當四葉草碰上劍尖時｜8月17日重播 唐詩詠 陳自瑤 姚子羚 成「最索四葉女」

張家朗及江旻憓雙雙奪得巴黎奧運金牌，令TVB劍擊劇《當四葉草碰上劍尖時》翻Hit，更決定喺8月17日起，逢周六及周日深夜12:15分重播！劇中不但有視后唐詩詠21年前的青澀Look，仲加送埋傅嘉莉無添加的原始樣！

