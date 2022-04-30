疫境中的餐桌｜林泳淘爆煮飯最愛加重白酒：兩公婆都需要啲酒精

藝人林泳淘(29/4)作客好友林希靈主持的香港開電視節目《疫境中的餐桌》，席間除了向星級名廚張錦祥（Ricky）和藍帶廚師蔣怡（Coco）偷師，還分享了與老公林卓立的生活趣事，她更笑言「新手人妻」需要酒精減壓，現場笑聲四起！