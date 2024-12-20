異空感應

異空感應｜龔慈恩為2原因拋下觀音形象演活陰毒大婆 網民勁讚寶刀未老

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TVB《異空感應》劇情已逐步進入高潮，龔慈恩在當中演活了其大婆角色的自私、橫蠻、陰險及「long黎」，才令網民鬧得盡情、看得肉緊，亦令Duncan成功吸獲大量同情及支持！

《異空感應》龔慈恩 拋下包袱演陰毒大婆

在《異空感應》中，阮浩棕的Duncan角色因背景夠慘情成功入屋，除有賴監製、導演及編審的功力外，就以龔慈恩功勞最大，監製王心慰Amy姐亦感激龔姐為了成就「Duncan」，甘願拋下形象包袱飾演陰毒大婆：「龔姐都講過話如果係佢自己嘅選擇，佢唔會做到咁衰，但為咗故事嘅推進同埋大局，佢好樂意去配合番個橋段同情節，好多謝佢咁專業。」

異空感應 龔慈恩呢場戲勁多變化同層次，有憤怒、怪責、冷漠無情、不甘、慨嘆、苦笑及自嘲等，相當好戲。（圖片來源：TVB）
龔慈恩呢場戲勁多變化同層次，有憤怒、怪責、冷漠無情、不甘、慨嘆、苦笑及自嘲等，相當好戲。（圖片來源：TVB）
異空感應 （圖片來源：TVB）
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異空感應 （圖片來源：TVB）
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異空感應 好多人都覺得呢個大婆又陰險又「long黎」。（圖片來源：TVB）
好多人都覺得呢個大婆又陰險又「long黎」。（圖片來源：TVB）
異空感應 （圖片來源：TVB）
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異空感應 之前龔慈恩揮刀亂斬一幕更盡顯兇狠。（圖片來源：TVB）
之前龔慈恩揮刀亂斬一幕更盡顯兇狠。（圖片來源：TVB）

網民勁讚寶刀未老 演活超大反差

雖然網民對陳嘉輝及龔姐的角色近乎百分百負評，但對二人的演技卻有讚無彈，有網民更力讚龔姐演活了「慈愛」及「最毒婦人心」的最大尺度反差：「佢嘅演繹同佢當年演觀音嘅反差好大，就好似鄭少俠演大俠同演丁蟹時嘅反差咁」、「觀音變惡妻」、「龔慈恩完全顛覆咗觀音人士慈祥嘅形象」，更有不少網民大讚龔姐顏值寶刀未老：「龔慈恩仲係好靚、好有氣質」。

異空感應 龔姐呢幕戲盡顯淑娟慈愛簡單一面。（圖片來源：TVB）
龔姐呢幕戲盡顯淑娟慈愛簡單一面。（圖片來源：TVB）
異空感應 （圖片來源：TVB）
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異空感應 呢個笑容,先係大家熟悉嘅龔慈恩。（圖片來源：TVB）
呢個笑容,先係大家熟悉嘅龔慈恩。（圖片來源：TVB）
異空感應 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
異空感應 （圖片來源：TVB）
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《新聞女王》方太 令人人都怕

龔慈恩在商台訪問曾提及自己在《新聞女王》中方太一角，她特別感謝編劇寫得好，將角色包裝到運籌帷幄，劇本自帶氣場，又謙虛指演員好被動，好多時要多得角色設計建功，令人人都怕佢。

異空感應 《新聞女王》龔慈恩飾演的方太氣場強勁，奸險樣盡現。（圖片來源：TVB）
新聞女王》龔慈恩飾演的方太氣場強勁，奸險樣盡現。（圖片來源：TVB）
異空感應 《輕功》演俠女則是一臉慈祥樣。（圖片來源：TVB）
《輕功》演俠女則是一臉慈祥樣。（圖片來源：TVB）
異空感應 突顯出龔慈恩的多變演技。（圖片來源：TVB）
突顯出龔慈恩的多變演技。（圖片來源：TVB）
異空感應 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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