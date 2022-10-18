48歲DJ當奴驚爆與張智恒家姐離婚5年：復合等下世

近日即將開騷的艾粒成員、48歲商台DJ當奴（唐劍康），較早前驚爆已離婚5年。當奴的前妻是前女子組合Krusty成員、張致恒胞姐張詠恩（Jan），當奴接受傳媒訪問指兩人性格不合而分開，強調與第三者無關，更斷言復合「等下世」。