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痞子殿下｜24歲波波黃婧靈古裝大騷好身形 網民激動：古代有個職業係咁

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TVB新劇《痞子殿下》昨日（8月1日）首播，周嘉洛做無膽鬼配陳瀅做男人婆感覺幾新鮮，不過都唔夠24歲波波黃婧靈搶鏡，雖然人未出場但先在IG出post，一身古裝造型震撼網民。

24歲波波黃婧靈搶鏡古裝搶鏡

24歲波波黃婧靈向來出位，擁有傲人身段加上出位言論在J2《冇人性教育》成上位，到近日首播的新劇《痞子殿下》中，她將飾演青樓女子，她post出劇中的古裝造型照震撼網民，其澎湃上圍非常搶眼。她寫道：「自己好開心可以係劇集一份子，初嘗古裝！完咗古裝夢，仲可以同七個女仔一齊玩！日夜唔瞓教咁梳化排舞，最期待一齊放宵！」

黃婧靈 《痞子殿下》中，24歲波波飾演青樓女子，她post出劇中的古裝造型照震撼網民
《痞子殿下》中，24歲波波飾演青樓女子，她post出劇中的古裝造型照震撼網民（圖片來源：[email protected]

網民睇到有反應：古代奶媽就係咁！

波波古裝造型難掩澎湃上圍，網民睇到有反應，有人留言：「古代的奶媽就是這樣！」、「你做奶媽角色？」「地對空導彈又再發射！」、「太澎湃了的宮廷裝！」

黃婧靈
（圖片來源：[email protected]

波波《痞子殿下》晒舞功

日前《痞子殿下》舉行宣傳活動，席上播出波波與、李芷晴、陳詩欣、杜穎珊、呂靜文等等新小花劇中跳舞的片段，而波波當然有即場跳返part，事後接受訪問佢表示自己落力練舞，又賣口乖多謝監製Andy剪接剪得好，佢仲話跳舞呢一幕去到第10集打後先出街，希望觀眾支持會睇到大結局。

黃婧靈 波波在劇中大晒舞功。
波波在劇中大晒舞功。（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
黃婧靈 跳得咁好緊係要現場跳返次！
跳得咁好緊係要現場跳返次！（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）

波波《冇人性教育》「創意性愛體位」教你玩腳

有一集《冇人性教育》講到「創意性愛體位」，包括背後式女上男下、萬字夾等。波波即刻同女主持故敏芝 (Karen) 示範，引嚟全埸尖叫聲不斷，波波示範時仲講解女性如有後腰線「腰有個凹陷位仲正！」波波上咗Karen身上示範後仲有少少「坐唔定」不斷想郁嚟郁去，真係活潑！扮做男性體位瞓於地上的Karen就大讚真係好舒服「做男人好幸福！」之後波波仲同Karen示範另一個體位「萬字夾」，波波將對腳放於Karen的膊頭上，差啲走光！之後又講到唔同的性癖好時，要做戀足癖的動作，波波又落埸親自示範。波波一做就表現佢出熟練的技巧，大教應該如何正確使用腳部令件事做得更好，一直面不改容，仲令對手大讚「好舒服！」

黃婧靈 冇人性教育
（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
黃婧靈 冇人性教育 波波同女主持故敏芝 Karen) 示範背後式女上男下
波波同女主持故敏芝 (Karen) 示範背後式女上男下（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
黃婧靈 冇人性教育 Karen大叫好正
Karen大叫好正（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
黃婧靈 冇人性教育 萬字夾式體位
萬字夾式體位（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
黃婧靈 冇人性教育 萬字夾式體位
萬字夾式體位（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
黃婧靈 冇人性教育 波波教你玩腳
波波教你玩腳（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
黃婧靈 冇人性教育 大讚好舒服
大讚好舒服（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）

波波眼鏡娘造型一樣殺食

波波數年前遺失了眼鏡，只是因為「拖延症」而多年未有配眼鏡，今次重新矯正視力，又有另一番感受，不過網友就表示「波波靚，重點不在有冇戴眼鏡」，更有人表示，完全睇唔到有冇眼鏡。

波波 黃婧靈 台慶2021 plt 波波變身眼鏡娘。
波波變身眼鏡娘。（圖片來源：[email protected]
波波 黃婧靈 台慶2021 plt 波波 黃凱儀
TVB台慶2020「波波」黃凱儀立體盛裝現身。（圖片來源：[email protected]_sandy_sl）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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