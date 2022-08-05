痞子殿下丨28歲何泳芍放飛自我化身哨牙珍 曾傳因樣衰被踢出《學是學非》
《痞子殿下》何泳芍曾忐忑：搞成咁會唔會斷自己米路
2018年港姐Honey何泳芍擁有陽光笑容健康膚色同驕人身材，被網民譽為港姐美人魚，當年大熱倒灶三甲不入不知搞到幾多fans揼心。對於今次演出哨牙珍一角，何泳芍直言：「其實一接到哨牙珍呢個角色嘅時候，心情有啲興奮又帶點忐忑。假假哋我都係港姐入行，搞成咁會唔會斷自己米路。後來拍拍吓發現，原來大家都鍾意哨牙珍呢個角色多喎我本人…..咁好啦，放飛自我！可能用呢個造型去選多次港，陳曉華都輸畀我！」
一個原因另開哨牙珍IG
何泳芍接受傳媒訪問時，透露開劇前幾個月她特別去見牙醫做牙模，試戴過幾次後再調整，感覺牙套非常「啱嘴形」，雖然講說話係有少少辛苦，但她在開拍劇集前在屋企不斷戴住牙套去試講對白，慢慢適應，拍劇時就變得自然好多。到後期製作時，她都要戴番副牙套去配音，她笑言過程係幾得意好玩，而哨牙珍亦是她入行而來比較多發揮的一個角色，為了這個角色，她更特別開了一個IG帳戶，她直言原因是若在自己IG上放上大量哨牙珍的相，怕會嚇走廣告商！
曾拍《學是學非》拍到嘔傳因樣衰被踢走
外表甜美的Honey入行不用一年便火速上位，19年做埋新一代《學是學非》是非精之一，代表顏色係淺黃，入屋在望！用心的Honey更曾在拍攝做實驗時拍到嘔！但去年她就被無線踢出節目，改為由陳欣茵（Yanyan）空降加入。一直以來Honey都被網民批評身材出眾，但樣貌未得人喜愛，有傳就是她被踢走的主因之一。其後Honey回應傳媒話雖然唔捨得，但尊重公司安排，會繼續努力工作。
將主持J2節目《港女野人》
現在何泳芍正有份主持《J2ers》及《呢鋪開乜》等J2節目，早前更獲派主持J2節目《港女野人》，這個節目被稱為港姐版「美女郊遊遊」，延續之前《野外步出》風格，邀請四位港姐出身的「港女」體驗野營。四位女主持：何泳芍、廖慧儀、胡美貽及陳若思同是港姐出身，當中有人是「野人級」露營愛好者，有人則是露營「初哥」。
「黑色暴乳」何泳芍（Honey）入行4年人氣急升
2018年參選港姐的何泳芍（Honey）當年是大熱人選之一，可惜最後止步於五強，三甲不入。其實早在初選時，Honey一身蜜糖色的肌膚加上超有料的上圍，早就被傳媒評為大熱人選。在泳裝亮相會見傳媒時，更與同屆冠軍17號陳曉華「一黑一白」各領風騷，不過可惜最後無緣三甲！
穿上泳衣的Honey將其豐滿上圍完美展露，仲有令人羨慕的腹肌，睇到網民心心眼，簡直係黑色暴「乳」！
Honey覺得自己皮膚黑係一個優點，因為深色啲似係打咗陰影，個Shape會好睇啲！另外Honey話自己係潛水教練著開泳衣，所以有信心啲冇咁緊張！
Honey透露自己是一名潛水教練，身形亦「弗到漏」！其社交網站中見到不少索爆泳衣照！
Honey又曾為無綫Amazing Summer拍攝徒手潛水片段，展現美態同時大曬潛水絕技！
何泳芍《3日2夜》疑似無戴胸圍——男友視覺片流出
何泳芍（Honey）前年去布吉拍攝《3日2夜》，負責節目資深導演Fred Wong在節目播出前，於IG發布了一條「男友視角」短片，回望鏡頭的何泳芍身穿Deep V 開胸薄裙，邊跑邊彈撥頭髮，意態撩人，34D上圍擺動的幅度 ，甚至令網民相信佢係無帶Bra：
其他Honey何泳芍靚相：
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