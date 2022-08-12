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痞子殿下｜八嬌登場 波波黃婧靈大戰40吋長腿李芷晴 原來仲有一位神秘美人！

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《痞子殿下》有周嘉洛拍住陳瀅做歡喜冤家之餘，仲有8位新小花組成「八嬌」，當中有一向出位的波波黃婧靈、新長腿女神林芷晴、陳詩欣、杜穎珊、呂靜文等等，到今晚（8月12日）第10集正式登場！

《痞子殿下》八嬌今晚登場。
《痞子殿下》八嬌今晚登場。（圖片來源：[email protected]
波波黃婧靈是《痞子殿下》八嬌之一。
波波黃婧靈是《痞子殿下》八嬌之一。（圖片來源：[email protected]

《痞子殿下》「八嬌」有咩人？

《痞子殿下》今晚（8月12日）播出第10集，劇情講到吳岱融和韋家雄合資的客棧「夢一場」開張，另一股東「無雙」（麥美恩飾）帶着「八嬌」美艷登場。《痞子殿下》早前的商場宣傳活動中，早已預告過「八嬌」現身，兼且會載歌載舞晒冷，睇嚟八位新小花有運行。

《痞子殿下》去到第10集，「八嬌」終於登場。
《痞子殿下》去到第10集，「八嬌」終於登場。（圖片來源：YouTube＠TVB）
痞子殿下 之前已經預告過「八嬌」登場時會有大型歌舞場面。
之前已經預告過「八嬌」登場時會有大型歌舞場面。（圖片來源：YouTube＠TVB）
痞子殿下 陳欣茵晒長腿。
陳欣茵晒長腿。（圖片來源：YouTube＠TVB）
痞子殿下
（圖片來源：YouTube＠TVB）

即刻拉落去睇「八嬌」：

波波黃婧靈古裝相震撼網民

24歲波波黃婧靈向來出位，她在《痞子殿下》中飾演青樓女子「藍紗」，早前她post出古裝造型照時已震撼網民，其澎湃上圍成功跑出之餘，網民更留言表示：「古代的奶媽就是這樣！」

黃婧靈 《痞子殿下》中，24歲波波飾演青樓女子，她post出劇中的古裝造型照震撼網民
《痞子殿下》中，24歲波波飾演青樓女子，她post出劇中的古裝造型照震撼網民。（圖片來源：[email protected]
痞子殿下 波波一出post即有大批網民留言話今晚一定會追劇。
波波一出post即有大批網民留言話今晚一定會追劇。（圖片來源：[email protected]

李芷晴憑殺食長腿跑出

29歲李芷晴2018年參選《香港小姐》入行，一雙40吋長腿非常殺死，之前在《愛·回家之開心速遞》演Fanny一角已備受關注，今次換上古裝造型飾演青樓女子「粉黛」，令網民狂派心心眼大讚靚女。

痞子殿下 29歲李芷晴演青樓女子粉黛，睇到網民狂派心心眼。
29歲李芷晴演青樓女子粉黛，睇到網民狂派心心眼。（圖片來源：[email protected]_bystep）
痞子殿下 李芷晴不時在社交網貼出泳衣照，向粉絲大派福利。
李芷晴不時在社交網貼出泳衣照，向粉絲大派福利。（圖片來源：[email protected]_bystep）
痞子殿下 李芷晴畢業自中大藝術系，她曾透露在入行初期，曾同時教畫畫來維持收入。
李芷晴笑容迷倒一眾宅男。（圖片來源：[email protected]_bystep）
痞子殿下 李芷晴笑言為了影這輯靚靚泳衣相，她提早幾日已開始節食瘦身。
李芷晴身形非常靚。（圖片來源：[email protected]_bystep）

前「後生女」杜穎珊有份

25歲杜穎珊早前有份主持《#後生仔傾吓偈》，現主持《意外步出》逐漸為人認識，除了主持工作外，亦有之前曾參演劇集《香港愛情故事》，更會在《痞子殿下》飾演其中一位「八嬌」，是夢一場中的青樓女子。

痞子殿下 sandy to 泳裝
25歲杜穎珊曾主持《#後生仔傾吓偈》開始為人認識，今次有份參演《痞子殿下》演「八嬌」之一。（圖片來源：[email protected]
痞子殿下 sandy to 泳裝
杜穎珊原來係瑜伽高手，曾3次代表香港參加國際瑜珈比賽，16歲已在新加坡國際瑜伽比賽中奪得4面金牌。（圖片來源：[email protected]

26歲陳欣茵演白凝

26歲陳欣茵曾主持《#後生仔傾吓偈》、《學是學非》，又演過《愛·回家之開心速遞》、《雙生陌生人》等等，拍劇經驗比其他新小花較多。今次在《痞子殿下》中飾演「八嬌」中的白凝，早前更以劇中造型出席宣傳活動。

痞子殿下 即使陳欣茵換上古裝亦難掩好身形。
即使陳欣茵換上古裝亦難掩好身形。（圖片來源：[email protected]
痞子殿下 26歲陳欣茵身形出眾。
26歲陳欣茵身形出眾。（圖片來源：[email protected]
痞子殿下
（圖片來源：[email protected]

29歲陳詩欣演綠綾

29歲陳詩欣新婚大半年，經常在社交平台上大曬闊太生活。當時她嫁給圈外男友陳爾正（Joshua）時十分風光，除了有盛大婚禮、入住山頂豪宅外。今次她在《痞子殿下》飾演「八嬌」之一綠綾。

痞子殿下 29歲陳詩欣新婚大半年，經常在社交平台上大曬闊太生活。
29歲陳詩欣新婚大半年，經常在社交平台上大曬闊太生活。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

24歲林可悅飾演碧澄

24歲林可悅2019年參加《香港小姐》被TVB睇中入行，曾參演《愛·回家之開心速遞》、《使徒行者3》、《白色強人II》等等劇集。今次在《痞子殿下》演夢一場的青樓女子「碧澄」。

痞子殿下 林可悅演碧澄，相當有睇頭。
林可悅演碧澄，相當有睇頭。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

27歲梁雯蔚演紅硃

27歲梁雯蔚2017年參選《香港小姐》入圍最後十強而入行，拍劇經驗都算豐富，今次於於《痞子殿下》演夢一場青樓女子紅硃。

痞子殿下 淨係試髮型都有古典美喎。
淨係試髮型都有古典美喎。（圖片來源：[email protected]
痞子殿下
（圖片來源：[email protected]

21歲呂靜文入圍「八嬌」

21歲呂靜文曾亮相《#後生仔傾吓偈》及後加入《TVB娛樂新聞報道》做外景主持，參演過《愛上我的衰神》、《青春不要臉》、《愛·回家之開心速遞》等劇集，今次於《痞子殿下》入圍做「八嬌」。

痞子殿下 21歲呂靜文入圍「八嬌」。
21歲呂靜文入圍「八嬌」。（圖片來源：[email protected]
痞子殿下 「八嬌」感情唔錯喎。
「八嬌」感情唔錯喎。（圖片來源：[email protected]
痞子殿下 一齊擺pose。
一齊擺pose。（圖片來源：[email protected]

麥美恩演妓院老闆娘「無雙」

麥美恩近來身材fit爆，昔日熟悉的包包面都唔見咗，在《痞子殿下》中，她飾演夢一場妓院老闆娘「無雙」。在預告中她吊威也從天而降，威水登場，莫非佢個角係打得之人。

痞子殿下 麥美恩演夢一場妓院老闆娘「無雙」。
麥美恩演夢一場妓院老闆娘「無雙」。（圖片來源：[email protected]
痞子殿下 從天而降幾威水！
從天而降幾威水！（圖片來源：YouTube＠TVB）
痞子殿下 有大頭。
有大頭。（圖片來源：YouTube＠TVB）
痞子殿下 仲定格擺pose。
仲定格擺pose。（圖片來源：YouTube＠TVB）
痞子殿下 麥美思近年身形fit爆。
麥美思近年身形fit爆。（圖片來源：[email protected]

黃建東搵「八嬌」集郵

黃建東有份拍《痞子殿下》演司馬定國，佢都有搵「八嬌」集郵，他更於IG寫道：「爸爸，我真係好鍾意我份工㗎，你咪駛旨意我轉行呀。」

痞子殿下 黃建東都要搵「八嬌」集郵。
黃建東都要搵「八嬌」集郵。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：YouTube＠TVB、[email protected][email protected][email protected][email protected]_bystep、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]資料或影片來源：YouTube＠TVB

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