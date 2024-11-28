異空感應丨陳曉華高炒騷事業線派福利 劇中竟然造型幾乎全素顏上陣！

TVB熱播劇《異空感應》自播出以來話題不斷，劇中陳曉華（Hera）一人分飾2角嘅劇情更引來唔少觀眾熱議！陳曉華最近可謂係劇接劇，除咗早前播完嘅《巾幗梟雄之懸崖》外，今次繼續亮相台慶劇，發展十分強勁！日前（27日）陳曉華就在社交平台大派福利為新劇造勢，以黑絲配透視裝上陣獲網民連環like爆……

