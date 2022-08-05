痞子殿下丨28歲何泳芍放飛自我化身哨牙珍 曾傳因樣衰被踢出《學是學非》

現年28歲的何泳芍（Honey）近日在無綫新劇《痞子殿下》中，化身為一個樣貌十分出位的角色：哨牙珍（仇亞珍），誇張的外表讓不少觀眾都認不出她來，大讚她非常搶鏡！不過選港姐入行的何泳芍，就直言在演出之前，都好擔心會因為這個角色而「斷自己米路」！