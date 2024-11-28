異空感應丨陳曉華高炒騷事業線派福利 劇中竟然造型幾乎全素顏上陣！
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TVB熱播劇《異空感應》自播出以來話題不斷，劇中陳曉華（Hera）一人分飾2角嘅劇情更引來唔少觀眾熱議！陳曉華最近可謂係劇接劇，除咗早前播完嘅《巾幗梟雄之懸崖》外，今次繼續亮相台慶劇，發展十分強勁！日前（27日）陳曉華就在社交平台大派福利為新劇造勢，以黑絲配透視裝上陣獲網民連環like爆……
陳曉華黑絲透視裝豪派福利
陳曉華日前在社交平台上載多張新相，相中佢以黑絲配低胸透視裝出鏡，大派福利兼約定觀眾今晚繼續收睇《異空感應》。陳曉華大方騷事業線同長腿嘅靚相隨即引來唔少網民留言like爆：「性感得來好好看」、「你依家真係靚咗好多」、「長腿黑絲，美得犯規」、「踎低嗰張犯曬規喎」、「今次嘅福利簡直係冬日送溫暖！」
陳曉華拍劇幾乎全素顏上陣
陳曉華在《異空感應》一人分飾兩個時空的自己，為了方便觀眾區分，Hera跟劇組單是研究短髮造型也花了不少時間：「一嚟想有好大分別，二嚟係要諗短頭髮造型點樣可以型得嚟又爽朗，爽得嚟又可愛，呢度都揀咗好耐，因為短頭髮可以紮起啦、可以直短髮、可以再短啲，最後決定用呢個頭髮，係因為覺得佢真係好啱邢可嵐呢個角色嘅，我覺得最後個頭髮都幫咗我好多，令我都覺得自己係很可愛的一個女孩。」
Hera續指自己較喜愛長直髮造型，皆因夠晒「方便」：「嗰個造型我基本上冇乜化妝，每次化個底就得，化妝時間只需要五分鐘左右就搞掂，畫番個傷妝再笠個假髮就拍得架喇。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@herachann