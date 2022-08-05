痞子殿下

痞子殿下丨28歲何泳芍放飛自我化身哨牙珍 曾傳因樣衰被踢出《學是學非》

最新娛聞
東方新地

廣告

現年28歲的何泳芍（Honey）近日在無綫新劇《痞子殿下》中，化身為一個樣貌十分出位的角色：哨牙珍（仇亞珍），誇張的外表讓不少觀眾都認不出她來，大讚她非常搶鏡！不過選港姐入行的何泳芍，就直言在演出之前，都好擔心會因為這個角色而「斷自己米路」！

《痞子殿下》何泳芍曾忐忑：搞成咁會唔會斷自己米路

2018年港姐Honey何泳芍擁有陽光笑容健康膚色同驕人身材，被網民譽為港姐美人魚，當年大熱倒灶三甲不入不知搞到幾多fans揼心。對於今次演出哨牙珍一角，何泳芍直言：「其實一接到哨牙珍呢個角色嘅時候，心情有啲興奮又帶點忐忑。假假哋我都係港姐入行，搞成咁會唔會斷自己米路。後來拍拍吓發現，原來大家都鍾意哨牙珍呢個角色多喎我本人…..咁好啦，放飛自我！可能用呢個造型去選多次港，陳曉華都輸畀我！」

痞子殿下 何泳芍本身是擁有健康膚色的美女，2018年參選港姐時，曾打入五強。
何泳芍本身是擁有健康膚色的美女，2018年參選港姐時，曾打入五強。（圖片來源：[email protected]_mermaid）
痞子殿下 在《痞子殿下》中何泳芍戴上牙套醜化自己扮演哨牙珍。
在《痞子殿下》中何泳芍戴上牙套醜化自己扮演哨牙珍。（圖片來源：[email protected]
痞子殿下 IMG_20160119_121049
有不少網民大讚何泳芍飾演的哨牙珍好似電影《食神》入面的「火雞姐」莫文蔚。（圖片來源：《食神》截圖）
痞子殿下 蘭茜一棚哨牙成為她的標記﹗
亦有網民指何泳芍的造型好似蘭茜。（圖片來源：TVB影片截圖）

一個原因另開哨牙珍IG

何泳芍接受傳媒訪問時，透露開劇前幾個月她特別去見牙醫做牙模，試戴過幾次後再調整，感覺牙套非常「啱嘴形」，雖然講說話係有少少辛苦，但她在開拍劇集前在屋企不斷戴住牙套去試講對白，慢慢適應，拍劇時就變得自然好多。到後期製作時，她都要戴番副牙套去配音，她笑言過程係幾得意好玩，而哨牙珍亦是她入行而來比較多發揮的一個角色，為了這個角色，她更特別開了一個IG帳戶，她直言原因是若在自己IG上放上大量哨牙珍的相，怕會嚇走廣告商！

痞子殿下 為了演好哨牙珍這角色，何泳芍曾在屋企戴住牙套不斷練習講對白。
為了演好哨牙珍這角色，何泳芍曾在屋企戴住牙套不斷練習講對白。（圖片來源：[email protected]
痞子殿下 怕真係斷咗自己米路，何泳芍要另開一個IG帳戶，放哨牙珍嘅醜照！
怕真係斷咗自己米路，何泳芍要另開一個IG帳戶，放哨牙珍嘅醜照！（圖片來源：[email protected]
痞子殿下
（圖片來源：[email protected]
痞子殿下 仲要特別講明自己真人靚好多！
仲要特別講明自己真人靚好多！（圖片來源：[email protected]
痞子殿下 劇中哨牙珍同糖妹羅毓儀飾）是好友，都是首振鎮鎮民。
劇中哨牙珍同糖妹（羅毓儀飾）是好友，都是首振鎮鎮民。（圖片來源：《痞子殿下》劇照）
痞子殿下
（圖片來源：[email protected]_mermaid）

曾拍《學是學非》拍到嘔傳因樣衰被踢走

外表甜美的Honey入行不用一年便火速上位，19年做埋新一代《學是學非》是非精之一，代表顏色係淺黃，入屋在望！用心的Honey更曾在拍攝做實驗時拍到嘔！但去年她就被無線踢出節目，改為由陳欣茵（Yanyan）空降加入。一直以來Honey都被網民批評身材出眾，但樣貌未得人喜愛，有傳就是她被踢走的主因之一。其後Honey回應傳媒話雖然唔捨得，但尊重公司安排，會繼續努力工作。

痞子殿下 25歲落選港姐何泳芍（Honey）！ 訓練半年獲出鏡 拍《學是學非》拍到嘔
（圖片來源：《學是學非》截圖）
痞子殿下 何泳芍身材超出眾，完全將馮盈盈比下去。
何泳芍身材超出眾，完全將同為「是非精」的馮盈盈比下去。（圖片來源：《學是學非》截圖）
痞子殿下 25歲何泳芍傳因樣衰被踢出《學是學非》 「港姐美人魚」曾贏盡民心
（圖片來源：《學是學非》截圖）

將主持J2節目《港女野人》

現在何泳芍正有份主持《J2ers》及《呢鋪開乜》等J2節目，早前更獲派主持J2節目《港女野人》，這個節目被稱為港姐版「美女郊遊遊」，延續之前《野外步出》風格，邀請四位港姐出身的「港女」體驗野營。四位女主持：何泳芍、廖慧儀、胡美貽及陳若思同是港姐出身，當中有人是「野人級」露營愛好者，有人則是露營「初哥」。

痞子殿下 25歲落選港姐何泳芍（Honey）！ 訓練半年獲出鏡 熱愛運動身材fit爆
（圖片來源：[email protected]_mermaid）
痞子殿下 25歲落選港姐何泳芍（Honey）！ 訓練半年獲出鏡 熱愛運動身材fit爆
（圖片來源：[email protected]_mermaid）

「黑色暴乳」何泳芍（Honey）入行4年人氣急升

2018年參選港姐的何泳芍（Honey）當年是大熱人選之一，可惜最後止步於五強，三甲不入。其實早在初選時，Honey一身蜜糖色的肌膚加上超有料的上圍，早就被傳媒評為大熱人選。在泳裝亮相會見傳媒時，更與同屆冠軍17號陳曉華「一黑一白」各領風騷，不過可惜最後無緣三甲！

痞子殿下 經典海邊泳裝照 ！（睇埋下面仲有參選時的泳裝環節）
經典海邊泳裝照 ！（圖片來源：[email protected]_mermaid）
痞子殿下 防疫期間，何泳芍派福利，留言「Let’s stay home 💕」
防疫期間，何泳芍派福利，留言「Let’s stay home 」（圖片來源：[email protected]_mermaid）

穿上泳衣的Honey將其豐滿上圍完美展露，仲有令人羨慕的腹肌，睇到網民心心眼，簡直係黑色暴「乳」！

痞子殿下 港姐, 索女, 女神, 陳曉華, 何泳芍, Honey, 落選港姐
（圖片來源：新傳媒照片庫）

Honey覺得自己皮膚黑係一個優點，因為深色啲似係打咗陰影，個Shape會好睇啲！另外Honey話自己係潛水教練著開泳衣，所以有信心啲冇咁緊張！

痞子殿下 34D「美人魚」何泳芍、謝芷倫《3日2夜》出走泰國布吉蔻立！前港姐性感登場水底暢泳睇珊瑚
（圖片來源：新傳媒照片庫）
痞子殿下 港姐, 索女, 女神, 陳曉華, 何泳芍, Honey, 落選港姐
（圖片來源：新傳媒照片庫）

Honey透露自己是一名潛水教練，身形亦「弗到漏」！其社交網站中見到不少索爆泳衣照！

痞子殿下 港姐, 索女, 女神, 陳曉華, 何泳芍, Honey, 落選港姐
（圖片來源：[email protected]_mermaid）
痞子殿下 港姐, 索女, 女神, 陳曉華, 何泳芍, Honey, 落選港姐
（圖片來源：[email protected]_mermaid）

Honey又曾為無綫Amazing Summer拍攝徒手潛水片段，展現美態同時大曬潛水絕技！

痞子殿下 去年為無綫Amazing Summer拍攝徒手潛水片段，展現美態同時大曬潛水絕技。
（圖片來源：無綫影片截圖）
痞子殿下 多才多藝的何泳芍除了擅長潛水外，更曾在活動上孖丁子朗表演跳拉丁舞。
多才多藝的何泳芍除了擅長潛水外，更曾在活動上孖丁子朗表演跳拉丁舞。（圖片來源：新傳媒照片庫）

何泳芍《3日2夜》疑似無戴胸圍——男友視覺片流出

何泳芍（Honey）前年去布吉拍攝《3日2夜》，負責節目資深導演Fred Wong在節目播出前，於IG發布了一條「男友視角」短片，回望鏡頭的何泳芍身穿Deep V 開胸薄裙，邊跑邊彈撥頭髮，意態撩人，34D上圍擺動的幅度 ，甚至令網民相信佢係無帶Bra：

痞子殿下 港女野人 j2版 美女郊遊遊 plt 34DHoney在《3日2夜》導演鏡頭下演出了男友視覺畫面，深溝蕩漾彈彈下 ，好吸引！
前年34DHoney為宣傳節目《3日2夜》，在導演鏡頭下演出了男友視覺畫面，深溝蕩漾彈彈下 ，好吸睛！（圖片來源：《3日2夜》截圖）
痞子殿下 何泳芍自己都有貼呢一件上露下又露的Deep V碎花裙，節目另一主持就係長腿謝芷倫。
何泳芍自己都有貼呢一件上露下又露的Deep V碎花裙，節目另一主持就係長腿謝芷倫。（圖片來源：[email protected]_mermaid）

其他Honey何泳芍靚相：

痞子殿下 有好嘢唔怕晒，Honey嘅一系列水著 look 性感誘人。
（圖片來源：[email protected]_mermaid）
痞子殿下 獨家！25歲何泳芍鬧市晒腿、貼地掃平貨 「港姐美人魚」贏盡民心
（圖片來源：[email protected]_mermaid）
痞子殿下 何泳芍表示除了陽光與海灘的水上活動外，今次去泰國還見識了不少靚酒店，以及品嘗過不少美食。
（圖片來源：[email protected]_mermaid）
痞子殿下 何泳芍除了開班教學生徒手潛水外，還會教學生如何變身「美人魚」。
（圖片來源：[email protected]_mermaid）
痞子殿下 晴天行山身材好。
（圖片來源：[email protected]_mermaid）
痞子殿下
（圖片來源：[email protected]_mermaid）
痞子殿下
（圖片來源：[email protected]_mermaid）
痞子殿下
（圖片來源：[email protected]_mermaid）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_mermaid、[email protected]、《痞子殿下》劇照、新傳媒照片庫

讀者留言

熱門文章

 