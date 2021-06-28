當四葉草碰上劍尖時｜大台青春劇第二彈 青澀唐詩詠力壓 陳自瑤 姚子羚 成「最索四葉女」
繼《撻出愛火花》之後，無綫繼續在翡翠台凌晨時段重播經典青春劇，其中《四葉草》系列作首部曲《當四葉草碰上劍尖時》，近日正於無綫凌晨時段重播，劇中不但有視后唐詩詠18年前的青澀Look，仲加送埋傅嘉莉無添加的原始樣！
文：東方新地｜圖：TVB劇照及影片截圖、新傳媒圖片庫
《當四葉草碰上劍尖時》以劍擊做主題
《四葉草》系列是不少8、90後港人的青春回憶，也是無綫當年少有的青春劇，在播出後反應極佳！03年拍攝及播出的《當四葉草碰上劍尖時》是《四葉草》系列作的首部曲，劇中的男女主角黎諾懿、唐詩詠今時今日已經係無綫的當家小生同花旦，而當日有份客串的更係粒粒皆星，包括有容祖兒、陳奕迅、謝霆鋒。
唐詩詠高票當選最靚四葉女
03年拍攝及首播的《當四葉草碰上劍尖時》以劍擊做主題，講述一班私立高校新生的校園戀愛故事，是《四葉草》系列的第一部劇集。劇中女主角之一的唐詩詠現在貴為視后，曾有網站舉辦過一個「歷代四葉女最靚選舉」，結果唐詩詠以高票當選，壓倒同為「四葉女」的陳自瑤、龔嘉欣。
傅嘉莉女大18變
女大18變，18年後的傅嘉莉亦已大變樣，初出道首次拍劇的她，在《當四葉草碰上劍尖時》飾演配角「徐金妹」，和現在的她相比，除了面形較圓潤外，鼻樑亦不及現在高挺。