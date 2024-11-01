《四葉草》7位演員21年後重聚 呢位女主角超凍齡！有3人缺席令網民最失望
廣告
在2003年首播的經典青春運動劇《當四葉草碰上劍尖時》（簡稱《四葉草》），因張家朗和江旻憓先後3度在奧運上奪得金牌，而得以翻Hit，早前巴黎奧運完結後，TVB亦有重播這部劇集，近日一班《四葉草》演員更相隔21年再聚首，令網民大呼「回憶返晒嚟」！
《當四葉草碰上劍尖時》7演員重聚
昔日《四葉草》女主角之一的戴夢夢分享了一輯萬聖節聚會的合照，當中有7位曾參演《四葉草》的演員，包括她和Race（黃婉佩）、Rosanne（黃婉君）、姚瑩瑩、黎諾懿、李逸朗及高皓正，其中大部分現時都已淡出了娛樂圈，戴夢夢笑言：
Surprise！Happy Halloween！
難得Race回港，四葉草21週年聚會，真是非常之開心。
眨眨眼睛我們都變中年了，但是我們還是和以往一樣雞啄唔斷，好像還有很多很多事要同彼此分享，我們要好好珍惜這段友誼，多見面，永存在心中。
兩小時的聚會真的不夠，今次我們尚欠Natalie（唐詩詠）、Elaine（姚子羚）、Kelly（傅嘉莉）、Sam（陳宇琛）、雨陽（李雨陽）、嘉樂（吳家樂）、Edmond（梁漢文），下次我們真的要好好聚一晚！
#多謝諾懿請食lunch
#多謝Angus安排
#四葉草
#當四葉草碰上劍尖時
#21週年
#回憶殺
網民勁讚Race超凍齡
不少網民可惜唐詩詠、姚子羚和傅嘉莉都未有現身今次聚會，更多網民就大讚已屆40路的Race依然keep住靚，直頭好似食了防腐劑一樣，完全冇老到！亦有網民指出在《四葉草》中飾演老師的姚瑩瑩今年已52歲，看上去仍保養得宜，算keep得幾好。
7大《四葉草》演員21年前後對比大公開：
仲有無出現到的唐詩詠、姚子羚和傅嘉莉：
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@dreamon_mon、IG@eileenyeow、IG@rosannewong、IG@edmond4gorleung、IG@elaine_yiu、IG@natalietong、IG@missracewong53、IG@jlovezackoo、微博@李逸朗、IG@lokyilai、[email protected]、新傳媒圖片