異空感應｜龔慈恩為2原因拋下觀音形象演活陰毒大婆 網民勁讚寶刀未老
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TVB《異空感應》劇情已逐步進入高潮，龔慈恩在當中演活了其大婆角色的自私、橫蠻、陰險及「long黎」，才令網民鬧得盡情、看得肉緊，亦令Duncan成功吸獲大量同情及支持！
《異空感應》龔慈恩 拋下包袱演陰毒大婆
在《異空感應》中，阮浩棕的Duncan角色因背景夠慘情成功入屋，除有賴監製、導演及編審的功力外，就以龔慈恩功勞最大，監製王心慰Amy姐亦感激龔姐為了成就「Duncan」，甘願拋下形象包袱飾演陰毒大婆：「龔姐都講過話如果係佢自己嘅選擇，佢唔會做到咁衰，但為咗故事嘅推進同埋大局，佢好樂意去配合番個橋段同情節，好多謝佢咁專業。」
網民勁讚寶刀未老 演活超大反差
雖然網民對陳嘉輝及龔姐的角色近乎百分百負評，但對二人的演技卻有讚無彈，有網民更力讚龔姐演活了「慈愛」及「最毒婦人心」的最大尺度反差：「佢嘅演繹同佢當年演觀音嘅反差好大，就好似鄭少俠演大俠同演丁蟹時嘅反差咁」、「觀音變惡妻」、「龔慈恩完全顛覆咗觀音人士慈祥嘅形象」，更有不少網民大讚龔姐顏值寶刀未老：「龔慈恩仲係好靚、好有氣質」。
《新聞女王》方太 令人人都怕
龔慈恩在商台訪問曾提及自己在《新聞女王》中方太一角，她特別感謝編劇寫得好，將角色包裝到運籌帷幄，劇本自帶氣場，又謙虛指演員好被動，好多時要多得角色設計建功，令人人都怕佢。
撰文：東方新地圖片來源：TVB