痞子殿下｜八嬌登場 波波黃婧靈大戰40吋長腿李芷晴 原來仲有一位神秘美人！

《痞子殿下》有周嘉洛拍住陳瀅做歡喜冤家之餘，仲有8位新小花組成「八嬌」，當中有一向出位的波波黃婧靈、新長腿女神林芷晴、陳詩欣、杜穎珊、呂靜文等等，到今晚（8月12日）第10集正式登場！
《痞子殿下》「八嬌」有咩人？
《痞子殿下》今晚（8月12日）播出第10集，劇情講到吳岱融和韋家雄合資的客棧「夢一場」開張，另一股東「無雙」（麥美恩飾）帶着「八嬌」美艷登場。《痞子殿下》早前的商場宣傳活動中，早已預告過「八嬌」現身，兼且會載歌載舞晒冷，睇嚟八位新小花有運行。
即刻拉落去睇「八嬌」：
波波黃婧靈古裝相震撼網民
24歲波波黃婧靈向來出位，她在《痞子殿下》中飾演青樓女子「藍紗」，早前她post出古裝造型照時已震撼網民，其澎湃上圍成功跑出之餘，網民更留言表示：「古代的奶媽就是這樣！」
李芷晴憑殺食長腿跑出
29歲李芷晴2018年參選《香港小姐》入行，一雙40吋長腿非常殺死，之前在《愛·回家之開心速遞》演Fanny一角已備受關注，今次換上古裝造型飾演青樓女子「粉黛」，令網民狂派心心眼大讚靚女。
前「後生女」杜穎珊有份
25歲杜穎珊早前有份主持《#後生仔傾吓偈》，現主持《意外步出》逐漸為人認識，除了主持工作外，亦有之前曾參演劇集《香港愛情故事》，更會在《痞子殿下》飾演其中一位「八嬌」，是夢一場中的青樓女子。
26歲陳欣茵演白凝
26歲陳欣茵曾主持《#後生仔傾吓偈》、《學是學非》，又演過《愛·回家之開心速遞》、《雙生陌生人》等等，拍劇經驗比其他新小花較多。今次在《痞子殿下》中飾演「八嬌」中的白凝，早前更以劇中造型出席宣傳活動。
29歲陳詩欣演綠綾
29歲陳詩欣新婚大半年，經常在社交平台上大曬闊太生活。當時她嫁給圈外男友陳爾正（Joshua）時十分風光，除了有盛大婚禮、入住山頂豪宅外。今次她在《痞子殿下》飾演「八嬌」之一綠綾。
24歲林可悅飾演碧澄
24歲林可悅2019年參加《香港小姐》被TVB睇中入行，曾參演《愛·回家之開心速遞》、《使徒行者3》、《白色強人II》等等劇集。今次在《痞子殿下》演夢一場的青樓女子「碧澄」。
27歲梁雯蔚演紅硃
27歲梁雯蔚2017年參選《香港小姐》入圍最後十強而入行，拍劇經驗都算豐富，今次於於《痞子殿下》演夢一場青樓女子紅硃。
21歲呂靜文入圍「八嬌」
21歲呂靜文曾亮相《#後生仔傾吓偈》及後加入《TVB娛樂新聞報道》做外景主持，參演過《愛上我的衰神》、《青春不要臉》、《愛·回家之開心速遞》等劇集，今次於《痞子殿下》入圍做「八嬌」。
麥美恩演妓院老闆娘「無雙」
麥美恩近來身材fit爆，昔日熟悉的包包面都唔見咗，在《痞子殿下》中，她飾演夢一場妓院老闆娘「無雙」。在預告中她吊威也從天而降，威水登場，莫非佢個角係打得之人。
黃建東搵「八嬌」集郵
黃建東有份拍《痞子殿下》演司馬定國，佢都有搵「八嬌」集郵，他更於IG寫道：「爸爸，我真係好鍾意我份工㗎，你咪駛旨意我轉行呀。」