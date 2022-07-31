痞子殿下 │ 無綫古裝劇縮皮年產一部 網民嚴選10大經典 邊齣No.1 ?
《痞子殿下》玩夫妻失憶
《痞子殿下》是以「架空時代」為背景的古裝武俠劇，故事講述百勝國失寵四皇子紀威（周嘉洛飾），奉命迎娶歌蓮神國公主納克溫柔（陳瀅飾），途中遇襲雙雙墮湖失憶，兩人流落到龍蛇混雜的「首振鎮」，幸得奕風鏢局收留，因而與鏢師裘千刀（朱敏瀚飾）、霍小妹（JW飾）、范壯龍（張頴康飾）結為好友，其間笑料百出。
《洗冤錄》竟十大不入？
網上討論區近日發起了「嚴選30大無綫經典古裝劇」的帖文，當中都是有一定年期的作品，有部份更是已重播了數次。當中《西遊記》、《無頭東宮》、《尋秦記》等通通上榜，以下列出網民選出的頭十位經典古裝劇，但歐陽震華主演、收視曾高達40點的《洗冤錄》竟然十大不入！
第10位《西遊記》（1996年）
「Yo！使乜驚呀！」孫悟空張衞健獨創的口頭蟬，加上群星客串妖精，此劇首播時曾創下高達44點的收視紀錄，此紀錄至2000年才被《男親女愛》打破。豬八戒黎耀祥金句「自古多情空餘恨，此恨綿綿無絕期」，飽歷千世情劫，爆笑頂癮！
第9位 《神鵰俠侶》（1995年）
雖然劉德華、陳玉蓮版本最為經典，但「白雪雪過兒」古天樂和「姑姑」李若彤版本，才是網民至愛，當時古天樂初出道尚未「曬黑」，平均收視31點（約168.5萬觀眾收看）。古天樂和「姑姑」李若彤2015年再在電影《12金鴨》搞笑重逢。
第8位《笑傲江湖》（1996年）
呂頌賢飾演令狐沖，梁佩玲（現名梁藝玲）飾演日月神教教主獨女任盈盈。呂頌賢現主力內地發展，與藝人麥景婷2008年結婚，女主角梁佩玲已退出娛圈，飾演東方不敗的魯振順也令人印象深刻。
第7位《大唐雙龍傳》（2004年）
林峰、吳卓羲和唐寧主演，最高收視33點。雖然劇集將黃易原著小說改編得幾誇張，但仍是很多人的集體回憶，因為集合了小生花旦最靚、最有型的全盛時期，唐寧、胡定欣只得23歲，林峯、吳卓羲也只是年僅25歲的小鮮肉，加上他們之間的愛情線牽動人心，唐寧日前更暗示拍此劇時險些溺斃。
第6位《天龍八部》（1997年）
金庸小說改編，黃日華飾喬峰、劉錦玲飾演喬峰愛人阿朱，當年在港播映時反應一般，在內地卻掀起熱潮。劉錦玲2008年淡出娛樂圈讀書，長居外地，轉行當心理輔導員。
第5位：《楚漢驕雄》（2004年）
由鄭少秋、江華、張可颐、吳美珩主演，江華演項羽、鄭少秋演劉邦，演出令人印象深刻。劇情描述劉邦於芒碭山「斬白蛇起義」、秦末農民戰爭、楚漢戰爭直至漢朝成立初時止。而劇集的主題曲《絕世雄才》由鄭少秋親自主唱。
第4位：《無頭東宮》（2002年）
《無頭東宮》由陳妙瑛、向海嵐、張兆輝、魏駿傑領銜主演，劇集於2002年播出，最高數視37點。此劇曾多次於中午、傍晚、深夜等時段重播，觀眾大讚劇集高質、「睇極都唔厭」。陳妙瑛和向海嵐在劇中換面，同樣一人分飾兩角，同樣演得入型入格。此劇也是陳妙瑛離開TVB前最後一套演出的劇集。
第3位：《封神榜》（2001年）
《封神榜》已先後5次在翡翠台重播，被稱為神劇，當年首播最高收視40點。「哪吒仔」陳浩民削骨還父、削肉還母、成為蓮藕人，甚至是比干挖心，或紂王將西伯侯姬昌的長子伯邑考殺掉並製成肉丸，每一幕至今也令人印象深刻。另外，溫碧霞在劇中飾演一代妖姬妲己，也被讚完美演繹妖艷嫵媚。
第2位：《尋秦記》（2001年）
《尋秦記》是TVB一大經典穿越劇，最高收視38點。項少龍（古天樂飾）在一堆古人中不時大講現代術語，令人捧腹大笑。當年被稱為翻版古天樂的林峯，也因在劇中飾演秦始皇贏政而受到矚目，由被欺淩之後到滿腹機心的君王，也演得恰到好處，古天樂原班人馬2019年翻拍電影版。
第1位：《金枝慾孽》（2004年）
由黎姿、鄧萃雯、佘詩曼、陳豪、林保怡、張可頤等主演的《金枝慾孽》被視封為「TVB神劇」、「宮鬥劇始祖」。劇中人物爾虞我詐，再加上選角到位，深受觀眾歡迎。在大結局當的收視高達41點，創下當時在周六晚播放劇集大結局的收視率紀錄，林保怡和黎姿憑此劇封視帝視后。