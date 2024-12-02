異空感應｜「翻版林夏薇」獲封「最靚的士司機」 為追夢1星期揸7日的士
《異空感應》「翻版林夏薇」獲梁思浩公開鼓勵
這位女藝人是現年31歲的TVB女演員彭翔翎，在《異空感應》中她飾演陳曉華細妹邢可茹，戴起眼鏡被指撞樣視后林夏薇，加上生鬼的演出，成功讓觀眾留下深刻印象。她在演藝圈已打滾近8年，原來她在不需要拍劇的日子，還兼職當的士司機，梁思浩亦在社交媒體上發文鼓勵她：「這個小妹妹，捱了八年，一邊揸的士，一邊追尋演員夢。」彭翔翎則回應：「多謝村長鼓勵，會繼續加油努力的。」
揸的士試過一日賺兩千
彭翔翎在接受訪問時提到，兼職揸的士讓她感到更貼地，而且因為時間比較彈性，讓她可以繼續追求演員夢想，還可以在駕駛中欣賞風景並賺取收入。她透露，曾經試過一星期揸足7日的士，亦試過一日賺到兩千元，彭翔翎更獲封「最靚的士司機」。
《直播靈接觸》扮紅衣女鬼
彭翔翎不僅在劇集中有亮眼表現，早前她還參加了梁思浩主持的節目《直播靈接觸》，在節目中扮演紅衣女鬼，這也讓她在觀眾中留下了深刻印象。梁思浩在社交媒體上發布與彭翔翎的合照，進一步鼓勵她繼續追求演藝事業。
彭翔翎被封翻版林夏薇
入行近8年的彭翔翎，暱稱叫釘釘（Dan Dan），今年31歲，先後演出過《雙生陌生人》、《踩過界II》、《迷網》、《青年心城之撐起青春》、《把關者們》等多部劇集，又曾在人氣處境劇《愛·回家之開心速遞》演美女侍應因甜美臉孔曾受到關注，在劇集《解決師》中又曾演過其中一位美女啦啦隊隊員，當時已因樣貌跟女藝人林夏薇相似，在網上引起討論！
彭翔翎曾拍兩輯《金宵大廈》
在劇集《金宵大廈2》中，彭翔翎原來扮演李施嬅的替身，她憶述：「訓練班畢業後，由《金宵1》嘅一場無人知係我嚟嘅床戲，拍到《金宵2》嘅全替平行時空，雖然做嘅所有嘢都係見唔到自己個樣，但拍攝過程學到好多嘢，接觸完兩位主角更加覺得佢哋好專業、好有要求，同埋對我好Nice！感恩，感謝你們！」
彭翔翎曾選校花撼低蘇皓兒
2008年，年僅15歲的彭翔翎曾參加雜誌舉辦的校花校草選舉，成功打入四強，同屆的長腿女神蘇皓兒Chloe及鍾晴Karlie都輸畀佢，只能廿強止步。2017年，她考入第29期藝員訓練班，翌年畢業後正式加入TVB，入行多年來較為令人印象深刻的角色除了有《踩過界II》的程可欣外，還有《青年心城之撐起青春》的Ella以及《迷網》的Ada。
《青年心城之撐起青春》床戰林正峰
《青年心城之撐起青春》第三集一開始便激烈床戲，林正峰和彭翔翎一段長達分半鐘的女上男下床戲，相當激烈，打破無綫過去以畫面交代的床戲！劇中彭翔翎上身除剩小背心騎在林正峰身上，鏡頭不時近鏡對準其上圍及面部表情，在無綫劇集中甚為罕見，畫面露骨又激烈，近分半鐘床戲睇到觀眾幾乎窒息！
小花彭翔翎搶fo撼低高海寧
無綫劇《迷網》由楊明同高Ling擔大旗做男女主角，觀眾嫌配搭冇新意，不過劇中高Ling揸fit嘅婚禮策劃店就有一班養眼姊妹，連帶佢個死對頭下屬Ada（彭翔翎飾演）都有位出。無綫小花彭翔翎在劇集飾演wedding planner，其中一集出盡姣功色誘飾演許大狀的游莨維，表現甚為亮眼。