《四葉草》7位演員21年後重聚 呢位女主角超凍齡！有3人缺席令網民最失望

在2003年首播的經典青春運動劇《當四葉草碰上劍尖時》（簡稱《四葉草》），因張家朗和江旻憓先後3度在奧運上奪得金牌，而得以翻Hit，早前巴黎奧運完結後，TVB亦有重播這部劇集，近日一班《四葉草》演員更相隔21年再聚首，令網民大呼「回憶返晒嚟」！

