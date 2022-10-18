48歲DJ當奴驚爆與張智恒家姐離婚5年：復合等下世
當奴公開離婚消息「輕鬆咗」
當奴2011年跟當年同唱片公司的前女子組合Krusty成員Jan結婚，亦即是前男子組合Boy’z成員張智恒的家姐張詠恩，兩人在一起8年。據了解，當奴離婚5年，其間曾與前妻一同到紅館睇演唱會。當奴早前接受傳媒訪問時指，秘密離婚主要是不想影響其他人，又指剛離婚時唔開心，但不想其他擔心而不公開，又指現時公開離婚消息「輕鬆咗」。
張詠恩曾組合Krusty成員
當奴又指，他跟前妻Jan現時仍是「家人」般，形容兩人是和平分手，但強調不可能復合，直言要等下世。張致恒姐姐是張詠恩，早年曾是香港女仔組合Krusty成員，後來淡出幕前與當奴結婚，現時她是公關公司的老闆。另外，她熱愛運動，曾參加香港跆拳道女子公開賽。
當奴2016年遇襲遭扑頭
2016年商台DJ當奴與幾位友人在九龍城食晚飯，期間有人衝入店中向當奴一行人施襲，混亂中當奴頭部被黑色硬物扑傷流血，事後獲救護員包紮頭部後，送往伊利沙伯醫院治理。
當奴在1993年加入商台，做過不同崗位，亦主持過多個電台節目，較為人認知的有《萬世巨星》、《口水多過浪花》、《聖艾粒忌廉夜校》，現主理《903 專業推介》。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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