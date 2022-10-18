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48歲DJ當奴驚爆與張智恒家姐離婚5年：復合等下世

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近日即將開騷的艾粒成員、48歲商台DJ當奴（唐劍康），較早前驚爆已離婚5年。當奴的前妻是前女子組合Krusty成員、張致恒胞姐張詠恩（Jan），當奴接受傳媒訪問指兩人性格不合而分開，強調與第三者無關，更斷言復合「等下世」。

商台DJ當奴較驚爆已離婚5年。
商台DJ當奴較驚爆已離婚5年。（圖片來源：[email protected]
當奴的前妻是前女子組合Krusty成員、張致恒胞姐張詠恩。
當奴的前妻是前女子組合Krusty成員、張致恒胞姐張詠恩。（圖片來源：[email protected]_janjan）

當奴公開離婚消息「輕鬆咗」

當奴2011年跟當年同唱片公司的前女子組合Krusty成員Jan結婚，亦即是前男子組合Boy’z成員張智恒的家姐張詠恩，兩人在一起8年。據了解，當奴離婚5年，其間曾與前妻一同到紅館睇演唱會。當奴早前接受傳媒訪問時指，秘密離婚主要是不想影響其他人，又指剛離婚時唔開心，但不想其他擔心而不公開，又指現時公開離婚消息「輕鬆咗」。

當奴 當奴離婚的消息，只有阿占知道。
當奴離婚的消息，只有阿占知道。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當奴 當奴指公開離婚消息後，輕鬆了不少。
當奴指公開離婚消息後，輕鬆了不少。（圖片來源：新傳媒資料庫）

張詠恩曾組合Krusty成員

當奴又指，他跟前妻Jan現時仍是「家人」般，形容兩人是和平分手，但強調不可能復合，直言要等下世。張致恒姐姐是張詠恩，早年曾是香港女仔組合Krusty成員，後來淡出幕前與當奴結婚，現時她是公關公司的老闆。另外，她熱愛運動，曾參加香港跆拳道女子公開賽。

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Jan是張智恒的家姐。（圖片來源：Instagram＠張詠恩）

當奴2016年遇襲遭扑頭

2016年商台DJ當奴與幾位友人在九龍城食晚飯，期間有人衝入店中向當奴一行人施襲，混亂中當奴頭部被黑色硬物扑傷流血，事後獲救護員包紮頭部後，送往伊利沙伯醫院治理。

當奴 當奴頭部被黑色硬物扑傷流血，事後獲救護員包紮頭部後，送往伊利沙伯醫院治理。
當奴頭部被黑色硬物扑傷流血，事後獲救護員包紮頭部後，送往伊利沙伯醫院治理。（圖片來源：新傳媒資料庫）
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當奴獲救護員包紮頭部後，送往伊利沙伯醫院治理。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當奴 當奴受襲原因未明，佢目前保持清醒，詳細情形則有待醫生說明。
當奴受襲原因未明，佢目前保持清醒，詳細情形則有待醫生說明。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當奴 當奴太太張詠恩得悉丈夫遇襲後立即趕到醫院。
當奴太太張詠恩得悉丈夫遇襲後立即趕到醫院。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當奴 案發現場為九龍城一茶餐廳門外，地上仍留下血跡及染血紙巾。
案發現場為九龍城一茶餐廳門外，地上仍留下血跡及染血紙巾。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當奴 案發現場為九龍城一茶餐廳門外，警方將案件列作傷人案處理。
案發現場為九龍城一茶餐廳門外，警方將案件列作傷人案處理。（圖片來源：新傳媒資料庫）
當奴 當奴在1993年加入商台，做過不同崗位，亦主持過多個電台節目。
當奴在1993年加入商台，做過不同崗位，亦主持過多個電台節目。（圖片來源：新傳媒資料庫）

當奴在1993年加入商台，做過不同崗位，亦主持過多個電台節目，較為人認知的有《萬世巨星》、《口水多過浪花》、《聖艾粒忌廉夜校》，現主理《903 專業推介》。

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]_janjan、新傳媒資料庫

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