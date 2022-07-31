痞子殿下 │ 無綫古裝劇縮皮年產一部 網民嚴選10大經典 邊齣No.1 ?

2022年過了一大半，TVB今年僅得一部自家製作的古裝劇《痞子殿下》於8月1日播出。從演員陣容看來，只得《愛回家》的周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW）等，卡士較弱，隨時成收視「炮灰」。其實TVB古裝劇曾經輝煌一時，但近年在資金缺乏、人才青黃不接的大環境下，古裝劇迅速減產。