當四葉草碰上劍尖時

當四葉草碰上劍尖時｜8月17日重播 唐詩詠 陳自瑤 姚子羚 成「最索四葉女」

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張家朗及江旻憓雙雙奪得巴黎奧運金牌，令TVB劍擊劇《當四葉草碰上劍尖時》翻Hit，更決定喺8月17日起，逢周六及周日深夜12:15分重播！劇中不但有視后唐詩詠21年前的青澀Look，仲加送埋傅嘉莉無添加的原始樣！

《當四葉草碰上劍尖時》以劍擊做主題

《四葉草》系列是不少8、90後港人的青春回憶，也是無綫當年少有的青春劇，在播出後反應極佳！03年拍攝及播出的《當四葉草碰上劍尖時》是《四葉草》系列作的首部曲，劇中的男女主角黎諾懿、唐詩詠今時今日已經係無綫的當家小生同花旦，而當日有份客串的更係粒粒皆星，包括有容祖兒、陳奕迅、謝霆鋒。

當四葉草碰上劍尖時 無綫早前重播《撻出愛火花》對撼ViuTV《調教你MIRROR》，6月24日起重播的《當四葉草碰上劍尖時》，就負責對撼ViuTV由6月28日開始首播的港版BL劇《大叔的愛》。（圖片來源：新傳媒圖片）
無綫早前重播《撻出愛火花》對撼ViuTV《調教你MIRROR》，6月24日起重播的《當四葉草碰上劍尖時》，就負責對撼ViuTV由6月28日開始首播的港版BL劇《大叔的愛》。（圖片來源：新傳媒圖片）
當四葉草碰上劍尖時 黎諾懿、李日朗當年在劇中飾演兩兄弟，前者依家係無人不曉的「5憶駙馬」及「神之馬壯」，有一個幸福家庭；後者近年長居內地做網劇導演，但最爆都係佢15年時哭腔翻唱陳慧嫻名曲〈傻女〉！（圖片來源：新傳媒圖片）
黎諾懿、李日朗當年在劇中飾演兩兄弟，前者依家係無人不曉的「5憶駙馬」及「神之馬壯」，有一個幸福家庭；後者近年長居內地做網劇導演，但最爆都係佢15年時哭腔翻唱陳慧嫻名曲〈傻女〉！（圖片來源：新傳媒圖片）
當四葉草碰上劍尖時 劇集三大靚女主角有當年20歲的Race黃婉伶、22歲唐詩詠及18歲戴夢夢，劇中Race與當年還未紅的黎諾懿湊成了一對。（圖片來源：新傳媒圖片）
劇集三大靚女主角有當年20歲的Race黃婉伶、22歲唐詩詠及18歲戴夢夢，劇中Race與當年還未紅的黎諾懿湊成了一對。（圖片來源：新傳媒圖片）

唐詩詠高票當選最靚四葉女

03年拍攝及首播的《當四葉草碰上劍尖時》以劍擊做主題，講述一班私立高校新生的校園戀愛故事，是《四葉草》系列的第一部劇集。劇中女主角之一的唐詩詠現在貴為視后，曾有網站舉辦過一個「歷代四葉女最靚選舉」，結果唐詩詠以高票當選，壓倒同為「四葉女」的陳自瑤、姚子羚。

當四葉草碰上劍尖時 當年姚子羚與唐詩詠同樣22歲，在劇中飾演「傻更更」四眼妹的她，初出道時已是「表哥」眼，現在唐詩詠已成視后，姚子羚亦獲得了最佳女配角獎。（圖片來源：新傳媒圖片）
當年姚子羚與唐詩詠同樣22歲，在劇中飾演「傻更更」四眼妹的她，初出道時已是「表哥」眼，現在唐詩詠已成視后，姚子羚亦獲得了最佳女配角獎。（圖片來源：新傳媒圖片）
當四葉草碰上劍尖時 曾有網站舉辦過一個「歷代四葉女最靚選舉」，結果唐詩詠以高票當選，壓倒同為「四葉女」的陳自瑤和龔嘉欣。（圖片來源：新傳媒圖片）
曾有網站舉辦過一個「歷代四葉女最靚選舉」，結果唐詩詠以高票當選，壓倒同為「四葉女」的陳自瑤和龔嘉欣。（圖片來源：新傳媒圖片）
當四葉草碰上劍尖時 當年22歲的唐詩詠仍稚氣未脫，2003年加入無綫後首部拍攝的青春劇就是《當四葉草碰上劍尖時》，劇中她與李雨陽有愛情線。（圖片來源：TVB劇照）
當年22歲的唐詩詠仍稚氣未脫，2003年加入無綫後首部拍攝的青春劇就是《當四葉草碰上劍尖時》，劇中她與李雨陽有愛情線。（圖片來源：TVB劇照）

傅嘉莉女大18變

女大18變，18年後的傅嘉莉亦已大變樣，初出道首次拍劇的她，在《當四葉草碰上劍尖時》飾演配角「徐金妹」，和現在的她相比，除了面形較圓潤外，鼻樑亦不及現在高挺。

當四葉草碰上劍尖時 《四葉草》系列也是傅嘉莉第一次拍攝的劇集，雖然只是配角，但是姣好的身材亦非常吸睛。（圖片來源：TVB影片截圖）
《四葉草》系列也是傅嘉莉第一次拍攝的劇集，雖然只是配角，但是姣好的身材亦非常吸睛。（圖片來源：TVB影片截圖）
當四葉草碰上劍尖時 傅嘉莉入行以來雖然負面新聞多多，但仍受TVB力捧，07年22歲時已首次置業，升呢做業主。（圖片來源：新傳媒圖片）
傅嘉莉入行以來雖然負面新聞多多，但仍受TVB力捧，07年22歲時已首次置業，升呢做業主。（圖片來源：新傳媒圖片）
當四葉草碰上劍尖時 相比初入行時期，現在的傅嘉莉明顯經過進化，鼻樑變得高挺，同時下巴尖尖，輪廓更深。（圖片來源：TVB影片截圖）
相比初入行時期，現在的傅嘉莉明顯經過進化，鼻樑變得高挺，同時下巴尖尖，輪廓更深。（圖片來源：TVB影片截圖）

圖片來源：TVB劇照及影片截圖、新傳媒圖片庫

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