《異空感應》震撼揭祕：羅毓儀記憶扭曲 秀惠屍體驚現山上 真相逐步浮出水面

在最新一集的《異空感應》中，劇情發展令人瞠目結舌。定勤在一場意外中受傷，被迫透露了他與Candy之間的真實關係。原來，Candy一直單戀著定勤，這段揭露不僅讓他的朋友們感到震驚，也讓觀眾對Candy的感情路感到同情。「他們並非情侶，Candy其實只是單方面地愛著他。」Candy的失蹤引起了日進和可嵐的擔憂，他們決定聯手尋找她，希望能夠解開背後的真相。

