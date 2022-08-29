痞子殿下｜28歲何泳芍Honey貼醜爆哨牙珍被Unfollow：我可以再樣衰啲

大家睇無綫劇《痞子殿下》，有無留意哨牙珍（仇亞珍）？靠醜搶鏡的她，就算只是一閃而過或只是出現一兩幕也好，都必定會在大家腦海中留下深刻印象。其實扮演哨牙珍的演員是曾參選香港小姐進入最後5強，有「美人魚教練」之稱的何泳芍（Honey）。身形豐滿的她幕前幕後差別非常大，不少人都認不出她！