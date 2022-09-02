痞子殿下大結局｜周嘉洛「End Game式」救世 戴耀明再變「一拳超人」
大結局劇情
今晚大結局繼續高潮迭起，紀威（周嘉洛飾）假裝叫紀炯（杜燕歌飾）傳位給自己，目的是引誘三皇子發難攻入首振鎮。大戰前夕，周嘉洛為保護陳瀅，藉詞要陳瀅出外找援兵將她送走。士兵受命要先殺掉張頴康，怎料小寶突然殺出拼命相救。周嘉洛舉行登基大典，謀反者帶兵入鎮，中了周嘉洛設下的圈套，引發雙方混戰。謀反者發信號通知城外大軍，此時陳瀅突然出現，千尋與朱敏瀚為爭奪身軀控制權，左右身體開始互搏。
即睇首振鎮鎮民嘅「高強武功」：
另一方面，武功高強、深藏不露的村民決定「自己的鎮自己救」，實行大晒冷抗敵。該幕超英式「End Game」大型武打場口甚有睇頭，當中戴耀明更化身「一拳超人」KO對手，60位村民使盡渾身解數、各自出「大招」迎敵，場面震撼之餘不失搞笑，睇頭十足。
TVB式大團圓
不過，話晒都係大型喜劇，所有你叫得出名嘅角色全部都大團圓結局！包括周嘉洛同陳瀅成功只「生同衾死同穴」結婚生埋仔；人格分裂的朱敏瀚亦成功能夠自主地控制唔同人物現身；張頴康同小寶亦都打算結伴同行尋找失傳的《還原靚靚拳》為小寶重拾美貌。不過最巴閉都係吳岱融，除咗可以抱得（Mayanne）歸之餘，亦與曹永廉繼續做「好兄弟」，三人行十分美滿！
重溫吳岱融曹永廉解HeHe疑雲
飾演無雙的麥美恩（Mayanne）與飾演裘勇的吳岱融上演浪漫歌舞劇搶盡焦點，兩人邊唱《幾度夕陽紅》邊跳舞，情到濃時更來個深情激吻，正當觀眾以為有情人終成眷屬時，無雙突然用刀刺向裘勇，原來無雙慘遭榮嘯（韋家雄飾）利用，誤會裘勇是其殺夫兼姦妹仇人；深愛着無雙的裘勇不但沒有怪責她，並道出自己是太監的秘密……隨着裘勇身份曝光，曾被網友誤會與裘勇玩HeHe的霍青山（曹永廉飾）終還清白，兩人關係純粹是真．友誼，昨晚其中一場戲裘勇捉着無雙、青山的手講「臨終遺言」，畫面看似非常感人，但原來裘勇只是瞓着咗覺，埸面搞笑兼溫馨。
麥美恩瘋狂練歌
該場歌舞戲睇頭十足，Mayanne受訪時透露原本只是一般的刺殺戲，但岱融哥想增加戲劇感故提議加入歌舞元素，更熱心地親自排舞，Mayanne說：「想做到談談情跳跳舞嘅感覺，加上第一次喺劇集度唱歌，所以一有時間就係咁練歌。」Mayanne笑言拍歌舞劇難過拍打戲：「好多人以為我哋係錄音嘅，但其實真係喺現場跳唱咗一次，原本以為要喺Studio補錄多一次，點知監製話效果幾好，唔使再錄可以直接出街。」據知該場歌舞場口拍攝為時約六小時。提到為岱融哥獻上螢幕初吻，Mayanne爆料笑謂：「拍呢場Kiss戲之前大家放咗個飯，我嗌咗鰻魚飯，岱融哥聽到之後用一個凌厲嘅眼神望住我，原本都唔知發生咩事，後尾發覺食完鰻魚飯係會口臭，所以我係咁食香口膠辟咗陣腥味先拍！」
馬上睇片重溫吳岱融麥美恩歌舞精華
古裝劇加科幻元素玩味濃
第二十九集另一幕「插線」潛行夢境的場口，又是劇組腦洞大開之作！劇情講到紀威（周嘉洛飾）無意間發現佔據了千刀身體的千尋（朱敏瀚分飾）在桌上留下古怪痕跡，斷定是千刀發出的求救記號。紀威於是使計將千尋迷暈，小妹（JW飾）則利用紅線接駁紀威與千尋頭部，幫助紀威進入千尋夢境尋找千刀。該場入夢戲科幻感十足，加上每當千刀轉換人格時均會出現陀螺，似是向荷里活經典電影《潛行凶間》致敬，古裝劇加上科幻元素，玩味十足！