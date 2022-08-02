痞子殿下｜24歲波波黃婧靈古裝大騷好身形 網民激動：古代有個職業係咁
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TVB新劇《痞子殿下》昨日（8月1日）首播，周嘉洛做無膽鬼配陳瀅做男人婆感覺幾新鮮，不過都唔夠24歲波波黃婧靈搶鏡，雖然人未出場但先在IG出post，一身古裝造型震撼網民。
24歲波波黃婧靈搶鏡古裝搶鏡
24歲波波黃婧靈向來出位，擁有傲人身段加上出位言論在J2《冇人性教育》成上位，到近日首播的新劇《痞子殿下》中，她將飾演青樓女子，她post出劇中的古裝造型照震撼網民，其澎湃上圍非常搶眼。她寫道：「自己好開心可以係劇集一份子，初嘗古裝！完咗古裝夢，仲可以同七個女仔一齊玩！日夜唔瞓教咁梳化排舞，最期待一齊放宵！」
網民睇到有反應：古代奶媽就係咁！
波波古裝造型難掩澎湃上圍，網民睇到有反應，有人留言：「古代的奶媽就是這樣！」、「你做奶媽角色？」「地對空導彈又再發射！」、「太澎湃了的宮廷裝！」
波波《痞子殿下》晒舞功
日前《痞子殿下》舉行宣傳活動，席上播出波波與、李芷晴、陳詩欣、杜穎珊、呂靜文等等新小花劇中跳舞的片段，而波波當然有即場跳返part，事後接受訪問佢表示自己落力練舞，又賣口乖多謝監製Andy剪接剪得好，佢仲話跳舞呢一幕去到第10集打後先出街，希望觀眾支持會睇到大結局。
波波《冇人性教育》「創意性愛體位」教你玩腳
有一集《冇人性教育》講到「創意性愛體位」，包括背後式女上男下、萬字夾等。波波即刻同女主持故敏芝 (Karen) 示範，引嚟全埸尖叫聲不斷，波波示範時仲講解女性如有後腰線「腰有個凹陷位仲正！」波波上咗Karen身上示範後仲有少少「坐唔定」不斷想郁嚟郁去，真係活潑！扮做男性體位瞓於地上的Karen就大讚真係好舒服「做男人好幸福！」之後波波仲同Karen示範另一個體位「萬字夾」，波波將對腳放於Karen的膊頭上，差啲走光！之後又講到唔同的性癖好時，要做戀足癖的動作，波波又落埸親自示範。波波一做就表現佢出熟練的技巧，大教應該如何正確使用腳部令件事做得更好，一直面不改容，仲令對手大讚「好舒服！」
波波眼鏡娘造型一樣殺食
波波數年前遺失了眼鏡，只是因為「拖延症」而多年未有配眼鏡，今次重新矯正視力，又有另一番感受，不過網友就表示「波波靚，重點不在有冇戴眼鏡」，更有人表示，完全睇唔到有冇眼鏡。