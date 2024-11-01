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《四葉草》7位演員21年後重聚 呢位女主角超凍齡！有3人缺席令網民最失望

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在2003年首播的經典青春運動劇《當四葉草碰上劍尖時》（簡稱《四葉草》），因張家朗和江旻憓先後3度在奧運上奪得金牌，而得以翻Hit，早前巴黎奧運完結後，TVB亦有重播這部劇集，近日一班《四葉草》演員更相隔21年再聚首，令網民大呼「回憶返晒嚟」！
四葉草 03年拍攝及播出的《當四葉草碰上劍尖時》是《四葉草》系列作的首部曲，也是不少8、90後港人的青春回憶。（圖片來源：IG@edmond4gorleung）
03年拍攝及播出的《當四葉草碰上劍尖時》是《四葉草》系列作的首部曲，也是不少8、90後港人的青春回憶。（圖片來源：IG@edmond4gorleung）

《當四葉草碰上劍尖時》7演員重聚

昔日《四葉草》女主角之一的戴夢夢分享了一輯萬聖節聚會的合照，當中有7位曾參演《四葉草》的演員，包括她和Race（黃婉佩）、Rosanne（黃婉君）、姚瑩瑩、黎諾懿、李逸朗及高皓正，其中大部分現時都已淡出了娛樂圈，戴夢夢笑言：

Surprise！Happy Halloween！

難得Race回港，四葉草21週年聚會，真是非常之開心。

眨眨眼睛我們都變中年了，但是我們還是和以往一樣雞啄唔斷，好像還有很多很多事要同彼此分享，我們要好好珍惜這段友誼，多見面，永存在心中。

兩小時的聚會真的不夠，今次我們尚欠Natalie（唐詩詠）、Elaine（姚子羚）、Kelly（傅嘉莉）、Sam（陳宇琛）、雨陽（李雨陽）、嘉樂（吳家樂）、Edmond（梁漢文），下次我們真的要好好聚一晚！

#多謝諾懿請食lunch
#多謝Angus安排
#四葉草
#當四葉草碰上劍尖時
#21週年
#回憶殺

四葉草 戴夢夢與高皓正、黎諾懿、Rosanne、Race、姚瑩瑩及李逸朗等一眾《四葉草》演員合照。（圖片來源：IG@dreamon_mon）
戴夢夢與高皓正、黎諾懿、Rosanne、Race、姚瑩瑩及李逸朗等一眾《四葉草》演員合照。（圖片來源：IG@dreamon_mon）
四葉草 戴夢夢指這餐是由黎諾懿請客。（圖片來源：IG@dreamon_mon）
戴夢夢指這餐是由黎諾懿請客。（圖片來源：IG@dreamon_mon）

網民勁讚Race超凍齡

不少網民可惜唐詩詠、姚子羚和傅嘉莉都未有現身今次聚會，更多網民就大讚已屆40路的Race依然keep住靚，直頭好似食了防腐劑一樣，完全冇老到！亦有網民指出在《四葉草》中飾演老師的姚瑩瑩今年已52歲，看上去仍保養得宜，算keep得幾好。

四葉草 網民勁讚Race好似食咗防腐劑一樣零走樣！（圖片來源：IG@dreamon_mon）
網民勁讚Race好似食咗防腐劑一樣零走樣！（圖片來源：IG@dreamon_mon）
四葉草 《四葉草》三大靚女主角有當年20歲的Race黃婉伶、22歲唐詩詠及18歲戴夢夢，劇中Race與當年還未紅的黎諾懿湊成了一對。（圖片來源：新傳媒圖片）
《四葉草》三大靚女主角有當年20歲的Race黃婉伶、22歲唐詩詠及18歲戴夢夢，劇中Race與當年還未紅的黎諾懿湊成了一對。（圖片來源：新傳媒圖片）

7大《四葉草》演員21年前後對比大公開：

四葉草 童星出身的戴夢夢在2003年18歲時加入樂壇，同年演出《四葉草》，令她人氣急升，不過2011年她便淡出娛樂圈，轉行做藝員經理人，並在2021年與從事金融業的圈外人閃婚。（圖片來源：IG@dreamon_mon、TVB）
童星出身的戴夢夢在2003年18歲時加入樂壇，同年演出《四葉草》，令她人氣急升，不過2011年她便淡出娛樂圈，轉行做藝員經理人，並在2021年與從事金融業的圈外人閃婚。（圖片來源：IG@dreamon_mon、TVB）
四葉草 女主角黃婉佩曾經歷婚姻失敗，隨後再婚嫁新加坡富商。黃婉佩不但是豪門奶奶，更榮升埋上市公司主席！（圖片來源：IG@missracewong、TVB）
女主角黃婉佩曾經歷婚姻失敗，隨後再婚嫁新加坡富商。黃婉佩不但是豪門奶奶，更榮升埋上市公司主席！（圖片來源：IG@missracewong、TVB）
四葉草 姚瑩瑩當年在《四葉草》飾演老師，同教劍擊的梁漢文有感情線，現在她除了不時客串劇集外，又由2017年開始在《愛回家》飾演「Helen姐」至今，成功入屋。（圖片來源：IG@eileenyeow、TVB）
姚瑩瑩當年在《四葉草》飾演老師，同教劍擊的梁漢文有感情線，現在她除了不時客串劇集外，又由2017年開始在《愛回家》飾演「Helen姐」至今，成功入屋。（圖片來源：IG@eileenyeow、TVB）
四葉草 Rosanne當年都有在《四葉草》客串演出過，現在她已淡出娛樂圈多年，並嫁給牙醫Derek，育有兩子。（圖片來源：IG@rosannewong、TVB）
Rosanne當年都有在《四葉草》客串演出過，現在她已淡出娛樂圈多年，並嫁給牙醫Derek，育有兩子。（圖片來源：IG@rosannewong、TVB）
四葉草 男主角黎諾懿拍攝此劇時年僅23歲，現在的他已為兩子之父，更升呢做埋節目監製。（圖片來源：IG@lokyilai、TVB）
男主角黎諾懿拍攝此劇時年僅23歲，現在的他已為兩子之父，更升呢做埋節目監製。（圖片來源：IG@lokyilai、TVB）
四葉草 李日朗當年憑歐陽樂一角勇奪無TVB最佳潛質新人獎，隨後宣布將北上發展，並開始兼任幕後工作。李日朗更憑自編自導自演電影《特區》在「中韓國際電影節」奪得最佳新導演獎。（圖片來源：微博@李逸朗、TVB）
李日朗當年憑歐陽樂一角勇奪無TVB最佳潛質新人獎，隨後宣布將北上發展，並開始兼任幕後工作。李日朗更憑自編自導自演電影《特區》在「中韓國際電影節」奪得最佳新導演獎。（圖片來源：微博@李逸朗、TVB）
四葉草 高皓正近年退居幕後，專注於家庭的他目前育有3名仔女，家庭生活十分美滿。（圖片來源：IG@jlovezackoo、TVB）
高皓正近年退居幕後，專注於家庭的他目前育有3名仔女，家庭生活十分美滿。（圖片來源：IG@jlovezackoo、TVB）

仲有無出現到的唐詩詠、姚子羚和傅嘉莉：

四葉草 唐詩詠近年發展十分強勁，作品多多的她更於2017年憑住劇集《不懂撒嬌的女人》勇奪「最佳女主角」！（圖片來源：IG@natalietong53、TVB）
唐詩詠近年發展十分強勁，作品多多的她更於2017年憑住劇集《不懂撒嬌的女人》勇奪「最佳女主角」！（圖片來源：IG@natalietong53、TVB）
四葉草 姚子羚近年的發展同樣相當強勁，更在不少的劇集中均有亮眼的表現，在早前播出的劇集《反黑英雄》中亦大受好評！（圖片來源：IG@elaine_yiu、TVB）
姚子羚近年的發展同樣相當強勁，更在不少的劇集中均有亮眼的表現，在早前播出的劇集《反黑英雄》中亦大受好評！（圖片來源：IG@elaine_yiu、TVB）
四葉草 《四葉草》是傅嘉莉首次拍攝的劇集，雖然只是配角，但是姣好的身材亦成功吸引觀眾關注，近年她更憑多部劇集的演出備受讚賞，並多次入圍TVB最佳女配角獎。（圖片來源：IG@kelly.fuu、TVB）
《四葉草》是傅嘉莉首次拍攝的劇集，雖然只是配角，但是姣好的身材亦成功吸引觀眾關注，近年她更憑多部劇集的演出備受讚賞，並多次入圍TVB最佳女配角獎。（圖片來源：[email protected]、TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@dreamon_mon、IG@eileenyeow、IG@rosannewong、IG@edmond4gorleung、IG@elaine_yiu、IG@natalietong、IG@missracewong53、IG@jlovezackoo、微博@李逸朗、IG@lokyilai、[email protected]、新傳媒圖片

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