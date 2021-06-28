盤點被疫情搞散藝人﹗鄧麗欣同王子分手、李彩華閃婚閃離
撰文：東方新地｜圖：鄧麗欣IG、王子IG
疫情下宣告分手
現年37歲鄧麗欣與32歲王子，拍拖三年間不時放閃，18年大方認愛，雖然分隔港、台兩地，但一有時間鄧麗欣便飛到台灣探男友，甚至在台灣開設奶茶飲料店，去年尾王子亦有秘密來港找女友，即使未能見面，他們都會在網上隔空放閃，關係十分穩定。
疫情下難忍相思之苦
鄧麗欣和王子雖然因為疫情難以相見，但在社交網互動未停過，直至6月27日晚上10時，鄧麗欣與邱勝翊（王子）就分別在其社交網上載風景照，並互相tag 對方，同時宣布分手消息。
鄧麗欣留下給王子的說話：
「美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶著珍惜地捨去才更覺可貴。世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見。願我們各自安好！祝福」
王子留下給鄧麗欣的說話：
「這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裡，千餘個日子裡的付出和貼心，也會一併珍藏進去。感謝一切的發生，都在心裡留下了印記，新的旅程，深深祝福，一切安好。」
李彩華與內地商人Eric結婚一年離婚
李彩華19年2月同內地商人黃彥書(Eric)閃婚，本來打算在中港兩地大排筵席，但受疫情影響未能進行﹗去年2月高調放閃慶祝一周年紀念，點知一場疫情搞到分隔兩地，李彩華於去年11月承認在9月已同Eric簽紙離婚，結束19個月婚姻，據悉正是因為聚少離多令感情生變。
大S徐熙媛單方面宣布離婚
44歲大S徐熙媛與39歲汪小菲結婚十年，育有一對子女。上月大S親向台灣傳媒證實離婚消息，透露正辦理離婚手續。有指汪小菲批評台灣防疫的惹火言論，觸怒大S成為離婚導火線，大S單方面認離婚後，汪小菲知衰公開就惹火言論道歉，並指因為「實在擔心家人」才如此衝動﹗
不過大S徐熙媛仍不為所動，更取消關注汪小菲，潛水一星期的大S徐熙媛終於「浮面」，並在社交網站留下驚人的言論：「我們被集體屠殺了！」但大S徐熙媛沒有進一步解釋所指是甚麼事，其後她明言社交帳號沒被盜用，更謂：「狠話是保留的奧！」
林利和台灣老婆婚姻亮紅燈
2019年林利（林立洋）娶細足14年的台灣女友陳貞均（Erin），婚前二人表現恩愛，但婚後卻爭拗不斷。年前Erin誤會林利同女星陳柏渝有曖昧私訊而打爛醋埕，貼出二人私訊截圖惹網絡公審。
林利為照顧病母留港，未能跟台灣太太相聚﹗Erin早前再在網上放負：「其實美麗的故事都是不一定有結局的。」點知林利即留言︰「去找更好生活吧，我無能為力，不是一個好丈夫。」雖然事後林利有認衰，不過太太又因病入院，大呻一人面對，不停在社交網放負，睇嚟婚姻危危乎﹗
分隔兩地 楊丞琳 &李榮浩
楊丞琳同內地歌手老公李榮浩，新婚冇耐就要經歷大半年分離，連首個結婚紀念都要分開慶祝。分隔八個月，楊丞琳台灣演唱會尾場終於「合體」，楊丞琳與李榮浩在大銀幕連線合唱，甜到漏！今年一月，楊丞琳到內地參與《乘風破浪的姐姐2》 終於與老公李榮浩見面，三個月後才返回台灣﹗再次面臨相思之苦﹗
莊思敏 & 台灣老公Brian
莊思敏去年3月趕喺四十歲生日前閃嫁台灣經營珍珠奶茶店老公楊秉逸(Brian)，新婚冇耐已經分隔兩地，連婚後首個生日都要隔空視像慶祝。不過二人話會盡量每三個見一面，保持新婚熱情，早前老公Brian飛來香港慰妻，相隔數月終於可以團聚。