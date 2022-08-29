痞子殿下｜28歲何泳芍Honey貼醜爆哨牙珍被Unfollow：我可以再樣衰啲
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大家睇無綫劇《痞子殿下》，有無留意哨牙珍（仇亞珍）？靠醜搶鏡的她，就算只是一閃而過或只是出現一兩幕也好，都必定會在大家腦海中留下深刻印象。其實扮演哨牙珍的演員是曾參選香港小姐進入最後5強，有「美人魚教練」之稱的何泳芍（Honey）。身形豐滿的她幕前幕後差別非常大，不少人都認不出她！
何泳芍為破格演出感興奮
28歲的何泳芍自言一直都不是走靚女路線，所以接到「哨牙珍」角色時，因為有破格演出而感到興奮，她曾問監製點解會指定她做阿珍，原來監製睇過她拍的YouTube片，覺得她儍儍吓和爽直的性格，好似他心目中的哨牙珍。雖然哨牙珍為她帶來了不少人氣，但其實演出後她也有「損失」。
貼哨牙珍相後遭unfollow
何泳芍指在IG post完哨牙珍啲相之後，follower跌咗！她謂好想大家可以睇到她為做戲可以豁出去的一面，所以就算少了人鍾意都不緊要。為了更加投入角色和加入一點趣味性，她還替哨牙珍開設了個人IG，以哨牙珍的身份和網民互動。她還為哨牙珍加插童年背景，例如她細細個就被父母拋棄，流落街頭，生存方法都係靠偷呃拐騙。
懶理被網民批評好樣衰
何泳芍入行後有不少網民批評她只得身材但卻沒有外貌，提到這件事她一笑置之，笑言自己不是走靚女路線，以前更有網民話她樣衰，她指現在扮演阿珍之後，更笑言自己「可以再樣衰啲」！
樣衰被飛出《學是學非》?
何泳芍是家中獨女，自小皮膚黝黑而被同學取笑，曾到美國留學。她是徒手潛水教練，是香港潛水教練協會成員。何泳芍入行初期曾強逼自己減肥，卻因壓力太大導致患上暴食症。2020年6月，她疑因「樣貌不討好」而被無綫電視高層嫌棄，退出節目《學是學非》，但隨後否認傳聞。
何泳芍：有人話我黑過嚿Sss
何泳芍表示當初參選港姐，是為了改變大眾對擁有健康膚色女士的看法：「 我細細個就開始學游水，所以膚色就偏向健康色，因為咁我聽過好多難聽嘅說話，例如話我黑過嚿Sss咁，直到我去咗美國讀書之後，先再慢慢建立番自信。」故她稱不會美白或P圖。