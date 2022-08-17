痞子殿下｜周嘉洛凌空樹熊抱被吊陳瀅 面珠貼心口30秒唔放：好考腰力
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《痞子殿下》無厘頭劇節再創高峰，昨晚（8月17日）第12集出現周嘉洛凌空「樹熊抱」陳瀅，面珠貼心口30秒勁吸眼球。
周嘉洛凌空「樹熊抱」陳瀅面珠貼心口
《痞子殿下》昨晚播出（8月17日）焦點落在周嘉洛與陳瀅飾身上，劇情發展到陳瀅失去視力，可惜二被困漆黑密室之中，大玩「密室逃脫」。二人誤打誤撞發現天花板通風口可以逃生，陳瀅一躍而上捉實，不過周嘉洛繼續「廢青」跳唔起，只好捉實陳瀅雙腳慢慢往上爬。周嘉洛爬到攰話要休息，佢非常識揀位置，攬實陳瀅之餘仲面珠貼心回氣，為配合二人歡喜冤家的設定，最後來一個深情對望。
陳瀅被吊周嘉洛好腰力
周嘉洛與陳瀅這場凌空樹熊抱拍攝有一定難度，陳瀅笑言：「嗰場戲我係吊住喺度拍嘅，但最辛苦唔係喺重量度，而係尷尬比較多啲，好彩拍攝都好順利。」而周嘉洛則笑謂：「呢套劇好多場戲都好考腰力，好彩條腰暫時都冇事！」
周嘉洛同陳瀅拍《痞子殿下》拍動作戲時關懷備至
《痞子殿下》彩蛋「致敬」經典影視作品
《痞子殿下》劇組設計了不少彩蛋致敬經典影視作品，周嘉洛化身《旺角卡門》的「烏蠅哥」張學友大嗌「吔屎啦你」，佢又受傷包到實倒模《摩登保鑣》許冠文，朱敏瀚孖膶腸 Look 重現《射鵰英雄傳之東成西就》 梁朝偉經典造型，仲有陳瀅飛刀插烏蠅致敬《國產凌凌漆》等等。吳岱融飾演大當家更自抽，其中一幕他吃完「臭豆腐雞」後大嗌，重現劇集《巨輪》經典對白，相當抵死。之後嘉洛會還原神劇《大時代》劉松仁疊報紙一幕， 就連對白都會高度還原。