異空感應

異空感應｜「翻版林夏薇」獲封「最靚的士司機」 為追夢1星期揸7日的士

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在TVB劇集《異空感應》中飾演陳曉華細妹邢可茹的女藝人，原來她入行已有近8年，試過不少冇工開的日子，為了繼續追夢，她更放下藝人包袱，兼職做士司機，更獲封「最靚的士司機」。

《異空感應》「翻版林夏薇」獲梁思浩公開鼓勵

這位女藝人是現年31歲的TVB女演員彭翔翎，在《異空感應》中她飾演陳曉華細妹邢可茹，戴起眼鏡被指撞樣視后林夏薇，加上生鬼的演出，成功讓觀眾留下深刻印象。她在演藝圈已打滾近8年，原來她在不需要拍劇的日子，還兼職當的士司機，梁思浩亦在社交媒體上發文鼓勵她：「這個小妹妹，捱了八年，一邊揸的士，一邊追尋演員夢。」彭翔翎則回應：「多謝村長鼓勵，會繼續加油努力的。」

異空感應 彭翔翎在《異空感應》中飾演陳曉華細妹邢可茹。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
彭翔翎在《異空感應》中飾演陳曉華細妹邢可茹。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
異空感應 現實中彭翔翎比陳曉華大兩歲。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
現實中彭翔翎比陳曉華大兩歲。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
異空感應 彭翔翎與龔慈恩、陳曉華飾演三母女，表現獲讚充滿喜劇感。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
彭翔翎與龔慈恩、陳曉華飾演三母女，表現獲讚充滿喜劇感。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
異空感應 戴上眼鏡的彭翔翎更似林夏薇。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
戴上眼鏡的彭翔翎更似林夏薇。（圖片來源：IG@pang0ooooo）

揸的士試過一日賺兩千

彭翔翎在接受訪問時提到，兼職揸的士讓她感到更貼地，而且因為時間比較彈性，讓她可以繼續追求演員夢想，還可以在駕駛中欣賞風景並賺取收入。她透露，曾經試過一星期揸足7日的士，亦試過一日賺到兩千元，彭翔翎更獲封「最靚的士司機」。

異空感應 彭翔翎直言揸的士最好的地方，是工作時間夠彈性，可以遷就演員無定時的工作。（圖片來源：TVB）
彭翔翎直言揸的士最好的地方，是工作時間夠彈性，可以遷就演員無定時的工作。（圖片來源：TVB）
異空感應 彭翔翎試過接公司製作部同事家勝及主持人阿感去機場。（圖片來源：TVB）
彭翔翎試過接公司製作部同事家勝及主持人阿感去機場。（圖片來源：TVB）
異空感應 又曾載同期訓練班好友孟希璘返公司。（圖片來源：TVB）
又曾載同期訓練班好友孟希璘返公司。（圖片來源：TVB）

《直播靈接觸》扮紅衣女鬼

彭翔翎不僅在劇集中有亮眼表現，早前她還參加了梁思浩主持的節目《直播靈接觸》，在節目中扮演紅衣女鬼，這也讓她在觀眾中留下了深刻印象。梁思浩在社交媒體上發布與彭翔翎的合照，進一步鼓勵她繼續追求演藝事業。

異空感應 梁思浩分享與彭翔翎的合照，並發文鼓勵她。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
梁思浩分享與彭翔翎的合照，並發文鼓勵她。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
異空感應 彭翔翎曾參加《直播靈接觸》扮演紅衣女鬼，之後又擔任埋主持。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
彭翔翎曾參加《直播靈接觸》扮演紅衣女鬼，之後又擔任埋主持。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
異空感應 《直播靈接觸2》彭翔翎亦有再上節目做嘉賓。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
《直播靈接觸2》彭翔翎亦有再上節目做嘉賓。（圖片來源：IG@pang0ooooo）

彭翔翎被封翻版林夏薇

入行近8年的彭翔翎，暱稱叫釘釘（Dan Dan），今年31歲，先後演出過《雙生陌生人》、《踩過界II》、《迷網》、《青年心城之撐起青春》、《把關者們》等多部劇集，又曾在人氣處境劇《愛·回家之開心速遞》演美女侍應因甜美臉孔曾受到關注，在劇集《解決師》中又曾演過其中一位美女啦啦隊隊員，當時已因樣貌跟女藝人林夏薇相似，在網上引起討論！

異空感應 被指似林夏薇嘅彭翔翎，唔知要捱幾多年先有薇姐嘅知名度呢？（圖片來源：IG@pangdandan）
被指似林夏薇嘅彭翔翎，唔知要捱幾多年先有薇姐嘅知名度呢？（圖片來源：IG@pangdandan）
異空感應 劇集《踩過界II》中，彭翔翎曾飾演輕度弱智少女程可欣，在泳館中失蹤後遭到殺害。（圖片來源：《踩過界II》截圖）
劇集《踩過界II》中，彭翔翎曾飾演輕度弱智少女程可欣，在泳館中失蹤後遭到殺害。（圖片來源：《踩過界II》截圖）
異空感應 彭翔翎曾在《雙生陌生人》中飾演患有輕度自閉症的農莊員工Apple，會突然大喊大叫，事前她特別花心思去接觸了兩位患有自閉症的人士，希望能揣摩說話神態。（圖片來源：《雙生陌生人》截圖）
彭翔翎曾在《雙生陌生人》中飾演患有輕度自閉症的農莊員工Apple，會突然大喊大叫，事前她特別花心思去接觸了兩位患有自閉症的人士，希望能揣摩說話神態。（圖片來源：《雙生陌生人》截圖）

彭翔翎曾拍兩輯《金宵大廈》

在劇集《金宵大廈2》中，彭翔翎原來扮演李施嬅的替身，她憶述：「訓練班畢業後，由《金宵1》嘅一場無人知係我嚟嘅床戲，拍到《金宵2》嘅全替平行時空，雖然做嘅所有嘢都係見唔到自己個樣，但拍攝過程學到好多嘢，接觸完兩位主角更加覺得佢哋好專業、好有要求，同埋對我好Nice！感恩，感謝你們！」

異空感應 彭翔翎指《金宵大廈2》是其中一套她十分喜歡的電視劇。（圖片來源：IG@pangdandan）
彭翔翎指《金宵大廈2》是其中一套她十分喜歡的電視劇。（圖片來源：IG@pangdandan）
異空感應 李施嬅亦有留言多謝彭翔翎整套劇的幫忙。（圖片來源：IG@pangdandan）
李施嬅亦有留言多謝彭翔翎整套劇的幫忙。（圖片來源：IG@pangdandan）

彭翔翎曾選校花撼低蘇皓兒

2008年，年僅15歲的彭翔翎曾參加雜誌舉辦的校花校草選舉，成功打入四強，同屆的長腿女神蘇皓兒Chloe及鍾晴Karlie都輸畀佢，只能廿強止步。2017年，她考入第29期藝員訓練班，翌年畢業後正式加入TVB，入行多年來較為令人印象深刻的角色除了有《踩過界II》的程可欣外，還有《青年心城之撐起青春》的Ella以及《迷網》的Ada。

異空感應 彭翔翎是無綫29期藝訓班學員，18年正式簽約無綫成為合約藝員。（圖片來源：IG@pangdandan）
彭翔翎是無綫29期藝訓班學員，18年正式簽約無綫成為合約藝員。（圖片來源：IG@pangdandan）
異空感應 但彭翔翎加盟無綫後一直做配角。（圖片來源：IG@pangdandan）
但彭翔翎加盟無綫後一直做配角。（圖片來源：IG@pangdandan）

《青年心城之撐起青春》床戰林正峰

《青年心城之撐起青春》第三集一開始便激烈床戲，林正峰和彭翔翎一段長達分半鐘的女上男下床戲，相當激烈，打破無綫過去以畫面交代的床戲！劇中彭翔翎上身除剩小背心騎在林正峰身上，鏡頭不時近鏡對準其上圍及面部表情，在無綫劇集中甚為罕見，畫面露骨又激烈，近分半鐘床戲睇到觀眾幾乎窒息！

異空感應 彭翔翎騎在林正峰身上，鏡頭不時以男方視覺影住女方。（圖片來源：《青年心城》截圖）
彭翔翎騎在林正峰身上，鏡頭不時以男方視覺影住女方。（圖片來源：《青年心城》截圖）
異空感應 畫面非常養眼！（圖片來源：《青年心城》截圖）
畫面非常養眼！（圖片來源：《青年心城》截圖）

小花彭翔翎搶fo撼低高海寧

無綫劇《迷網》由楊明同高Ling擔大旗做男女主角，觀眾嫌配搭冇新意，不過劇中高Ling揸fit嘅婚禮策劃店就有一班養眼姊妹，連帶佢個死對頭下屬Ada（彭翔翎飾演）都有位出。無綫小花彭翔翎在劇集飾演wedding planner，其中一集出盡姣功色誘飾演許大狀的游莨維，表現甚為亮眼。

異空感應 在劇中飾演Ada的彭翔翎，見到許大狀(由一蚊Joe游莨維飾演)來試禮服，竟然生滋貓入眼，摸身摸勢貼身服侍。（圖片來源：《迷網》截圖）
在劇中飾演Ada的彭翔翎，見到許大狀(由一蚊Joe游莨維飾演)來試禮服，竟然生滋貓入眼，摸身摸勢貼身服侍。（圖片來源：《迷網》截圖）
異空感應 仲踎低身特登露波，機心極重!（圖片來源：《迷網》截圖）
仲踎低身特登露波，機心極重!（圖片來源：《迷網》截圖）
異空感應 許大狀受晒，Ada打蛇隨棍上，主動問許大狀拎手機。（圖片來源：《迷網》截圖）
許大狀受晒，Ada打蛇隨棍上，主動問許大狀拎手機。（圖片來源：《迷網》截圖）
異空感應 彭翔翎熱愛運動﹗（圖片來源：IG@pangdandan）
彭翔翎熱愛運動﹗（圖片來源：IG@pangdandan）
異空感應 在社交網不時派福利。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
在社交網不時派福利。（圖片來源：IG@pang0ooooo）
異空感應 身形獲讚禾稈冚珍珠！（圖片來源：IG@pang0ooooo）
身形獲讚禾稈冚珍珠！（圖片來源：IG@pang0ooooo）
異空感應 （圖片來源：IG@pangdandan）
（圖片來源：IG@pangdandan）
異空感應 （圖片來源：IG@pang0ooooo）
（圖片來源：IG@pang0ooooo）
異空感應 （圖片來源：IG@pang0ooooo）
（圖片來源：IG@pang0ooooo）
異空感應 （圖片來源：IG@pang0ooooo）
（圖片來源：IG@pang0ooooo）

撰文：東方新地圖片來源：IG@pang0ooooo、IG@pangdandan、TVB

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