咗好多劇場做唔到、細個睇電視成日睇到嘅嘢，同埋識咗個有心有力嘅阮浩棕，大力祝福佢付出100收返1000！
42歲李頊珩係賴慰玲同班同學 曾擔任ViuTV熱搜劇指導
於香港演藝學院戲劇學院主修演技的李頊珩，與好戲之人賴慰玲是同班同學，是一名舞台演員、導演及戲劇導師之餘，同時亦有參與配音、影視拍攝、廣告拍攝，及主持等不同類型的演藝工作，李頊珩也曾在IG透露，去年擔任了ViuTv熱搜劇《那年盛夏我們綻放如花》的戲劇工作坊導師。
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陳奕迅「御用替身」 無綫高層力邀教藝訓班
令人意外是，原來李頊珩曾不止一次為陳奕迅擔任「身替」及「聲帶」，其中一次更與陳奕迅本尊面對面做戲，十分有趣。曾先後與香港多個藝術團體合作的李頊珩，去過內地、澳門、台北、日本、馬來西亞、羅馬尼亞、愛丁堡及加拿大等不同地方作戲劇演出及交流，擔任戲劇導師工作超過十年，有屬於自己的演技教室，李頊珩說：
「有次機緣巧合下見到無綫高層，佢哋話我有啲似邵仲衡，又問我可以做啲乜，我就話我可以教藝訓班，之後咁就教咗幾年。」
對訓練演員有濃厚興趣的李頊珩，笑言現時仍是學習階段：「我主要係唔同形式嘅表演都學吓，希望可以帶番啲新嘢畀個行業，等成個行業都好啲。」據知跟過李頊珩學戲的新生代演員分別有曾文心、梁荺苓及龔慈恩女兒林愷鈴等。
圖片來源：TVB、李頊珩IG