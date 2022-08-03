痞子殿下｜周嘉洛露股上陣原來係監製意思 打底褲都唔俾著見全相
《痞子殿下》周嘉洛做男主角 露股博到盡
《痞子殿下》昨晚劇情講到張頴康打算偷睇陳瀅沖涼，點知原來沖緊涼嘅係周嘉洛，佢仲即時企起身鬧爆張穎康淫賊，點知掉轉俾對方威脅：「你知唔知每個男人心裏面都有座山架？係斷背山呀！」
《痞子殿下》周嘉洛犧性色相 監製要求全裸上陣
周嘉洛呢幕出浴戲本身係有打底，身穿肉色褲打底遮住重要部位，但監製Andy為咗更好效果建議嘉洛全裸上陣，點知佢二話不說就應承，周嘉洛受訪時同樣爽快回應謂：「都係為咗效果，對我嚟講無傷大雅。」佢補充指當時更臨急臨忙做安全措施：「監製同我一齊去㗎，主要用牛皮膠紙黐住敏感位置。」被問到搣膠紙時會否好痛？嘉洛笑謂：「都唔會痛，因為一浸落水度啲膠紙就會甩，反而係起身時驚穿崩，好彩前面得張頴康一個，佢見到膠紙就甩都擰轉面，好似仲講咗句『我唔想睇，唔好逼我！』」
《痞子殿下》張穎康「生擒」陳瀅 JW「焗蟹」
昨晚另一亮點是張頴康、朱敏瀚、陳瀅及 JW 聯手設局嚇周嘉洛意圖喚醒其失去的記憶； 該場戲可說是嘉洛的 Solo 演出，一輪嘴式重組案情揭穿眾人詭計喜感及節奏感十足，據 知嘉洛為了令該場戲變得更豐富立體，更與監製 Andy 齊齊研究對白、最終度多了半頁 紙，相當認真；而該場戲中張頴康同樣表現亮眼，他先是扮晒嘢「生擒」陳瀅，後來又 錯手拮傷嘉洛，無論表情或是舉動均別具喜劇細胞。張頴康受訪時透露該場戲其實拍得 並不輕鬆：「嘉洛演得好辛苦、就係因為 Solo 位比較多；如果唔加啲嘢落去就好似冇咗交流咁，所以都盡量加啲嘢去配合。」張頴康又笑指在片場經常「焗蟹」：「不過一山還 有一山高，原來 JW 比我更加忍唔到笑，拍到後期淨係望住佢已經想笑，我同佢瀨嘢係最多！」頴康坦言很享受拍攝《痞子》過程：「雖然話係古裝，但我哋會將啲時裝嘢加落去，今次有機會可以好認真咁去做一件錯嘅事（註：例如在古裝劇加入現代元素），真係好難得！」
常見問題
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